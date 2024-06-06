韓俊賢：的士業界能配合「好客」運動嗎

振興旅業 須改革的士業界

但說到要令來港旅客留下深刻印象，旅客們一抵港便會接觸的行業，除了口岸的入境處人員之外，如果選擇乘坐的士，這也將是遊客們對香港的「第一印象」。惟香港的士行業屢被詬病，旅遊業倘若真的要透過好客運動來振興，的士業界之改革，也必須是其中一環。

本文將討論的士業和網約車現在於香港的經營實况，及未來行業走向。對旅遊業而言，的士行業固然是一個重要且不可或缺的一分子，但事實上，本港市民對的士之需求，實際上也不會比遊客少。

不過早前的士申請加價之時，有司機接受傳媒訪問時的「金句」，引起市民二次創作或不少嘲諷之語，便知道的士行業在市民心中的地位如何。

一直被認為「只聞樓梯響」的「優質的士車隊」計劃，將批出新的的士車隊牌照，剛在5月31日截止申請；有傳媒曝光部分有競投的公司行號。綜合相關報道資料，有意推出優質的士車隊之競投者，大多是現在的士行業中具一定資歷或地位的大牌車行；也有一些過去在本地經營公共運輸業的公司。雖然讓人有一定的期待，但也令人有一種新瓶舊酒之感。

對於優質的士車隊，當局稱有意批出5至6個牌照；而根據政府所指接到15個申請，其實競爭狀况可算十分激烈。在此筆者為讀者回顧一下：當年特區政府收回中華巴士專營權時，其實當時在本地營運專利或非專利巴士的多個營辦商，也有出手角逐牌照；最終由沒有在香港營運過巴士服務的英國集團，與在本地沒有公共運輸營運經驗的合組財團脫穎而出——那正是去年走入歷史的新巴。但正因為當時這個組合沒有在港提供公共運輸服務的經驗，反而使人期待，會否如同活水般為香港專利巴士事業寫下新篇章。

而新巴加入經營之後，的確使香港巴士服務經歷了一次前所未有的「戰國時代」，留下了令人津津樂道的一頁。

網約車進軍香港 吹皺一池春水

事實上，「出租車」行業其實也因為網約車品牌Uber進入香港市場，早便吹皺了一池春水。筆者相信，大多數會使用手機程式叫車的市民，不少人會在使用相關服務過後，認為這些游走於灰色地帶的網約車服務，比起絕對合法的出租車例如的士，前者的可信度或舒適度會有一個過去前所未有的體驗，而令他們在選擇取捨時寧願用手機程式預先預約，花費較多的等候時間，也不想在路上隨招隨停，免除一些未知或不必要的麻煩。

這些網約車進入本地市民視野內，甚至進入本地市場之後，運輸業界（當然包括的士業）中的一些有識之士，其實早已有對應方法。早於港府提出優質的士車隊計劃之前，本地早已有車行組成車隊，提供無障礙的士服務；筆者早年因有身體受傷，便早已經選擇過。雖然相關車資較一般的士為高，但也避免了不少市民因為有輪椅或大型行李而被拒載的經驗。這些由行內所採取的應對措施，也能夠反映香港的士業界本來就有這方面的應對能力，或許所缺的只是政府政策之扶持。

另一個現實情况導致的士行業予人有因循之感，是過去因為的士牌炒風熾熱，而令業者熱中於投機炒賣，變相昧於對本業的改善或投放資源。

同時，因為過去的士牌之投資，而令一部分業者變相獲得了一定資源，繼而壟斷行業的話語權或生態。當有人認為需大刀闊斧改革，肯定會使既得利益者有損失。然而，根據外國經驗，引入新的經營競爭者，會否就意味他們的利益必然會出現損失？答案顯然是否定的。

的士禮貌運動 拭目以待

筆者其實無意針對的士業界；的士行業當中令人不齒的，可能只有一小撮害群之馬，但筆者想以一趟自身經驗來結束本文——正因為一次的士不快經歷，而使人「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。數年前筆者因一次身體不適，決定乘的士上班，在香港站上車後，當司機知我不是遊客，也要經過塞車的東區走廊，他全程用對講機跟其他司機聊天時便附以粗言辱罵，最後我繳付當時咪表所示車資，拖着病軀回贈一句便下車而去，轉搭巴士。

如此經歷，筆者只遇過一趟，且已發生在數載之前，但仍歷歷在目。倘若換着是一名遊客，他對香港又會不會「印象深刻」？什麼「盛事之都」或「好客」運動，也許都比不過一個的士司機的一句「問候」和一次無理拒載。

筆者執筆之際，電台傳來的士業界於本月6日至8月27日推出「的士禮貌運動」，將派「禮貌大使」到旅客經常出入的地點，向的士司機派發宣傳單張，冀他們提高服務質素。成效如何，拭目以待。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]