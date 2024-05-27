劉誠君：讓體育口述影像服務成為常態

巴黎奧運將於今年7月開鑼，繼東京奧運後，香港政府再度斥資購入奧運轉播權，讓全民共享巴黎奧運賽事，齊為香港運動員打氣。筆者想趁機建議由政府撥出資源發展體育口述影像服務，使其成為可持續運作的社會項目，達至共融平等和全民一起參與香港運動發展。

體育面前 人人平等

本會（香港失明人協進會）於4年前獲賽馬會慈善信託基金資助，開辦賽馬會「開聲體」體育口述影像服務，成為首間在港提供體育口述影像服務的機構，兼亞洲發展該項目的推手。透過體育口述影像服務的精準及細緻即場聲音描述，讓全失明人士及弱視人士可以「耳」代「眼」，與大家一同感受體育賽事，體現視障人士的平等生活權利。然而，賽馬會的資助會於2025年底完結，屆時提供該服務的資源將告乏。

「體育面前，人人平等」是「開聲體」的信念，因視障人士只有在體育口述影像服務下，方能掌握賽事情况、現場氣氛和魅力。我們會為巴黎奧運部分賽事提供口述影像服務，讓視障人士、長者及對體育認識不多的市民，都可以融入這項體育盛事。

體育盛事一浪接一浪，除了巴黎奧運，明年香港將聯同廣東省及澳門舉辦全國運動會，部分項目會在港舉行；預計啟德體育園在明年啟用後，會有更多體育盛事在港舉行；到2026年，又有足球世界盃這項全球體育盛事。

發展口述影像 有助體育產業

誠然，港府正面對財赤，而「應使得使」也向來是港府理財哲學。將體育口述影像服務變成可持續服務，可以有不同模式和方法。然而，筆者在這裏並不是要討論提供可持續服務的細節，只是想帶出香港值得發展體育口述影像這個重要信息。

事實上，口述影像並不是什麼新鮮事。本港現時有3類口述影像服務，包括藝術表演、電影和體育，前兩者經多年發展後已找到其存在模式，基本上成為可持續提供服務的社會項目。但體育口述影像服務，則仍處於發展初期。

港府一直推動基層醫療健康、提倡「全民做運動」，鼓勵男女老幼恒常參與體育活動，有益身心。過去幾年，筆者因「開聲體」工作與很多視障人士前往賽場，並提供現場口述影像服務，有些時候更可讓他們親身體驗各類運動，不少視障人士都樂在其中。

筆者可以肯定一點：若體育口述影像變成可持續的服務，必定可以提高視障人士對運動的興趣和信心，加入運動行列，建立健康生活模式。此舉正配合政府提倡全民運動的政策，達至令市民活得更健康的政策願景。

港府銳意振興經濟，筆者相信，發展體育口述影像有助發展體育產業，並創造職位及提升形象。試想，若由港府撥出資源發展體育口述影像，體育界定必會培訓更多合資格的口述影像評述員，以持續提供服務；體育場地亦有需要增設口述影像設施，而每逢有比賽又需要有廣播製作人員配合。整個賽事更能邁向普及化和專業化。

巴黎奧運將開鑼 港台可作試點

筆者強調，提供體育口述影像服務並非難事，亦不需要複雜技術；在電視廣播提供此服務，只要透過第二聲道便可。過去本會有幸獲香港電台電視部邀請提供此服務，去年於杭州舉辦的亞洲殘疾人運動會，本會口述影像員在轉播賽事期間在第二聲道提供口述影像，讓視障人士能緊貼步伐、參與其中。

再參考外國情况，美國NBC（全國廣播公司）電視台於上屆東京奧運會期間，在轉播所有賽事的過程中，直接在電視廣播提供體育口述影像服務，視障人士在另一聲道就能夠收聽口述影像。

距離巴黎奧運開鑼仍有約兩個月。香港政府不妨帶頭推動，要求電視台提供一定時數的體育口述影像服務，例如以香港電台電視部作試點，在每個比賽日的特定時段或特定項目，加入體育口述影像服務。

本會是推動香港提供體育口述影像服務的先驅者，巴黎奧運盛事實為黃金契機及起點，由政府撥出資源，實踐「體育面前，人人平等」。我們希望擔當「成功不必在我，功成其中有我」的敲鐘者，連結更多有心人和機構，一起推動本港運動發展。

作者是香港失明人協進會賽馬會「開聲體」體育口述影像服務項目經理

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[劉誠君]