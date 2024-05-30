洪藹誠：分階段推垃圾徵費 邊做邊試方算務實

倘若無限期押後政策

恐令減廢努力付東流

不過，綜觀全球成功推行減廢政策的國家和地區，它們在推行初期都面對着各種困難，並需要經過長時間的改善配套和提升公眾意識，方可取得可觀成效。若因為一時受挫而將其無限期押後，恐怕只會令多年減廢的努力付諸東流。

以台灣新北市為例，當地政府於2008年開始推動垃圾費隨袋徵收政策，至2010年底正式實施。於實施初期，民眾礙於生活習慣影響及對政策了解不足，多數持反對態度，如經濟負擔加重、違規棄置垃圾、「袋中袋」等問題亦一一浮現。有見及此，當地政府多年來不斷推出各項措施，力求提升政策實施成效，包括向區內弱勢社群提供專用垃圾袋抵價券、加強黑點巡查工作、反覆改良專用袋設計等。在多番努力下，當地垃圾清運量從2003年的108.48萬公噸，減少至2019年的42.86萬公噸，成效顯著。

由此可見，推行垃圾徵費絕非一蹴即至，而是需要經過不斷反覆試驗和改良配套，十分值得香港從中借鑑與學習。

首階段試點 可涵蓋政府管理場所

本港近期實施的「走塑令」，以及「先行先試」引起的混亂情况均顯示，特區政府在推動環保發展上相對滯後，政策規劃、監管和執行力度不足。就此，香港地球之友建議政府逐步推進，分階段實施垃圾徵費，同步加強社區準備。

首階段的垃圾徵費試點，可涵蓋大部分由政府管理的場所，例如政府辦公大樓、官立學校、公務員宿舍、體育館、房委會轄下商場，及其他公共設施等；另須明確訂立績效指標，要求參與的各部門和機構定期提交報告，詳細匯報執行時遇到的困難，以便優化執行細節。

深化宣傳教育、釐清執行細則，是實行垃圾徵費的另一大重點。雖然市民普遍有環保意識，但在面對如斯重大的政策與生活習慣改變時，難免容易感到憂慮和反感。目前，有關垃圾徵費的誤導性說法仍在流傳。政府必須投放更多資源於宣傳教育上，向市民大眾灌輸「惜物減廢」理念；透過加強外展工作，深入社會各階層宣傳垃圾徵費，並蒐集及整合市民的問題和意見，以持續改良垃圾徵費的執行細節。

要有效執行垃圾徵費，完善的回收配套必不可少。「先行先試」計劃揭示了廚餘機配套短缺、「綠在區區」支援不足等問題。政府必須對症下藥，增設分類收集和回收設施，以確保回收物能夠真正被回收及循環再造，而非將其棄置於堆填區。同時，政府應提供經濟支援，協助回收產業升級轉型，促進回收業的可持續發展。

針對廚餘問題，政府須加快擴展家居廚餘收集，在全港公共屋邨安裝足夠的廚餘回收桶，同時向私人住宅樓宇及鄉村提供安裝相關設備的資助。當局還應在各區垃圾收集站及其他合適場地，設立公眾廚餘中途收集點，為市民提供更多便利的廚餘回收途徑。另一方面，政府應參考法國、比利時等國家的做法，立法禁止超市丟棄尚可食用的食物，並須捐贈予慈善機構，既能達至減廢，又可實現扶貧。

「還沒準備好」不應成絆腳石

與很多政策一樣，垃圾徵費涉及的持份者層面廣泛，需要長年累月積累經驗作調整及摸索。垃圾徵費是政府整個減廢策略中的關鍵一環，有助帶動可持續發展，可謂全球大勢所趨。香港作為國際都市，不應讓「還沒準備好」成為絆腳石，更不應貿然把社會19年來形成的共識和立法擱置。世上永無萬全之策，邊做邊試，多管齊下，方算務實。

作者是香港地球之友行政總裁

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[洪藹誠]