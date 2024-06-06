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梁敬國

梁敬國：房委會濫收費？

【明報文章】為推行公營房屋計劃，房委會以選擇性招標去揀選其名冊承辦商興建單位和設施，並提供相關保養維修服務。不過即使被列入名冊，並不一定能夠競投所有房委會合約。每次競投形式由房委會決定，包括獲邀承辦商數目，以致非名冊表列的任何承辦商均可被考慮。

房委會的工程承辦商名冊，因應承建商可競投的合約價值上限、財政能力及經驗等要求，分為新工程（NW）及保養工程（M），當中再分第一和第二組；現時NW1、NW2、M1及M2名冊下，共有80多間註冊承建商。由於對NW2與M2承建商的各項要求較高，因此可競投的工程合約不設價值上限。

申請列入房委會名冊的承建商，須繳付一次過申請費；一經繳付，即使不獲接納，亦不會退還。此外，名冊承建商也須每年繳付管理費才獲續期。就2024/25年度NW1及NW2組的申請費和續期費，分別為6.69萬和1.29萬元；而M1及M2組，則為3.3萬及1.18萬元。比對上一次調整，即2019/20年度分別上調4.04%、4.88%、4.10%及4.42%。

「濫收」之嫌

多年來，業界不斷向房委會提出取消徵收承建商名冊管理費。首先，發展局、機管局、醫管局、市建局等，均無向其表列承建商收取申請費，更不會收取「名冊管理費」這類行政費；甚至為各政府部門採購成千上萬貨品及服務的政府物流服務署，申請納入供應商名冊亦是費用全免。

至於屋宇署，雖有就申請註冊為一般建築承建商收費，基本費用只是7030元，之後續期3年另收1460元。而建造業議會註冊專門行業承造商的新申請或續期費用，為1300元，當中包括不予發還的100元申請費，每3年才需續期。從未如房委會收取高達6萬多元，且「不成功都收費」的申請費，兼每年還要多付萬多元續期費。

其次，工程承辦商名冊本身，就是讓房委會用以選擇興建及維修保養公屋的清單。管理名冊和處理相關事宜是其基本職責，不應要求承建商分擔其行政費。

即使房委會曾就本港經濟及營商環境困難，實施紓困措施，豁免其工程及物業管理服務名冊承辦商於2020/21、2022/23至2023/24年度的名冊管理費用，惟在現時經濟放緩下，繼續「濫收」這些行政費只會對業界造成負面影響，窒礙長遠發展。

此外，承建商在申請列入名冊／保留於名冊內／取得確實資格／晉級時，已按規定提交財政報表、審計帳目及所有相關證明文件，但讓人匪夷所思的是，房委會還要求公司董事或高級管理人員每次均需就公司狀况提供「自我評估表格」以確定符合準則，兼要他們每年宣誓證實公司財務健全，方能更新牌照。不過，此刻公司財務健全，誰能夠保證下一刻市場如何轉變？這既耗費承建商高級管理人員的寶貴資源和時間，亦無從對房委會提供額外的風險保護。

取消承建商名冊管理費 利大於弊

不少承建商，尤其是中小企，面對目前經濟不景及營商環境變差下，已經飽受工程利潤微薄和營運成本高昂之苦；加上近年房委會合約規模不斷擴大，造就工程集中在競投價值不設上限的大型承建商（NW2）上；至於可供中小型承建商（NW1）獨立投標的工程卻不足。

再者，即使工程額較低，房委會亦邀請NW2的承建商一併投標。現時NW2名冊內三四間公司承接了超過60%的工程量，這個現象在公營機構出現，是巧合還是招標制度造成？當中有否構成不公平競爭？是否扼殺不同類型承建商的生存空間？值得大家深思。

儘管如此，房委會不論投標量及中標量多寡，每年仍堅持向其名冊下所有承建商徵收管理費，致中小型承建商欲透過中標收回所繳費用的機會甚少。筆者建議房委會應盡快全面取消向其所有名冊承建商徵收管理費，並廢除要求承建商高管就其公司財政狀况宣誓這個毫無意義的要求。這對房委會財政狀况影響極微，亦能夠有效減輕中小型企業的負擔，才為上策。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

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