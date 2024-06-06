陳帆川：芝麻綠豆新聞見報的真正原因

在編輯室早會，記者和編輯最怕聽到的開場白，就是「今日好靜」，意思是當日沒有重要的新聞事件和記者會，眾人要想方法充撐30分鐘的電視報道、翌日報章版面，或者網站上的即時新聞欄目。於是，一些小新聞在當天都會「做大」，希望從無聊中找出公眾利益和趣味，非常考記者功力，而且不是常常成功。

美國《紐約時報》產品副總裁Emily Withrow在丹麥哥本哈根的世界新聞媒體大會上，分享該報如何應對「今日好靜」的局面：「新聞周期有起有落，我們看到很多人已習慣從新聞轉移到遊戲。即使當日沒太多新聞，很多讀者仍然會回來玩Wordle或Connections。他們也對新聞有興趣的，因此我們用整個產品組合去滿足他們的需求，吸引他們每天回來。」

Wordle和Connections是該報提供的文字小遊戲，有免費和收費版，是他們吸引讀者訂閱的重要數碼產品。Withrow說，雖然產品開發非常重要，但所謂的「產品驅動增長」不能成為一個策略，而只能夠是大策略下的一個工具。

「迎合生活需求，不僅是新聞需求」

她認為，對於新聞機構來說，策略本身永遠是維護編採獨立、提升新聞質素，以及透過市場和讀者研究去迎合訂戶的需要，「不僅僅是他們的新聞需求，而是他們生活上的需求。我們的小遊戲，正正是迎合他們非新聞需求的上佳例子」。

Withrow強調，產品和編輯團隊的合作至關重要：他們在開發任何新功能之初，已經跟編輯室緊密溝通，以取得他們的支持。很多編輯和記者已經意識到讀者迴避新聞的趨勢，因此也很樂意跟產品團隊合力找出解決方法。

跟所有主流傳媒一樣，《紐約時報》不缺內容，反而是內容太多，「我們有豐富的歷史和檔案，編輯室天天發布大量文章，但我們的主要問題是，如何令讀者發現它們」。許多國際媒體設立「內容發現」部門，負責改善搜尋器、提升個人化功能，利用演算法按讀者興趣推薦合適內容。

「馬英九看表」對公眾來說是無聊透頂的新聞，惟對於鐘表愛好者和馬的狂熱支持者來說，可能是極其重要的頭條。正如Withrow所指：「每個人看新聞的原因都略有不同，我們如何才能在正確的時間，將正確的東西提供給正確的人呢？」

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]