李輝：解放思想 改革幼教 化危為機

面臨師資過剩及裁員風險，令人心生不安。難道這就是香港幼教的宿命？答案是否定的。作為曾在北京、香港、悉尼和上海從事幼教研究與教學工作逾30年的資深「幼教人」，筆者希望藉《明報》一角提出全新思路，以期脫困，轉危為安。

幼教市場：需求緊迫，亟需擴展

此次危機的根本原因，在於特區政府和社會各界默認並接受了一個似乎「合理」的邏輯：出生率下降，幼稚園學額自然減少，幼教市場也隨之萎縮，師訓需求亦隨之下降；因此，幼稚園倒閉潮難以避免，甚至連帶大學裁員也成為必然。

然而這種思維其實大錯特錯。只需稍微轉換視角，從香港嬰幼兒及其家長的角度出發，就不難發現香港幼教市場實際上急需擴展，而非縮小。政府及業界應解放思想，而非墨守成規。例如為了鼓勵生育，政府提出發放2萬元新生兒獎勵金；但許多家長表示這筆錢根本無法解決託育難題，用處不大。這表明：政府需要做的並非僅僅是派錢了事，而是要有全新思維，全面改革並提升香港的託幼服務質量，徹底消除家長的後顧之憂。以下分析幾個關鍵方向。

0至3歲嬰兒託育服務嚴重不足

自1997年回歸以來，特區政府在提升對幼稚園教育（3至6歲）及幼師培訓資助方面，成績斐然。然而本港幼教目前面臨的最大瓶頸，已轉向0至3歲的託育服務。據簡明宇的分析（註），目前政府資助的日託名額不足2000個，而適齡嬰兒總數達到6.5萬，平均33人爭一個全託名額，入託率只有區區3%。相反，鄰近的台北為3：1，入託率為33.3%，是香港的11倍。

若以台北為標準，本港託育服務嚴重不足，託育市場急需擴展，而師資培訓急需跟上。因此，0至3歲託育服務其實蘊藏着巨大的行業需求和師資缺口，政府和業界其實大有可為。在這方面，上海已走在前面——同樣面臨收生不足問題，全市幼稚園普遍推廣「3＋1」模式，也即向下延展，加開一級「小小班」。這一經驗和模式，也值得香港考慮及借鑑。

3至6歲幼兒教育 改革勢在必行

即使在3至6歲的幼兒教育服務方面，也存在諸多問題，亟需全面改革以趕上時代步伐。總體來看，政府至少有4招可用。

（1）取消幼稚園半日制，全面推廣全日制。這樣看似令每所幼稚園收生人數減半，實際上幼教市場總需求卻得以翻倍。

（2）全面推廣「長全日制」（每天12小時服務）。現有的半日制幼稚園實際上只有3小時服務，根本無法滿足社會需求，許多幼兒被迫在上午和下午各上一間幼稚園，不僅孩子疲於奔命，家長也疲憊不堪。倘借鑑澳洲經驗，提供「早7至晚7」的12小時託幼一體化（0至6歲）服務，就能徹底解決家長後顧之憂。

（3）降低師生比例。香港現有幼稚園師生比例為1比11，政府可以參考澳洲標準，將師生比例調整為3至6歲1比10，2至3歲為1比5，1至2歲為1比4，如此可擴大對人員的需求。

（4）全面實行小班制。現今每班約30名幼兒擠在幼稚園的狹窄教室內，既不利師幼互動，也不利師生身心健康。若每班人數限制在15至20名幼兒，將顯著提升師幼互動質量與水平，並進一步拉升對幼師的需求。

多樣化託幼服務：

解放生產力的關鍵

香港和澳洲同樣實行託幼市場私有化，但澳洲通過提供多樣化託幼服務來全面解決家長的後顧之憂，並徹底解放社會生產力。香港也可借鑑澳洲經驗，全面改革0至6歲託幼體系，提供多樣化服務，以全面滿足家長的多樣需求。

首先是「全天制」幼兒園（long day care），這是澳洲最主要的幼教服務機構，可為嬰幼兒提供每天12小時的服務。其次是學前時段性的幼兒園（sessional kindergarten），這與內地的一年制學前班類似，且澳洲會提供每周15小時的學費資助。第三是家庭託兒服務（family day care），就是由註冊的合格幼教人士在家中開辦小型託幼服務，時間較彈性，就近入學，方便家長。最後是臨時幼兒託管服務（occasional care），這為家長在節假日或幼稚園一個月暑假期間，提供所需的臨時照護服務。

新質生產力：香港幼教的新機遇

國家主席習近平提出的新質生產力，是「新的高水平現代化生產力」，其基本內涵包括勞動者（包括全港嬰幼兒家長）、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升。由於「數字經濟」時代的新質生產力需依靠「數字化、網絡化、智能化」（簡稱「三化」）的技術支撐，同時以新業態、新模式為代表，對勞動生產和社會生活體系產生革命性的影響。因此，特區政府可以考慮以「三化」為技術基礎，全面改革本港託幼服務硬件和軟件體系，探索並實驗不同的幼教新業態、新模式，在港先行先試，為同樣面臨人口下降、去年關停1.5萬所幼兒園的內地，提供可參考的新經驗和新模式，以此為契機，全面發展新質生產力。

當然，要在香港幼教界實現上述諸多變革並非易事，需行政、立法、業界、學術界及社會各界齊心協力，共同努力，並且需特區政府拆牆鬆綁、加大投入。這對財赤日漸增長的特區政府來說，確實需要極大勇氣和魄力。然而，這實際上是一個價值判斷題：能否全面解決香港家長的託育難題，關乎能否提高全港生育率，更關乎社會的可持續發展。倘沒有嬰幼兒，香港就失去未來；而如果沒有未來，那麼政府守着那些財政儲備也毫無意義。所以，應使則使，再苦也不能苦孩子，錢就應該花在孩子身上。

善於在危機中捕捉機遇、化危為機，這是我們引以自豪的獅子山精神，更是港人一貫的精神特質。當前香港幼教面臨困境，正是我們解放思想、改革幼教、化危為機的最佳時機。每當我看到香港孩子擠在狹小殘舊的課室裏寫字、做練習，而一河之隔的深圳幼兒卻在寬敞美麗的校園快樂成長時，我就在想：香港幼教，是時候改革了。醒來吧，香港人。

註：〈政府推動嬰兒園「大躍進」的喜與憂〉，2024年4月5日《明報》

（作者按：本文僅反映作者觀點，與所在單位無關）

作者是香港教育大學幼兒教育講座教授、澳洲麥覺理大學榮譽教授

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[李輝]