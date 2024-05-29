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2024年5月29日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：城寨風雲之城人治城和不朽傳奇 ／文：陳景祥
聞風筆動：記協未夠人參選延提名期 主席職料有競爭／文：李先知
劉銳紹：愛非誠摯原欺詐 情侶竟如鏡中花——市場與名利換來表態文化和形式主義
呂偉生、袁亮、易何馨、雍喬喬：從城市代謝角度 看香港百年滄桑
梁敬國：推行MiC建築法 是否正確取向
梁幸發：盛事活動促經濟 重塑旅遊新常態
筆陣：城寨風雲之城人治城和不朽傳奇 ／文：陳景祥
【明報文章】電影《九龍城寨之圍城》大收旺場，掀起一輪懷舊熱。政府表示正與電影界探討，研究保留及重置部分電影廠景，希望可供市民和遊客作「打卡」之用。
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筆陣：城寨風雲之城人治城和不朽傳奇 ／文：陳景祥
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