全毅宇：正視經濟問題 積極應對風險

4個突出風險

香港經濟發展前景不容樂觀，目前面對四大突出問題和風險：

（1）外資機構持續撤離香港。以美國為首的西方國家對香港持續打壓及「去功能化」，不少駐香港的外資機構在多重壓力下，將總部撤離香港。2023年，只有1336家境外公司以香港作為地區總部，按年跌幅達5.3%，是自2012年來數目最少的一年；英美地區總部撤離最多，一年內美資由240間降至214間，英資由134間降至115間。2020年外資總部在港還僱用17.7萬人，到2023年則只剩下13.2萬人。

（2）政府收入下降，赤字顯著。港府最大收入來源之一的賣地表現呈「插水式」下跌，2023年是本港賣地出現最多流標次數的一年，政府全年共推出12幅土地招標，一半流標，涉及金額高達約240億元。如此慘淡的土地拍賣情况，即使在2002至2003年SARS和2007至2008年全球金融危機期間，都未出現過。

香港政府已連續3年出現財政赤字，本年度綜合赤字預計高達1016億元，較去年估算多出86%。另外，港府財政儲備近10年來首次跌穿7000億元關口，未來財政壓力巨大。

（3）香港人口流失及老齡化加劇。2020至2022年間，香港累減約15萬人，勞動人口萎縮約4%。香港正面臨人口急速老化、勞動力流失的危機。具體分析後發現，2023年香港新增的15.2萬人當中，「常住居民」僅增5萬多，其餘增加的近10萬人口屬於「流動居民」，即一年內在港逗留多過1個月但少於3個月的永久居民；而過去幾年間流失的絕大部分是20至39歲人口，大幅增加的卻是60歲或以上人口。

（4）樓市下跌，恐引發資產價格暴跌。2023年香港一手新盤成交量雖重回1萬宗，但屬近10年第二低；二手住宅成交量約3.6萬宗，是28年以來最低紀錄。「撤辣」之後，樓價曾短暫回穩，但很快繼續掉頭向下。2024年4月香港整體私人住宅售價指數為308點，接近2015年9月的306點。而樓價大幅下跌，或引發「負財富效應」，進一步抑制消費與投資。

3點建議 應對困境

對於以上困境，筆者拋磚引玉提出幾點對策建議，共同為香港的發展獻計獻策。

建議一：拓寬金融業資金來源，解決流動性危機。目前美國採取「有限脫鈎、全面圍堵打壓」的策略對付中國；具體對香港而言，將誘導資金離開香港。港股結構性的困難在於本地經濟規模較小，香港GDP（本地生產總值）規模僅約2.8萬億元，但香港股市規模卻大約在40萬億元，股市規模是本港經濟的14倍。香港無法僅靠本地資金支撐港股，一定要依賴外資。在目前美歐資金大幅流出，而內地資金又未足以填補空缺的情况下，港股低迷難以避免。

因此，金融業的結構性問題是外資流走後突顯本港缺乏資金；可以考慮將香港金融市場納入全國統一的金融頂層設計，從根本上解決香港缺乏資金的問題。短期可推動擴大「雙櫃枱」機制之下，內資用人民幣購買港股「雙櫃台證券名單」，拓寬來港資金管道。

建議二：拓寬產業優勢融入內地產業鏈，及開拓旅遊業消費場景。香港要緊跟內地經濟轉型升級步伐，融入內地產業鏈，尤其加強與內地高科技、新興優勢產業方面的合作，特別是內地的新能源、電動汽車等優勢產業。而在旅遊零售的重要經濟支柱方面，可考慮開拓更多消費場景，向旅客提供更多新鮮體驗價值，加大誘因，吸引「打卡式特種兵旅遊」的消費，並想盡辦法延長訪港旅客的留港過夜時間，促進酒店零售等消費。

建議三：鼓勵市民消費及加快公屋供應。房屋問題是香港的「痼疾」，香港要繼續完善基建並為市民提供可負擔住房，讓香港家庭在滿足基本居住需求之後，可以將更多收入用於改善生活上，進而提振社會消費。政府可以考量在家庭購置中小型單位時，提供一筆過補貼或折扣，減輕市民經濟負擔的同時，也推動形成以中產群體為主的「橄欖形社會」。

沉溺昔日輝煌 不能解決問題

總的來說，香港經濟面對不少困難和問題。一味沉溺於往日輝煌，並不能解決問題；承認並正視問題，是解決問題的第一步。筆者也盼望社會各界賢士能群策群力，為香港發展出謀劃策、共創美好明天。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[全毅宇]