阮穎嫻：科技洪流難抵抗 的士宜活用網約平台增收入

網約車科技 無針對的士

種種現象，都會令人覺得的士與Uber或各網約非的士車輛平台是對立的，其實這並不準確。的士及其他網約車，都面對車與乘客的配對問題，配對到才有生意。問題是的士與乘客在的士站配對的效率較低，經常出現人等車或車等人情况。網約車應用程式是一種新科技，令配對效率提高，從而令參與配對的司機賺到更高回報。

這種科技並不針對的士，也沒有拒絕幫的士配對。Uber有Uber Taxi，都有的士司機選用，尤其比較年輕、新入行之的士司機。事實上，Uber也有發展幫助的士配對的業務，買入了一個叫「HKTaxi」、用來叫的士之網約車平台，將兩邊資料整合，令用開「HKTaxi」之的士司機可以使用Uber裏面的客源。

的士業界投訴有一半的士台執笠，其實是部分司機用了科技，以一個毋須人手打電話做車程配對的科技代替，連請人做接線生都慳番。這是新科技出現、取代舊科技的典型例子，是「創造性破壞」（creative destruction）。在資本主義社會中，優勝劣敗，無可避免。我問過一些的士司機，他們根本不喜歡用「八折的台」，因為「明明跟咪表價，為什麼要打八折」。

此外，Uber也解決的士在繁忙時間人等車時不能加價的問題。很多的士司機不滿Uber可以起價，但自己在繁忙時間如果不收咪表價錢是違法。Uber應用程式或其他網約車程式的解決方法，是乘客同意一個開價，再去找的士司機，所以有客人開一個比咪表更高的價錢就不犯法。於是有些的士司機覺得收入比較吸引，會用Uber Taxi。

事實上，司機本身沒有原因一定要揸的士或揸Uber。以前做司機要識路，所以的士司機要考試記路；但現在已經有科技幫助，電腦或手機已經有導航提示，不需要非常熟悉道路的司機都可以做接載車司機，因此這規定不合時宜。而且的士司機可以轉揸Uber，哪樣收入較高就去做，哪一個台或者哪一個網約應用程式能夠搵到最多最好的生意就用。這樣的士台及網約應用程式之間有競爭，對司機也有得益。

經常有人說Uber蠶食了的士司機生意。首先，有方便的網約車平台，令有些本身搭不到的士、找不到車的人去召喚網約車。現在平台很方便，不需要付現金，這個又令更多人走去選搭，所以這一部分增加了需求。的士司機只要同時使用這些平台，就會得到額外生意。有些人對服務有要求，例如選搭Uber時會要求某一車種型號，覺得較舒適，所以在服務供應上有一定市場分割。在替代效應方面，當然有些人是本身搭的士而轉去搭Uber。

的士司機收入減少的5個原因

這要看收入差異。如果司機以前搵兩萬，現在也是搵兩萬，這就不是一個問題。如果搵錢少了，有幾個原因。第一當然是多了司機用Uber入場，所以增加了供應；第二是整體消費意欲下降。後者在零售商舖界已經曠日持久，如果零售商舖的消費減少，為什麼的士消費不會減少呢？現在很多人夜晚十點八點前會回家，或會減少了搭的士的機會。若本身整體需求減少而影響的士消費，便跟有競爭者無關，競爭者的收入會一同減少。如果他們將需求整體減少的部分歸咎Uber，就不合理。

第三個原因是別人能夠用科技更有效率地配對客戶，這就是使用科技令自己生產力增加。有些年紀較大的司機，不願意或不懂與時並進，讓其他年輕、識用科技的司機搶了客人，這是生產力問題，不是被Uber搶去生意的問題。這在其他行業也是一樣，學不懂新事物，會被淘汰。

第四個原因，可以是因為的士加價。加價之後，生意額究竟會增加還是減少？更多人搭的士，還是更少人搭的士？乘客人次應該是減少了，因為貴了。較少人搭的士，但價格增加，就要看每單價格增加是否可以彌補數量減少的損失，這是個實證問題。在的士加價後，車租亦立刻增加，導致司機純利減少。

第五就是成本問題。有車主表示維修成本上升。通脹各行業有之，香港比起世界各地，已較溫和。另一個原因是的士保險愈來愈貴。我認識一個的士司機，他說如果知道要撞車，他不會扭軚，因為扭軚就要負上責任，但他不扭軚可以得到賠償，除非是撞上了一定會令自己傷亡的大型車。

Uber不是的士「最大敵人」

的士司機之「最大敵人」不是網約車，因為他們可以自己去駕駛網約車、使用網約車平台。即是說，匯豐的「最大敵人」是渣打，但匯豐員工的「最大敵人」不是渣打，因為匯豐員工可以過檔渣打。的士司機「最大敵人」是車主，因為加價後就會被加租。車主權益受損，叫的士司機出來抗爭，最後要拉、要鎖，就會拉的士司機，由的士司機自己承受。因此的士司機應該潔身自愛，不要衝動行事。

科技洪流非常難抵抗，美國及中國大陸已經有無人車駕駛，可見將來，隨時引入無人駕駛的士，這樣做司機一樣冇運行。香港大量引入專才及移民，每一行業只會愈來愈多外來人，沒有人可以獨善其身。大陸企業氣勢如虹，他們的網約車成行成市，車主需要對抗的不是Uber，而是大陸其他網約車企業。

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]