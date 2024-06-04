明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
阮穎嫻

阮穎嫻：科技洪流難抵抗 的士宜活用網約平台增收入

【明報文章】近日香港Uber與的士業界的衝突持續升溫，主要原因是部分的士司機對政府未能夠有效規管網約車平台Uber感到不滿，認為Uber違法經營，蠶食傳統的士業生意。部分的士司機對警方執法力度不滿，更自發展開「放蛇」行動，租用Uber在不同地點上車，到達目的地後報警指Uber司機違法營運。發起人是「港九新界的士司機總會副主席」周展圖，並揚言會繼續「放蛇」行動。原定有的士團體計劃到政府總部請願，要求特首處理「白牌車」問題，但最終臨時取消，據指是收到當局「溫馨提示」叫停請願以「降溫」。

網約車科技 無針對的士

種種現象，都會令人覺得的士與Uber或各網約非的士車輛平台是對立的，其實這並不準確。的士及其他網約車，都面對車與乘客的配對問題，配對到才有生意。問題是的士與乘客在的士站配對的效率較低，經常出現人等車或車等人情况。網約車應用程式是一種新科技，令配對效率提高，從而令參與配對的司機賺到更高回報。

這種科技並不針對的士，也沒有拒絕幫的士配對。Uber有Uber Taxi，都有的士司機選用，尤其比較年輕、新入行之的士司機。事實上，Uber也有發展幫助的士配對的業務，買入了一個叫「HKTaxi」、用來叫的士之網約車平台，將兩邊資料整合，令用開「HKTaxi」之的士司機可以使用Uber裏面的客源。

的士業界投訴有一半的士台執笠，其實是部分司機用了科技，以一個毋須人手打電話做車程配對的科技代替，連請人做接線生都慳番。這是新科技出現、取代舊科技的典型例子，是「創造性破壞」（creative destruction）。在資本主義社會中，優勝劣敗，無可避免。我問過一些的士司機，他們根本不喜歡用「八折的台」，因為「明明跟咪表價，為什麼要打八折」。

此外，Uber也解決的士在繁忙時間人等車時不能加價的問題。很多的士司機不滿Uber可以起價，但自己在繁忙時間如果不收咪表價錢是違法。Uber應用程式或其他網約車程式的解決方法，是乘客同意一個開價，再去找的士司機，所以有客人開一個比咪表更高的價錢就不犯法。於是有些的士司機覺得收入比較吸引，會用Uber Taxi。

事實上，司機本身沒有原因一定要揸的士或揸Uber。以前做司機要識路，所以的士司機要考試記路；但現在已經有科技幫助，電腦或手機已經有導航提示，不需要非常熟悉道路的司機都可以做接載車司機，因此這規定不合時宜。而且的士司機可以轉揸Uber，哪樣收入較高就去做，哪一個台或者哪一個網約應用程式能夠搵到最多最好的生意就用。這樣的士台及網約應用程式之間有競爭，對司機也有得益。

經常有人說Uber蠶食了的士司機生意。首先，有方便的網約車平台，令有些本身搭不到的士、找不到車的人去召喚網約車。現在平台很方便，不需要付現金，這個又令更多人走去選搭，所以這一部分增加了需求。的士司機只要同時使用這些平台，就會得到額外生意。有些人對服務有要求，例如選搭Uber時會要求某一車種型號，覺得較舒適，所以在服務供應上有一定市場分割。在替代效應方面，當然有些人是本身搭的士而轉去搭Uber。

的士司機收入減少的5個原因

這要看收入差異。如果司機以前搵兩萬，現在也是搵兩萬，這就不是一個問題。如果搵錢少了，有幾個原因。第一當然是多了司機用Uber入場，所以增加了供應；第二是整體消費意欲下降。後者在零售商舖界已經曠日持久，如果零售商舖的消費減少，為什麼的士消費不會減少呢？現在很多人夜晚十點八點前會回家，或會減少了搭的士的機會。若本身整體需求減少而影響的士消費，便跟有競爭者無關，競爭者的收入會一同減少。如果他們將需求整體減少的部分歸咎Uber，就不合理。

第三個原因是別人能夠用科技更有效率地配對客戶，這就是使用科技令自己生產力增加。有些年紀較大的司機，不願意或不懂與時並進，讓其他年輕、識用科技的司機搶了客人，這是生產力問題，不是被Uber搶去生意的問題。這在其他行業也是一樣，學不懂新事物，會被淘汰。

第四個原因，可以是因為的士加價。加價之後，生意額究竟會增加還是減少？更多人搭的士，還是更少人搭的士？乘客人次應該是減少了，因為貴了。較少人搭的士，但價格增加，就要看每單價格增加是否可以彌補數量減少的損失，這是個實證問題。在的士加價後，車租亦立刻增加，導致司機純利減少。

第五就是成本問題。有車主表示維修成本上升。通脹各行業有之，香港比起世界各地，已較溫和。另一個原因是的士保險愈來愈貴。我認識一個的士司機，他說如果知道要撞車，他不會扭軚，因為扭軚就要負上責任，但他不扭軚可以得到賠償，除非是撞上了一定會令自己傷亡的大型車。

Uber不是的士「最大敵人」

的士司機之「最大敵人」不是網約車，因為他們可以自己去駕駛網約車、使用網約車平台。即是說，匯豐的「最大敵人」是渣打，但匯豐員工的「最大敵人」不是渣打，因為匯豐員工可以過檔渣打。的士司機「最大敵人」是車主，因為加價後就會被加租。車主權益受損，叫的士司機出來抗爭，最後要拉、要鎖，就會拉的士司機，由的士司機自己承受。因此的士司機應該潔身自愛，不要衝動行事。

科技洪流非常難抵抗，美國及中國大陸已經有無人車駕駛，可見將來，隨時引入無人駕駛的士，這樣做司機一樣冇運行。香港大量引入專才及移民，每一行業只會愈來愈多外來人，沒有人可以獨善其身。大陸企業氣勢如虹，他們的網約車成行成市，車主需要對抗的不是Uber，而是大陸其他網約車企業。

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]

上 / 下一篇新聞