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黃遠康

黃遠康：垃圾徵費——除了增加回收配套 也需要先做3件事

【明報文章】特區政府早前宣布擱置今年8月1日推行垃圾徵費計劃，可謂順應主流民意。然而，擱置計劃不等於永不推行。如果政府希望未來可以加強回收，仍然有必要繼續下苦功，為早日實現目標奠定基礎。

誠如政府所講，增加社區回收配套是未來首要任務之一。以筆者服務的將軍澳南為例，雖然有17萬人口，範圍橫跨兩個港鐵站，但是區內卻只有3間「綠在區區」回收店；其中私人屋苑林立的澳南海岸，更是一店難求。居民希望回收廚餘、廢紙、電池等物資的話，一般只能夠在服務數個小時的流動回收街站中處理。可是，由於流動回收站大多僅提供日間服務，對於上班一族而言，可謂得物無所用。

社區配套應增加 惟非最佳辦法

過去數年，政府非常努力在佔全港人口約30%的公共屋邨陸續設置廚餘回收機；相反對於私人屋苑的申請，則有着較高的門檻。但是從地區服務的經驗可見，教育水平和經濟能力往往與環保意識是呈正相關的。換言之，愈有回收意欲的中產家庭，反而是最缺乏回收配套的一群。因此，增加私人屋苑的回收機數量，方便願意主動參與回收的市民，的確是有助推進垃圾徵費的辦法之一。

不過，方便原本有意為環保出一分力的市民，對於減低社會對垃圾徵費的負面看法，未必有明顯的幫助。自從政府公布推行計劃以來，筆者一直透過街站、講座等活動向市民解說內容，發現私樓住戶大多對政策有基本認識，充其量只是對於較複雜的項目，例如「入閘費」，有不清晰的地方；相反，對於公屋住戶而言，則不論是否認識有關內容，多數對政策都劣評如潮，而字眼通常離不開「麻煩」、「擾民」、「額外負擔」等。

既然公屋已經具備相對完善的回收系統，但是他們對於計劃仍然視為「洪水猛獸」，則可以看出，單靠增加社區回收設施是不足以改變現狀的。

因此，在改善社區回收配套的同時，特區政府必須採取更多措施，進一步減低市民願意參與回收的成本，包括時間、金錢、法律風險等，才可擴大社會的支持力量，使政策有機會落地生根。

簡化政策 盡可能不改變市民日常習慣

首先，正如政府在宣布再次押後計劃時所講，當局必須研究簡化政策，讓市民毋須大幅改變現行習慣下，仍然可以提升回收率。筆者建議當局，可以考慮將現行處理垃圾的成本，平均攤分在每一個成年市民身上，並按年或按月徵收相關費用，以取代由住戶自行購買指定垃圾袋或標籤。於「綠在區區」加入兌換現金券等獎勵之下，市民就會為了抵消成本而有更強的回收積極性。當政策裏複雜、模糊的成分大大減少，市民又可以很大程度上保留現行的生活習慣，則對於計劃的抗拒情緒，亦會有所紓緩，有利政策早日實行。

其次，政府必須採取行動，減低市民對於承擔法律風險的顧慮。因此，當局應該考慮設立社區諮詢熱線，由經受訓練、熟悉政策的團隊，以真人對答方式接受市民查詢，讓市民對於計劃或做回收時遇到的問題，可以得到肯定、專業的意見，使市民不會因為遵循政府團隊給予的答案而遭受處分之餘，亦可以從頻密的互動之中，掌握正確的回收程序及相關政策內容，建立更加積極的回收風氣。

第三，政府應該重新思考教育推廣的形式，加強市民對於香港現存環保問題之迫切性的了解。現時官方的解說活動，都是針對有意了解政策內容的市民，以靜態方式做游說及解釋。可是，這些活動既不夠深刻，亦不能夠接觸廣泛群眾。筆者建議，當局可以參考疫情期間一度資助本地旅行團舉辦「綠色深度遊」的做法，資助本地旅遊公司推出參觀本地環保設施的旅行團，讓公眾更加深入認識加強回收的重要性，從而身體力行支持計劃。

「蘿蔔和棒子」都是改變行為的有效辦法，但是「棒子」也不能操之過急，讓人手足無措。筆者希望特區政府好好利用這段休整的時間，優化和簡化政策，令本地回收事業更上一層樓。

作者是西貢區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃遠康]

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