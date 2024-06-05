明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李輝

李輝：解放思想 改革幼教 化危為機

【明報文章】香港幼稚園目前面臨前所未有的挑戰，原因複雜多樣，包括出生率下降、移民潮、跨境學童減少等因素。這導致許多幼稚園生源不足、財政困難，更出現「幼稚園倒閉潮」，進而波及中小學、大學招生和就業市場，形成負面連鎖反應。坊間甚至傳聞，教育局計劃在下一個3年規劃（2029至2032年）不再資助幼教專業，將幼師專業發展交由私人市場。屆時本港三大公營師訓機構（教大、港大和中大）將首當其衝。

面臨師資過剩及裁員風險，令人心生不安。難道這就是香港幼教的宿命？答案是否定的。作為曾在北京、香港、悉尼和上海從事幼教研究與教學工作逾30年的資深「幼教人」，筆者希望藉《明報》一角提出全新思路，以期脫困，轉危為安。

幼教市場：需求緊迫，亟需擴展

此次危機的根本原因，在於特區政府和社會各界默認並接受了一個似乎「合理」的邏輯：出生率下降，幼稚園學額自然減少，幼教市場也隨之萎縮，師訓需求亦隨之下降；因此，幼稚園倒閉潮難以避免，甚至連帶大學裁員也成為必然。

然而這種思維其實大錯特錯。只需稍微轉換視角，從香港嬰幼兒及其家長的角度出發，就不難發現香港幼教市場實際上急需擴展，而非縮小。政府及業界應解放思想，而非墨守成規。例如為了鼓勵生育，政府提出發放2萬元新生兒獎勵金；但許多家長表示這筆錢根本無法解決託育難題，用處不大。這表明：政府需要做的並非僅僅是派錢了事，而是要有全新思維，全面改革並提升香港的託幼服務質量，徹底消除家長的後顧之憂。以下分析幾個關鍵方向。

0至3歲嬰兒託育服務嚴重不足

自1997年回歸以來，特區政府在提升對幼稚園教育（3至6歲）及幼師培訓資助方面，成績斐然。然而本港幼教目前面臨的最大瓶頸，已轉向0至3歲的託育服務。據簡明宇的分析（註），目前政府資助的日託名額不足2000個，而適齡嬰兒總數達到6.5萬，平均33人爭一個全託名額，入託率只有區區3%。相反，鄰近的台北為3：1，入託率為33.3%，是香港的11倍。

若以台北為標準，本港託育服務嚴重不足，託育市場急需擴展，而師資培訓急需跟上。因此，0至3歲託育服務其實蘊藏着巨大的行業需求和師資缺口，政府和業界其實大有可為。在這方面，上海已走在前面——同樣面臨收生不足問題，全市幼稚園普遍推廣「3＋1」模式，也即向下延展，加開一級「小小班」。這一經驗和模式，也值得香港考慮及借鑑。

3至6歲幼兒教育 改革勢在必行

即使在3至6歲的幼兒教育服務方面，也存在諸多問題，亟需全面改革以趕上時代步伐。總體來看，政府至少有4招可用。

（1）取消幼稚園半日制，全面推廣全日制。這樣看似令每所幼稚園收生人數減半，實際上幼教市場總需求卻得以翻倍。

（2）全面推廣「長全日制」（每天12小時服務）。現有的半日制幼稚園實際上只有3小時服務，根本無法滿足社會需求，許多幼兒被迫在上午和下午各上一間幼稚園，不僅孩子疲於奔命，家長也疲憊不堪。倘借鑑澳洲經驗，提供「早7至晚7」的12小時託幼一體化（0至6歲）服務，就能徹底解決家長後顧之憂。

（3）降低師生比例。香港現有幼稚園師生比例為1比11，政府可以參考澳洲標準，將師生比例調整為3至6歲1比10，2至3歲為1比5，1至2歲為1比4，如此可擴大對人員的需求。

（4）全面實行小班制。現今每班約30名幼兒擠在幼稚園的狹窄教室內，既不利師幼互動，也不利師生身心健康。若每班人數限制在15至20名幼兒，將顯著提升師幼互動質量與水平，並進一步拉升對幼師的需求。

多樣化託幼服務：

解放生產力的關鍵

香港和澳洲同樣實行託幼市場私有化，但澳洲通過提供多樣化託幼服務來全面解決家長的後顧之憂，並徹底解放社會生產力。香港也可借鑑澳洲經驗，全面改革0至6歲託幼體系，提供多樣化服務，以全面滿足家長的多樣需求。

首先是「全天制」幼兒園（long day care），這是澳洲最主要的幼教服務機構，可為嬰幼兒提供每天12小時的服務。其次是學前時段性的幼兒園（sessional kindergarten），這與內地的一年制學前班類似，且澳洲會提供每周15小時的學費資助。第三是家庭託兒服務（family day care），就是由註冊的合格幼教人士在家中開辦小型託幼服務，時間較彈性，就近入學，方便家長。最後是臨時幼兒託管服務（occasional care），這為家長在節假日或幼稚園一個月暑假期間，提供所需的臨時照護服務。

新質生產力：香港幼教的新機遇

國家主席習近平提出的新質生產力，是「新的高水平現代化生產力」，其基本內涵包括勞動者（包括全港嬰幼兒家長）、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升。由於「數字經濟」時代的新質生產力需依靠「數字化、網絡化、智能化」（簡稱「三化」）的技術支撐，同時以新業態、新模式為代表，對勞動生產和社會生活體系產生革命性的影響。因此，特區政府可以考慮以「三化」為技術基礎，全面改革本港託幼服務硬件和軟件體系，探索並實驗不同的幼教新業態、新模式，在港先行先試，為同樣面臨人口下降、去年關停1.5萬所幼兒園的內地，提供可參考的新經驗和新模式，以此為契機，全面發展新質生產力。

當然，要在香港幼教界實現上述諸多變革並非易事，需行政、立法、業界、學術界及社會各界齊心協力，共同努力，並且需特區政府拆牆鬆綁、加大投入。這對財赤日漸增長的特區政府來說，確實需要極大勇氣和魄力。然而，這實際上是一個價值判斷題：能否全面解決香港家長的託育難題，關乎能否提高全港生育率，更關乎社會的可持續發展。倘沒有嬰幼兒，香港就失去未來；而如果沒有未來，那麼政府守着那些財政儲備也毫無意義。所以，應使則使，再苦也不能苦孩子，錢就應該花在孩子身上。

善於在危機中捕捉機遇、化危為機，這是我們引以自豪的獅子山精神，更是港人一貫的精神特質。當前香港幼教面臨困境，正是我們解放思想、改革幼教、化危為機的最佳時機。每當我看到香港孩子擠在狹小殘舊的課室裏寫字、做練習，而一河之隔的深圳幼兒卻在寬敞美麗的校園快樂成長時，我就在想：香港幼教，是時候改革了。醒來吧，香港人。

註：〈政府推動嬰兒園「大躍進」的喜與憂〉，2024年4月5日《明報》

（作者按：本文僅反映作者觀點，與所在單位無關）

作者是香港教育大學幼兒教育講座教授、澳洲麥覺理大學榮譽教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李輝]

上 / 下一篇新聞