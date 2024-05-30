劉國熙：暫緩垃圾收費的契機和挑戰

借鑑海內外案例

垃圾徵費之目的，是為了達到減廢效果；而減廢的最直接方法，仍是提升市民對垃圾分類、減少產生垃圾的意識。特區政府不妨進一步借鑑海內外的成功實踐案例與垃圾分類政策，強化公眾對環保與減廢的整體意識。

近年內地城市在垃圾分類政策上頗有建樹，已成為全國範圍實施的一項環保舉措。於2019年，中國住房和城鄉建設部等部門聯合發文（註），要求全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作。其後全國各地在實施垃圾分類時因地制宜，制訂具體分類標準、投放規則和管理措施，但總體目標是實現減少垃圾數量及無害化處理。最終成為一個重要環保政策，並在全國大大提高了整體環保意識。

本港垃圾收費「先行先試」實施了一個多月，事先亦已循各渠道徵詢大量公眾意見，如今是時候適當整合寶貴經驗，確保垃圾收費政策在本港以更貼地、便利執行的方法落實。

相關政府部門在檢討政策時，除制訂相應罰則，亦不妨從考慮如何對廢品做更清晰科學的分類指引、便捷的回收網絡入手，從民生角度提升民眾環保意識。此外，亦免不了動用社區網絡，舉辦分類知識講座和互動體驗，甚至可以長遠計劃研究如何利用數碼技術，推出相應的智能輔助分類工具，幫助行動不便或恒常居家的長者或相關人士，提升其環保意識和參與度。

此外，要使環保政策與可持續發展有一個質的飛躍，政府也應該推陳出新，結合本地情况，尋求創新與創意。例如內地不少地方都會將垃圾分為「易腐垃圾」及「其他垃圾」，清晰明瞭，市民接受度高，更方便後期處理。香港不妨也設立更容易為公眾接受和理解的分類標準。

公眾必持續關注政府相關政策

總括而言，暫緩推行垃圾收費計劃，雖未盡如人意，但也從另一個層面回應了民意。公眾必定會持續關注特區政府之後能否出台更有前瞻性、可行性更高的垃圾回收與社會可持續發展相關政策。而綠色可持續發展的社會風氣，早已逐漸成為國家驅動經濟發展的新動力，香港在這方面亦是時候奮起直追了。

註：2019年4月26日《住房和城鄉建設部等部門關於在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》

作者是九龍青年聯席會議特邀研究員

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[劉國熙]