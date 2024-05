鄧鍵一：變化社會中的勵志歌

從非情歌窺探社會文化狀况

雖然筆者無統計過香港及外地流行音樂市場裏,情歌與非情歌的比例,但若純粹從流行文化概念出發,情歌與非情歌如要吸引大眾,當中涉及不同共鳴。前者是個人情感的共鳴;個人戀愛情感的共鳴,相對普遍和容易掌握。後者是社會層面的共鳴。後者的話,創作者需準確拿揑,當社會上每個人來自不同背景,什麼主題才可以容易得到大眾的共鳴。也因此,非情歌有時可以充當一扇窗,讓我們窺探某個時候的社會文化狀况。

倘回到1970至1980年代,社會和媒介結構較簡單的時候,公共情緒和聽眾口味還是比較容易捕捉,一些非情歌也容易得到大眾共鳴,燴炙人口。例如關於「打工仔」處境的《半斤八両》,是當中表表者;《獅子山下》則在某個時刻成為「香港精神」的象徵。《皇后大道東》算是少數政治味道濃烈,卻成功躋身主流的歌曲,也側寫出當時「九七回歸」這個話題在香港市民生活中,何等重要。

固然,「非情歌」作為一個類型,仍然包含很多不同主題。在本文,筆者特別想討論「勵志歌」。這源於兩年前筆者和研究伙伴跟「鏡粉」的焦點小組討論,其中一個環節裏,受訪者形容男團MIRROR的歌曲很「勵志」,引發我們想進一步知道,他們怎樣了解什麼是「勵志」。

在每組,我們都請受訪者列出一首他們最喜歡的MIRROR歌曲,及一首其他歌手或樂團的廣東歌。量化結果我們在其他平台發布過,在此不贅。重點是:當討論提及「勵志」的時候,我們還討論到一些「經典」的「勵志歌」,包括《紅日》、《獅子山下》、《強》等。

何謂「勵志」

雖然受訪者並沒有很多青年人(畢竟大部分「鏡粉」都不是青年人),但從他們批評其他勵志歌的表述,我們可以看到在社會環境變化下,人們對「勵志」的理解怎樣轉變。

首先,當我們問受訪者覺得《紅日》是否勵志,他們的即時反應一定是大笑,然後予以否定。他們普遍認為,片面地發布正能量不等於勵志;「命運就算顛沛流離,命運就算曲折離奇」很淺薄,而面對逆境就要「別流淚心酸,更不應捨棄」,也十分一廂情願。他們覺得,這種去脈絡化的勵志有點自欺欺人。

至於他們對《獅子山下》的看法,也同樣是否定的,但反應沒有《紅日》那麼即時和一致。有些受訪者認為,《獅子山下》表現的勵志,或者只是屬於上一代人的共鳴;那些共同經歷貧窮的環境,已經不屬於今天的香港。有受訪者覺得,他們對《獅子山下》本身沒有喜惡,惟對於這首歌被反覆挪用,把某個時空的想法概括化為「香港精神」,感到有點「唔舒服」。也有受訪者直指,覺得《獅子山下》是叫人做「社畜」(編者按:「公司的牲畜」之意);明明社會有很多不合理的事情,《獅子山下》就只是叫大家「繼續做蟻民,埋頭工作就會成功」,覺得這首歌「講到香港人好卑微」。

至於MIRROR歌曲,《Warrior》壓倒性地是受訪「鏡粉」最喜愛的MIRROR歌曲。當中不少受訪者都認為《Warrior》很勵志。這引起了我們的好奇心:他們眼中的「勵志」是怎麼一回事。很多受訪者都提及「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」一句歌詞,覺得無論「新世紀」是好是壞、有幾多艱困要克服,舊時代已經過去,或者總會過去,這本身已經令人覺得鼓舞。有兩名受訪者本身是母親,她們特別喜歡「大不了死,亦不會避」一句,覺得勵志不是純粹的正能量;「大不了死,亦不會避」包含了一種奮力一搏的決心,知道很多困難要去克服,這才是真正的勵志。

至於「鏡粉」們列出他們喜歡「非MIRROR」的歌曲,則包括《留下來的人》、《聖馬力諾之心》、《Let Us Go Then You and I》、《銀河修理員》等。雖然我們沒有要求他們列出特定類型的歌曲,但不約而同,它們都包含了不同意義下的勵志元素,例如決心、同行、陪伴等。當我們綜合討論怎樣才算「勵志」的時候,他們都覺得情境很重要,要指涉一種很實質的困難或挑戰,這個「勵志」才有意義;不是純粹的正能量,講聲加油就是勵志。

本港的「勵志」情境

這篇文章並不是要比較哪些歌曲更勵志或不夠勵志。回到文章的起點,分析怎樣的「非情歌」可以得到共鳴,能夠側寫出一時一地的社會文化。我們當然不能回到過去,問以前的香港人為什麼愛聽《半斤八両》,惟我們可以從中觀察到當時普羅大眾「上心」的是什麼事情。

放在近年香港社會,聽眾們(儘管我們的受訪者是「鏡粉」)對現在及過去勵志歌的看法,也恰好足夠讓我們觀察到,近年香港經歷了各種挑戰——政治、經濟、疫情、離散等等,而大家都有某種意識,社群中的彼此要共同克服困難。這個勵志的情境,是很實在的。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[鄧鍵一]