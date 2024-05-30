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陳帆川

陳帆川：科技「毁滅」人類 源於記者薪酬太低？

【明報文章】人工智能會否毁滅人類？自動駕駛是否非常危險？新聞報道常常將新科技描述成危害人類文明的元兇，令大眾將人類與科技的對立，想像成荷李活電影般的劇情。這種誤解，是否純粹出於主流傳媒的科技版報道質素太低？

從事科技報道17年的Timothy Lee，在專門發布深度文章的季刊Asterisk撰文，指出在OpenAI總裁Sam Altman被逐的風波裏，路透社報道幾名內部員工曾警告董事會，一個重大的人工智能發現將威脅人類文明。報道指，人工智能精於寫作和語言，但名為「Q*」的系統可以處理小學算術題，意味人工智能的推理能力或超越人類。

Timothy直言該報道令人「搲頭」，因為電腦的數學能力早在幾十年前已超越人類，Q*據報精於處理比起加減乘除更難的文字題目，但「做題叻」是否就代表聰明過人類，無從稽考。該報道僅令讀者認為Q*強大到會危害人類，惟沒有解釋它是什麼，也沒有求證它到底有多強大。

Timothy表示，另一個常被傳媒放大的負面報道，是無人駕駛的危險性。從數字上看，無人駕駛比起人類駕駛的交通意外率更低，不過傳媒總愛放大無人駕駛的個別意外，令人覺得無人駕駛容易出事。

除了誇大新科技的危害，傳媒也熱中於將科技新聞包裝成企業醜聞，例如眾所周知的iPhone更新會令舊電話變慢，蘋果其實解釋過，那樣做的目的是要避免舊電池令電話無故熄機，惟幾乎沒有媒體主動求證過這個官方說法，僅將消息簡單地視為蘋果的重大醜聞。

反過來說，傳媒也喜歡誇大新科技的威力，例如他在10年前報道過的物聯網，當時很多報道認為這項科技會改變人類，「現在很多人都擁有可以在網上開關的燈泡、門鐘和智能喇叭，但我不肯定它們是否顯著提高了我們的生活水平。這是這一報道類型的典型特徵——媒體大事宣揚許多改變世界的技術，最終不會改變世界」。

媒體的惡性循環

Timothy分析指，主流傳媒要照顧大眾口味，因此要寫得誇張才有點擊率。即使媒體想認認真真寫好科技新聞，一般記者也力有不逮，因為涉及專門知識，跟醫學和科學新聞一樣，一般媒體請不起專家級別的記者去寫稿；而即使真的寫了，一般讀者也不懂分辨科技報道寫得專不專業，因此媒體還不如請普通記者將稿件寫得聳人聽聞。

這種惡性循環，其實在科技版以外的所有版面都出現。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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