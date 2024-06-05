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2024年6月5日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：特朗普現象 告訴我們什麼？ ／文：陳景祥
聞風筆動：公務員加薪涉款約90億 政府財政再添壓力 ／文：李先知
尹瑞麟：房地產泡沫根源：公司與公共治理的缺失
李輝：解放思想 改革幼教 化危為機
田方澤：應否規管教師工作量
全毅宇：正視經濟問題 積極應對風險
筆陣：特朗普現象 告訴我們什麼？ ／文：陳景祥
【明報文章】特朗普「掩口費」案被控34項罪名全部成立，創下了兩個「第一」：第一個被判有罪的前總統，以及第一個成為罪犯的美國主要政黨總統選舉候選人。
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筆陣：特朗普現象 告訴我們什麼？ ／文：陳景祥
聞風筆動：公務員加薪涉款約90億 政府財政再添壓力 ／文：李先知
尹瑞麟：房地產泡沫根源：公司與公共治理的缺失
李輝：解放思想 改革幼教 化危為機
田方澤：應否規管教師工作量
全毅宇：正視經濟問題 積極應對風險
聞風筆動：公務員加薪涉款約90億 政府財政再添壓力 ／文：李先知
尹瑞麟：房地產泡沫根源：公司與公共治理的缺失
李輝：解放思想 改革幼教 化危為機
田方澤：應否規管教師工作量
全毅宇：正視經濟問題 積極應對風險
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