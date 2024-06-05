尹瑞麟：房地產泡沫根源：公司與公共治理的缺失

不少學者認為，上述措施能否對持續低迷的樓市注入活力、穩定樓市，甚而能否復蘇一線城市樓市，未來3個月是關鍵。但最值得關注的反是，這些措施看來還是屬應急性質，尚未見尋問造成是次「世紀式」地產泡沫破裂的原因，遑論邁出改革步伐，固本清源。誠然，當此危機時期，宏觀政策的首要目標是確保經濟正常運作，這是解決一切問題的基礎，同時也為結構性的改革贏得時間和空間，兩者應該有先後次序。

惟即便如此，推出緊急修復性之措施的同時，引入若干改革元素，反能夠起到事半功倍之效。舉例而言，造成內地房地產經濟泡沫的一個主要原因，是內地的銀行和金融機構，並非如香港、日本等地，以「按物業完成階段」向房地產公司發放整棟物業的抵押貸款，相反卻要求購房者在購入「樓花」時，在從銀行取得貸款後一次過支付。換言之，地產公司的信用風險（如出現「爛尾樓」風險），由購房者和金融機構承擔。因此，今次如果能夠在推出新的穩定房地產措施之同時，加強在融資發放程序的管控，效果將更理想。

邱吉爾名言 發人深省

二戰時期，英國首相邱吉爾名言「永遠不要浪費任何一次危機（never let a good crisis go to waste）」，發人深省。事實上，是次中國地產泡沫破裂，除了顯性的經濟表現為「資產負債表衰退」，其結構性的深層原因，即「公司治理」與「公共治理」的缺失，也應深入探討。

中國人民銀行前行長周小川，在2019、2022年時曾就當時華信系、明天系、安邦系、海航系等多家大型和中型「民營」企業集團陷入危機，甚至被接管清盤，進而導致金融風險明顯上升，發表過內部講話。他表示：問題的出現有多種原因，但問題企業和金融機構在「公司治理」上的缺陷，是導致危機加劇的重要原因（見徐忠、朱滿洲、任睛《危機應對的道與術》，2024年人民日報出版社）。

周小川表示，這些問題企業「野蠻擴張」的顯著特點是高槓桿，一是靠向金融機構借款、發債等來加槓桿，很多企業還利用自己控制的金融機構做關聯交易；二是利用虛假資本金，通過虛假、違規、變相的而非真的資本金，實現了資本金快速擴張，「虛假資本金再加上放大的槓桿，一些企業的擴張速度很快就是天文數字了」。他引用安邦系集團為案例，「通過控制成都農商行等幾家金融機構，把其他的資金包括存款資金、信貸資金設法轉為資本金。此外，又利用保險業保費可用於投資的特點，將保費資金在集團內部交叉投資，最後也變成資本金」。

再者，「問題公司沒有公司治理的基本架構，或者有也不發揮作用」，他表示問題企業公司治理與中國《公司法》及監管部門對上市公司、金融機構要求的公司治理原則和準則，以及與國際實踐、《G20/OECD公司治理原則》相去甚遠。

上述列舉的只是問題一部分，這些企業集團的業務亦非全是房地產，但其比重在近年地產業的「狂飈」下，日見增加。去年以來，隨着陸續揭發如恒大、碧桂園和世茂等超大型地產企業集團的債務違約，甚至遭申請清盤，更佐證了周小川指陳的公司治理缺失弊端。他強調，國有企業和民營企業有很多問題是共性的，特別是公司治理方面的缺陷，「建立有效的制衡機制是改善公司治理的關鍵」，「不管是實體經濟、民營企業還是金融機構，都必須通過進一步的企業改革，特別是以發展健全的公司治理結構為主的改革來完善機制建設」。

公共治理問題一：地方政府的土地財政管理

土地財政是指地方政府依賴土地使用權的收入，來維持地方政府支出。大致而言，土地財政起源於1994年分稅制改革，地方政府稅收分成比例被壓縮，地方政府財政不足；而土地出讓金毋須上繳中央財政，成為地方政府所能夠支配的最大財源。這也就奠定了各地方政府走上「土地財政」之路。

誠然，土地財政機制不僅在短期內有效增加了地方政府財政收入，也在當時成為中國經濟騰飛的重要助推器。惟另一方面，該機制帶來的負面影響也愈發明顯，例如不少地方政府依靠地方債、融資平台、城投公司等方式融資。這既造成公共性的業務、政策性的業務和商業性的業務之間界限不清，尤有甚者，把資金「無序」地投向房地產、基建和形象工程，導致房價快速上升、土地結構破壞。還有，是次泡沫經濟破裂顯現的，包括可被利用的貪污「尋租」空間。

長遠來看，中國需要改革財政體制，減輕地方政府對土地財政的過度依賴，推動稅制改革，建立更可持續的財政收入體系。

公共治理問題二：外部會計審計監督制度

在是次泡沫經濟破裂事件中，會計師事務所是否無充分發揮風險識別和監督功能，使企業經營及融資風險積累上缺乏制衡力，也是另一受到國內和國際投資者、監管和評級機構關注的焦點。當中，不少在香港或美國上市的內地地產企業、相關金融機構，都是由香港的國際或本地會計師事務所提供審計服務。

事件不僅可能影響個別會計師事務所的誠信，也跟作為香港經濟支柱之一的專業服務的品牌價值，息息相關，包括財政司長在內的特區政府官員也需要補救。因此，有需要將會計審計監督制度的完善化，劃入公共治理領域。

重視警號和吹哨人信息

出現是次「世紀式」、「史詩式」的房地產泡沫破裂，事前是否真的如此無聲無息，沒有警號，也沒有吹哨人發出過警告？事實看來並非如此。又或者，在「盛宴」中，警號和吹哨人的警告被忽略、被壓制下去？但若我們對事件不作反省，將焦點僅集中於應急措施、強調特事特辦，又如何確保新一場「盛宴」不會在無聲中捲土重來？

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[尹瑞麟]