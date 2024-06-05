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田方澤

田方澤：應否規管教師工作量

【明報文章】最近一年，學校已全面恢復因疫情而暫停的各種活動和交流計劃。因為公民與社會發展科及各種國家安全的新增課程內容，整體更增加了不少教師或學生前往內地的交流團。筆者一些教師朋友反映工作量太大，沒有休息日，更沒有時間發展個人興趣和陪伴家庭。

公眾對教師常有「假期多」的印象，其實假期確實比其他行業稍多，但又未至於如公眾所想放盡學生假期。近年工作量一加再加，現在是否一個時機重提工時規管的問題？

如何計算教師「休息」

因為交流團、成長活動和訓練營，筆者朋友去年曾連續工作逾21天。這只計算學校安排的活動，未計算平日課後的行政、學生和家長溝通、補課、備課、批改等工作。因為教師的工作性質，自然沒有補假，而要硬着頭皮「直踩」。

在教育界，似乎多年來沒有釐清一件事：教師的「休息日」，如何計算？教師合約一般寫得含糊，會列明學校上課天，以及其他學校安排工作的日子為「工作日」；近年不少列明可能需到境外工作。部分合約會列明年假日數，但會在學校假期放假。

簡單而言，雖有列明工作日，惟大家心裏明白是「行規」：學生在，老師在；學生放假，老師「可能」放假。具體什麼時間放假，其實沒有列明，也沒有太大彈性。

根據《僱傭條例》，在「連續性合約」下受聘的僱員，有權每7天享有1日休息日，僱主不能強迫僱員在休息日工作；僱員可以「自願地選擇」在休息日工作，但僱主應在30日內以其他假期代替。

換言之，上文談及連續工作21日的教師朋友，一連失去了3個周日，其實須在每個周日的未來30日之內，補回假期。當然，又因為教師的工作性質，不會在上課天有所謂補假存在，變相是額外多了工作日。

區區過往在工會服務，曾探討標準工時問題。想在香港規管教師工時，面對各種困難——交流團、訓練營等如何計算？有些學校在考試季節會只返半天，工時應攤分全年，抑或按月計算？不同行政和課外活動職務的教師，在籌備工作和出席活動方面有很大差異，甚至不同科目、不同年級，在備課和批改的時間及工作量上都有差異，難以劃一規管。

以教育之名的工作量

教師工作的特點，是一切以教育之名都可成為被要求或自願去做的工作。關於課外活動、訓練營、交流團等，是必需，或是錦上添花？向學生提供全方位學習機會、有更廣闊的眼界和經驗，當然是愈多愈好，但變相對老師增添壓力。不過，「為了學生好，無辦法啦」。

同理，一些改進教學的工作，例如近10年流行教師之間的互相交流和學習圈、教學實驗，課堂設計和批改等工作，教學是否有效、是否有趣味且符合學生需要，批改和回饋是否足夠、有效、詳盡等，牽涉很多專業判斷。學校可以監管教育質素，教師也可自願做得更多更好。結果，「為了學生好」，又可以無限增加工作量。其他各種行政、訓導輔導等，亦是如此。

規管抑或自救

業界同意的不健康現象是，愈有熱誠的教師，就愈難健康地做到退休。因為有熱誠、為了教育，對自己有要求、希望提供更好的經驗給學生，自然就付出更多，也選擇犧牲個人健康和家庭。

政府和業界都不多有關於規管教師工作量的討論，一方面是教師在中國文化下肩負重任，教育不是普通工作可比擬；另一方面，也因為各種技術上的困難。規管難，但不規管的話，教師只有更多被安排或自願的超時工作，最後犧牲的也是教育質素。

過去討論工時規管曾經是一個契機，可惜現在政府已較少談及相關議題。什麼時候、什麼時機可重啟議程？筆者期望政府和業界有更多討論。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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