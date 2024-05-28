明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
歐陽五

歐陽五：中日韓三國 「抱團」優於「內捲」

【明報文章】中國國務院總理李強於5月26至27日赴韓國首爾，出席第九次中日韓領導人會議。是次會議時隔4年5個月再度重啟，在當前複雜局勢下，已走過25年的中日韓合作機制，邁出了艱難而富有遠見的一步。

此次會議既有雙邊也有多邊安排，為各方提供了坦誠對話、增信釋疑的契機，為三方務實推動、擴大合作提供了平台，也為這一合作機制正常化凝聚了共識。筆者以為，中日韓三國關係若能夠藉此止損止跌，匡正、錨定方向，將是亞洲之幸。

「政冷」持續降溫 牽連經貿關係

多年來，三國關係的總基調是「政冷經熱」；但近來，在「政冷」持續降溫的影響下，經貿關係開始呈下降趨勢，民意氛圍亦陡轉直下。2023年中韓貿易總額為3107.37億美元，同比下降13.5%。2023年中日貿易總額為3179.98億美元，同比下降10.7%。綜合多國民調數據，中韓、中日民眾對彼此的觀感均處低位。國家間的信任赤字與國民間的好感赤字相互影響，拖累三國關係進展。

三國困局，有歷史恩怨的累積，有集體認同的缺失，也有新區域格局下現實競爭層面的「內捲」、「內耗」，更有外部因素的離間和牽制。

儘管日韓都有戰略自主意識，但兩國對美國均存在依附心理。在美國制華戰略佈局、霸權壓力和價值觀外交的誘拉下，美日韓同盟關係不斷升級。美國啟動「印太經濟框架」（IPEF），日韓參與其中；美國組建「晶片四方聯盟」（Chip 4），日韓在列，並配合美國在晶片生產和出口上封鎖、圍堵中國大陸。去年8月，美日韓舉行大衛營峰會並發布多份文件，在涉台海、南海等問題上，多處劍指中國大陸。

而隨着中國近年來於科技領域迅速發展，並向價值鏈中上游攀升，日韓在汽車及其零部件、半導體等產業上對華技術優勢下降，競爭面擴大，競爭心態抬升。日韓亦深受冷戰思維影響，在安全觀上強調自身絕對安全，隨着中國國力增長，愈發將鄰國視為防範對象。

但中日韓是搬不走的鄰居，地理和文化上的親近性，使三國合作具備天然優勢。對發展的追求、對危機的共禦、對改善周邊環境的需要，及對亞洲的共同責任，是三國合作的內生動力。1999年中日韓首次領導人會議，誕生於亞洲金融危機之後。在此機制引領下，三國合作廣度和深度不斷擴展，於經貿、科技、環保、非傳統安全等領域均取得豐碩成果。三國間貿易總額從1999年的1300億美元左右，增至2022年約8000億美元。多年來，三國在朝鮮半島無核化問題上的協商機制，也為地區和平與穩定注入了正面力量。

重塑集體共識 積累民間互信

2023年，中日韓三國分列全球第二、第四和第十四大經濟體，經濟總量佔全球生產總值的四分之一，經濟規模佔亞洲的70%，是地區穩定與繁榮的核心變量。

此次會議重啟，開了個好頭；但三國間的信任、團結與穩定的合作，依然任重道遠。筆者以為，重塑集體共識、積累民間互信尤為重要。中日韓曾在民間社會積累起對彼此的興趣和善意，未來需在國民中建立對彼此的正確認知，為國家間長久合作奠定基礎。

於新形勢下，三國合作雖競爭面上升，但在老齡化與少子化、人工智能等共同面臨的挑戰與機遇上，又形成了新的合作增量。已歷時12年談判的中日韓自貿區，若能夠達成，將形成更加先進完備的產業鏈、供應鏈，成為亞洲與世界經濟的新引擎。

三國峰會有助消除「新冷戰」陰雲

於日趨複雜的地緣政治博弈中，中日韓在追求自身利益的同時，需關照彼此核心利益和重大關切。相互尊重、協商一致、照顧各方舒適度的亞洲方式，給三國處理彼此關係提供了參考。

中國領導人習近平近日在山東主持召開企業和專家座談會，釋出進一步全面深化改革的信號。中共二十屆三中全會料將推出更多務實舉措，將為中日韓合作提供更大動能。

中日韓關係外溢效應超出三邊。領導人會面本身就是對「陣營對抗」敘事的回應，有助消除籠罩在東北亞上空的「新冷戰」陰雲。三國用實際行動推動恢復互信、激活內在合作潛力，也將為推動東亞、亞太等更大範圍的團結與合作，起到示範效應。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

上 / 下一篇新聞