林美秀：運動場上見種族共融

運動員在場上競賽,以技術和鬥志比併,盡力發揮團隊精神,種族、膚色、文化背景等隔閡都會自然消失。所以,體育運動是消除人與人之間的距離和促進互相接納的重要一步。

消除偏見促進融和的催化劑

讓我舉一個身邊的例子。平等機會委員會現任委員暨政策、研究及培訓專責小組召集人利哲宏博士,是香港土生土長的巴基斯坦人,亦是九龍城區議員。他能操流利粵語、深諳本土文化、熟知民生議題,認識面和接觸面都不限於他自身的族群。他認為能夠這樣融入香港社會並參與地區事務,是源於年少時在居所附近的球場上,結交了一群熱愛足球的華裔朋友,令他透過運動學習中文和接觸主流華裔社群。正面的經驗使他敢於主動拓展人際圈、廣結朋友,並從中建立對社會的歸屬感。

這個勵志的真實故事,說明運動是消除偏見及促進融和的理想催化劑。

香港社區一直有藉着運動推動種族共融。個別社福團體和體育協會,透過運動招募華裔和其他族裔的學員一同受訓,營造種族共融的有利條件。其中,足球、籃球和跑步都是較受歡迎的運動項目。有些少數族裔人士也會通過參加地區比賽和友誼賽,與華裔隊伍切磋,讓市民認識到不同族裔社群亦是區內一分子,也樂於與主流社群交流。

讓少數族裔與主流社群交流

此外,亦有團體向華裔社群介紹一些受少數族裔社群歡迎,但對其他群體較陌生的運動項目,例如板球、卡巴迪(Kabaddi,一種在南亞廣受歡迎的團隊競技運動)等,以體育活動為引子,鼓勵市民大眾接觸少數族裔文化,帶來新鮮體驗之餘,亦讓少數族裔社群——尤其是年輕一代——透過他們的種族文化與主流社群正面交流。

最近,平機會也透過運動項目推廣種族共融,於4月21日在香港恒生大學首次舉辦種族多元共融運動日,並獲特區政府政務司副司長卓永興先生為比賽主禮。當日26隊由不同種族球員組成的隊伍參加籃球和閃避球賽,氣氛非常熱烈。

這次運動日的參賽隊伍來自學校、公司和團體,報名反應遠超預期,可見這些界別相當支持以運動推動它們機構內不同種族的學生、員工或會員之間的交流。有些隊伍表示,參賽亦讓多元種族隊伍取得機構內外的曝光機會,廣結情誼。當日場內充滿着各隊伍合力爭勝的吶喊打氣和互相勉勵,以及同心參賽的喜悅和笑聲,帶出「打破隔閡,無分種族」的信息。

一些參賽機構指出,以種族多元共融為主題的比賽及訓練,有助他們有目的地組織多元種族隊伍,為不同種族成員建立聯繫。這個主題的運動項目極有推廣潛力,當局可以考慮向地區或體育團體提供資源,加以推動。例如,油尖旺民政事務處曾支持社福機構設立油尖旺多元文化跑步隊訓練計劃,將軍澳警區亦在去年與另一機構合辦種族共融足球賽等。若能夠在這些個別例子之上進一步拓展和有策略地推廣,說不定可演化成為地區甚至全港運動盛事。

超越國界的共同言語

5月21日是世界文化多樣性促進對話和發展日(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development),旨在慶祝世界文化豐富多元,弘揚跨文化對話在實現和平與永續發展中的重要角色。

體育運動是超越國界的共同言語,就讓我們與身邊來自不同種族的朋友、同學、同事、鄰居等,一起參與各式各樣體育運動,在競賽中實踐文化對話和交流,共同建立一個和諧共融的社會。

作者是平等機會委員會主席

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[林美秀]