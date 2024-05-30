明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
洪藹誠

洪藹誠：分階段推垃圾徵費 邊做邊試方算務實

【明報文章】在過去一段時間，垃圾徵費計劃引起了廣泛討論。經過約兩個月「先行先試」計劃，政府宣布，考慮到現時回收配套不足、市民對實施垃圾徵費存在很大保留等原因，決定再度暫緩實施，亦不會訂出具體推行日子。

倘若無限期押後政策

恐令減廢努力付東流

不過，綜觀全球成功推行減廢政策的國家和地區，它們在推行初期都面對着各種困難，並需要經過長時間的改善配套和提升公眾意識，方可取得可觀成效。若因為一時受挫而將其無限期押後，恐怕只會令多年減廢的努力付諸東流。

以台灣新北市為例，當地政府於2008年開始推動垃圾費隨袋徵收政策，至2010年底正式實施。於實施初期，民眾礙於生活習慣影響及對政策了解不足，多數持反對態度，如經濟負擔加重、違規棄置垃圾、「袋中袋」等問題亦一一浮現。有見及此，當地政府多年來不斷推出各項措施，力求提升政策實施成效，包括向區內弱勢社群提供專用垃圾袋抵價券、加強黑點巡查工作、反覆改良專用袋設計等。在多番努力下，當地垃圾清運量從2003年的108.48萬公噸，減少至2019年的42.86萬公噸，成效顯著。

由此可見，推行垃圾徵費絕非一蹴即至，而是需要經過不斷反覆試驗和改良配套，十分值得香港從中借鑑與學習。

首階段試點 可涵蓋政府管理場所

本港近期實施的「走塑令」，以及「先行先試」引起的混亂情况均顯示，特區政府在推動環保發展上相對滯後，政策規劃、監管和執行力度不足。就此，香港地球之友建議政府逐步推進，分階段實施垃圾徵費，同步加強社區準備。

首階段的垃圾徵費試點，可涵蓋大部分由政府管理的場所，例如政府辦公大樓、官立學校、公務員宿舍、體育館、房委會轄下商場，及其他公共設施等；另須明確訂立績效指標，要求參與的各部門和機構定期提交報告，詳細匯報執行時遇到的困難，以便優化執行細節。

深化宣傳教育、釐清執行細則，是實行垃圾徵費的另一大重點。雖然市民普遍有環保意識，但在面對如斯重大的政策與生活習慣改變時，難免容易感到憂慮和反感。目前，有關垃圾徵費的誤導性說法仍在流傳。政府必須投放更多資源於宣傳教育上，向市民大眾灌輸「惜物減廢」理念；透過加強外展工作，深入社會各階層宣傳垃圾徵費，並蒐集及整合市民的問題和意見，以持續改良垃圾徵費的執行細節。

要有效執行垃圾徵費，完善的回收配套必不可少。「先行先試」計劃揭示了廚餘機配套短缺、「綠在區區」支援不足等問題。政府必須對症下藥，增設分類收集和回收設施，以確保回收物能夠真正被回收及循環再造，而非將其棄置於堆填區。同時，政府應提供經濟支援，協助回收產業升級轉型，促進回收業的可持續發展。

針對廚餘問題，政府須加快擴展家居廚餘收集，在全港公共屋邨安裝足夠的廚餘回收桶，同時向私人住宅樓宇及鄉村提供安裝相關設備的資助。當局還應在各區垃圾收集站及其他合適場地，設立公眾廚餘中途收集點，為市民提供更多便利的廚餘回收途徑。另一方面，政府應參考法國、比利時等國家的做法，立法禁止超市丟棄尚可食用的食物，並須捐贈予慈善機構，既能達至減廢，又可實現扶貧。

「還沒準備好」不應成絆腳石

與很多政策一樣，垃圾徵費涉及的持份者層面廣泛，需要長年累月積累經驗作調整及摸索。垃圾徵費是政府整個減廢策略中的關鍵一環，有助帶動可持續發展，可謂全球大勢所趨。香港作為國際都市，不應讓「還沒準備好」成為絆腳石，更不應貿然把社會19年來形成的共識和立法擱置。世上永無萬全之策，邊做邊試，多管齊下，方算務實。

作者是香港地球之友行政總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[洪藹誠]

上 / 下一篇新聞