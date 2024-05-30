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林筱魯

林筱魯：垃圾徵費不能擱置廢棄 3點改善大可重修再造

【明報文章】政府早前於立法會環境事務委員會、食物安全及環境衛生事務委員會聯席會議上，交代垃圾徵費政策未來路向。邁出第一步不易，但更難的是堅定前行。今年8月1日雖無望如期推出垃圾徵費，但政府持續派袋、共立約章，幫助社會各界逐步適應政策，縱有思慮不周之過，幸好仍未忘立法初心。

今年以來，垃圾徵費鋪天蓋地的宣傳，已是深入人心，特別是有關如何使用指定膠袋及標籤、如何回收分類等話題，掀起浪潮般的熱議。熱烈討論的背後代表各界不單在思考，也願意付之行動。從政府向立法會提交垃圾徵費「先行先試」計劃的結果不難看出，各試點持份者對增加回收配套的需求更高。認真地「先行先試」，是探視與處理問題的穩妥步驟。若將「擾民」化作「便民」，政府何愁社會各界不願配合政策落地。對此，本人提出以下3點建議。

政策核心在於全民減廢

其一，重回初心，減廢為本。減廢、回收再造是世界潮流，也是國家目標。香港順應環保大勢，追落後是應有之義。解說政策不應偏離目標，都市固體廢物收費政策的核心並非「收費」兩字，而是全民減廢。社會遵循「污染者自付」原則，從源頭減廢，鼓勵回收再造。政府應持續向各界解說政策、答疑解惑，釋除市民疑慮，為前線及業界提供清晰培訓和工作指引，幫助大眾了解政策運作方式及法律責任。

行為心理學常說，形成或改變一個習慣只需要21天。在很多地方，垃圾分類很細緻，有乾濕之分、可燃及不可燃等。本港塑膠分類，對很多市民來說非常複雜，令初次接觸回收的人望而卻步。因此針對垃圾分類回收的持續教育，對減廢政策至關重要。政府應聯動地區，以誘因輔助宣傳教育，鼓勵市民養成習慣，將垃圾分類融入日常生活，為前線員工減輕負擔。

其二，珍惜時間，查漏補缺。推行環保政策，或經歷「九九八十一難」，逐個攻克難關，方能修成正果。實踐是檢驗真理的唯一標準，配套先行過程中總有疏忽不足之處，唯有見招拆招、針對遺漏部署解決方法。

鋪排回收設施 市民會逐步配合

移風易俗與擴大回收網絡，難以做到一蹴而就。成功推行垃圾徵費的地區，都是經過數十年努力才見成果。韓國與台灣推行垃圾徵費歷經世代，一路走來所碰到的問題不比香港少，亦並非能夠全面解決。

本港「先行先試」計劃的14個試點中，各持份者均積極領取指定袋，整體使用率及棄置量卻不盡如人意。不過，在回收設施及服務相對齊全的地點，指定袋使用情况相對理想，回收物品種類及數量亦有所增加。可見，只要政府適當鋪排回收設施，市民自會逐步配合。

拓展回收網絡，猶如蜘蛛結網，由點到線及面。政府要把握未來一年時間，訂立推進回收配套時間表、路線圖，優次有序，增加回收便利點和回收流動點數目，調整收集設施的佈點密度，延長及統一回收點、公眾垃圾收集站的服務時間，並在「三無大廈」（無業主立案法團、居民組織及管理公司）林立的區域，強化流動回收服務。

政府須持續交代工作進展

其三，開誠布公，精準施策。政府應實事求是，爭取時間令社會各界更清晰了解政策細節。「先行先試」計劃的結果暴露諸多難點痛點，未來一年政府必須持續交代工作進展，令社會感受到政府解決問題的誠意及決心。有了不同持份者的反饋，政府可設身處地了解不同場景面對的困難與挑戰，為住戶、商戶、業界制訂具體行動計劃和指引。

垃圾徵費政策是推動減廢、減排的重要環節，若成功改變市民習慣、建立深厚的環保文化，撤銷徵費並無不可；但若在起步階段便無限拖延甚或擱置，則屬「自廢武功」。筆者希望政府抓緊時間，為推行垃圾徵費政策把穩定向，秉持「以結果為目標」的施政理念，修補政策疏漏，轉化成為推動社會前行的能量。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

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