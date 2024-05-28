狄志遠：垃圾徵費：堅定信念 攜手前行

客觀而言，垃圾徵費是事關香港可持續發展的重要環保政策。面對垃圾量持續上升的壓力，我們不能坐視不理。國際社會有許多成功案例，證明徵費能夠有效促使民眾減少產生垃圾。為了下一代，我們必須採取果斷行動。

在試點過程中遇到的困難，恰恰彰顯了「先行先試」的價值所在。唯有率先在局部範圍測試，方能及早發現問題、精準施策。我們要虛心總結經驗，着力破解在公眾習慣和配套設施方面的瓶頸，在更紮實的基礎上邁步向前。

扭轉習慣殊非易事 循序漸進終會成功

展望未來，政府和社會各界還需攜手努力。政府主要部門要針對性地開展第二階段試點，優化徵費機制和配套建設；同時，加強與各持份者溝通協調，爭取他們的理解和支持；在升級硬件之餘，還要加強公眾教育、提升全民環保意識，推動綠色生活方式。

誠然，要在短期內扭轉多年的固有習慣，殊非易事。但只要我們的方向正確，以足夠的定力和韌性，循序漸進地前行，終會到達成功的彼岸。於關鍵時刻，社會各界更需要拿出包容和耐心，摒棄成見，凝聚共識，萬眾一心向着共同目標邁進。

政府須訂明確時間表 設政策評估問責機制

政府必須勇於擔當，制訂明確的實施時間表，決心落實；同時，建立有效的政策評估和問責機制，尤其政策在一年後有否成功的指標，必須確保決策經得起歷史檢驗。只有勇於負責，方能贏得民心。

垃圾徵費在香港落地生根，尚需時日。雖然挑戰重重，但只要上下一心、眾志成城，定能克服困難、實現目標。我堅信，在全社會共同努力下，垃圾徵費必將為日後香港留下一個天更藍、山更綠、水更清的美好家園。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]