梁敬國：推行MiC建築法 是否正確取向

多個全球研究發現，使用MiC可減低90%現場施工工序及80%建築意外，更可節省20%至50%施工時間。組裝部件生產標準化，更帶來環保效益，例如減少85%建築廢料、5%能源消耗量及3%溫室氣體排放量。

本地的推動措施

為協助業界應對人手不足及生產力下降等挑戰，政府自2017年起積極推動高效建築科技，例如要求基本工程指定建築物，由2020年4月起採用MiC。此外，公營機構如房委會及市建局等，亦已開始採用或試行MiC。

除透過公營項目先行先試，政府亦推出各項舉措，例如在2018年撥款10億元設立建造業創新及科技基金，又於2022年額外注資12億元，支持基金持續運作和優化措施。此外，屋宇署、地政總署和規劃署已發出聯合作業備考，豁免10%的組裝合成樓面面積計入總樓面和上蓋面積，另豁免4%的組裝合成樓層計入建築物高度限制。今年財政預算案亦指出，發展局轄下的跨部門督導委員會將在短期內制訂多項措施，包括成立建築研發及測試中心，推動行業加強應用MiC。

應用MiC的限制及顧慮

這種「快、靚、正」的建築方法看來非常吸引，然而又有什麼主要限制？

一、技術因素：因應在地盤施工時間縮短，發展商需在規劃初期確定建築物佈局，變相減少在建築期因應房地產市道變化而調整設計的彈性。雖然現正於東涌興建樓高46層的私人發展項目正使用MiC，而英國及新加坡最高的MiC建築亦分別為50層及56層，惟如何以MiC興建類似本港國際金融中心、環球貿易廣場的摩天大樓，技術上仍待驗證。

二、財務因素：在香港，一般建築合約訂明物資運抵地盤後，承建商才可收回相應款項；但在MiC建築模式下，承建商需預付大量資金來生產組件，這將構成龐大財政壓力。儘管發展局已發出備忘錄，涵蓋適用於所有公共工程的MiC預付款項，紓緩承建商現金流壓力，惟對私人發展項目的財務支援仍欠力度。

三、運輸因素：預製組件體積龐大，加上本港道路闊度一般僅3.3米或更窄，因此運送過程相當艱巨。運輸署於2022年發出指引，協助業界申請「特長貨物」和「特闊貨物」許可證，彈性容許車輛運載寬度超過2.5米的大型組件。一般寬度不超過3米的MiC組件可在日間運送，該署亦會因應個別申請，考慮相關道路交通情况等因素，去決定是否進一步放寬貨物寬度限制。因此MiC組件一般需局限於3米或以下，以免需耗時向運輸署申請許可證。

政府優化措施 方能鼓勵業界廣泛採用

創新乃建造業的其中一個成功關鍵。作為行業最大領導者，政府繼續向業界全力推廣先進的建築技術，絕對是正確取向。因此，筆者建議當局採取下列措施，讓行業更廣泛應用MiC：

（1）推動MiC採用「國標」物料，並與「英標／歐標」相互認可：本地建築物料規格一般以英標／歐標為標準，隨着內地建造業技術及質量水平與日俱進，加上生產成本相對較低，如果政府能夠認可及採納國標對等英標／歐標，則承建商便可從內地採購MiC組件，從而降低成本，促進行業廣泛應用。

（2）提倡本土生產部分建築組件：為減省物流運輸涉及的時間和成本，當局應盡快落實在北部都會區為MiC組件提供生產和儲存用地，既促進與大灣區協作，又能推廣MiC。

（3）擴大本地MiC人才庫：可參考新加坡在2020年推出MiC專業人士轉職計劃，向工人提供培訓津貼，協助其轉投預製工作；同時，應加倍投放資源培育本地MiC設計專才，相信能夠吸引更多青年人入行。

作者是香港建造商會執行總監

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[梁敬國]