趙永佳、張珈瑜：危中有機？ 新冠疫情與中醫藥發展

另方面，因應各政策局與政府部門對各類社會事項的統計數據的需求增加，統計處開展一系列統計調查，為各部門蒐集所需統計數據，組成不同主題的住戶統計調查。其中每隔幾年針對就醫情况而做的調查，有一項是詢問市民在受訪前曾否向西醫或中醫求診。調查一般在當年年末至次年年初進行，為期3或4個月，結果揭示了港人的中醫求診率趨勢變化，是反映香港中醫發展里程碑的一個重要指標。

回到我們的研究課題，本文檢視由2002年開始的市民就醫情况趨勢，亦重點分析2019、2021及2023年的調查結果（註）。

去年堪稱中醫發展高峰期

首先我們分析了《主題性住戶統計調查報告書》裏，中醫就診人數佔總就診人數的百分比趨勢。總就診人數是指在調查前30天內曾就醫的人數。從圖1可見，2002年求診中醫的人數佔求診總人數11.4%，到2012年雖曾稍微回落至11.1%，但整體而言2002至2012年間沒有明顯變化。從2012到2014年間，則由11.1%升至17.7%；從2014至2019年間，雖由17.7%回落至14.6%，但仍較2002至2012年間的百分比高。2019至2023年，比例更由14.6%逐步升至24.3%，創下最高中醫就診人數比例紀錄。

從每年求診比例的變化，可反映當前香港中醫藥業發展。中醫在2002至2012年間發展平緩，甚至能稱為停滯不前，這或與中醫一直沒有被政府納入公營醫療系統有關係。九成中醫在私營市場營業，其消費者數目有限，群體也相對單一，中醫求診率的增長自然非常有限，故或會因此而出現10年間停滯的求診趨勢。2014年時有高達6個百分點的就診人數增長，或跟該年政府優化醫療券政策以鼓勵長者使用醫療券有關。當年中醫申領醫療券的交易宗數，也比2013年時增加近兩倍，由此推斷醫療資助與求診率的增加有一定關係。

此外，由本地大學培訓的第一批中醫師在2000年後開始執業，服務供應大增，至今亦累積了約20年經驗，或令市民對本地培訓的中醫師質素建立信心，因此中醫求診率也有可能繼續上升。

這個變化可以印證2014年後香港中醫的確比2012年前有更顯著發展。圖1反映出香港中醫就診人數佔總就診人數比例，於2014至2023年先跌後回升的趨勢，而在2019至2023年甚至有近10個百分點升幅，則可能與疫情爆發有關。從目前中醫就診人數佔總就診人數比例而言，2023年可說是中醫發展高峰期。惟由於這是近20年來第一次出現的升幅變化，故仍需幾年進一步觀察，才能判斷是否為近年中醫發展高峰期。

考慮到純粹使用中醫求診人數佔總求診人數比例，未必能全面反映市民的求診中醫狀况，故我們亦分析了就診總人數、西醫就診人數及中醫就診人數，來比較求診中醫狀况（圖2），及西醫、中醫就診率（圖3）。

中西醫就診人數差距收窄

從圖2可見，過去20年西醫求診人數普遍持續維持高位，在2008至2014年間亦有增加趨勢，但2014至2019年有輕微下降，到2019至2023年更呈現大幅下跌，去年人數甚至跌到不足100萬。圖3則顯示中西醫就診率，意思為就診人數佔總人口比例。由該圖可見，2002年西醫就診率是中醫就診率的8倍，到2014年收窄至約5倍；從2019至2023年，兩者比例逐步收窄。2019年西醫就診率19.3%，但到2023年降至11.3%；而2019年中醫就診率3.1%，去年則輕微升至3.4%。

總就診人數的趨勢，主要反映西醫就診人數的趨勢，可見港人視西醫為最主要療法，而中醫在香港醫療體系仍屬小眾。惟2019至2023年間，西醫就診人數大降，同期中醫就診人數反而上升，在2023年兩者差異為歷年最小，這或反映當時有部分市民從西醫轉向中醫求診。其上升趨勢或與醫管局曾在疫情期間，分別為感染者及公眾設立不同類型的中醫藥服務有關，包括住院中醫診療服務、中醫復康治療服務等；服務對象亦包括入住新冠治療中心（亞博館）及北大嶼山醫院香港感染控制中心的住院病人、安老院舍院友及職員、確診感染而在公立醫院出院的病人或已完成隔離者，以及一般市民。醫管局的計劃或提升了市民對中醫的需求，因而導致中醫就診人數上升。

但必須注意，這個變化是近年才出現，或不足以證明西醫求診率持續下降而中醫求診率會持續上升。要分析其中變化，仍需往後幾年的持續觀察。統計處最新報告也特別說明這點：「由於香港自2020年年初出現2019冠狀病毒病疫情，各類醫療服務的服務量及使用情况與疫情前及疫情期間相比，會有不同程度的影響。因此，這系列與健康有關的主題性統計調查結果嚴格上並不能互相比較。在需要作比較時，必須極其小心考慮各項數據的限制。」

我們也嘗試從不同角度了解市民就診中醫的情况。我們選取了2002、2014及2023年數據作比較，2002年以35至44歲者為最主要的就診中醫人群，佔27.4%；2014年則以45至54歲為最主要的就診中醫人群，佔24.8%；到2023年，則以65歲或以上為最主要就診中醫人群，佔31.3%。24歲或以下者，從2002到2023年間的就診人數則大多維持在7%以下。由此可見，本港就診中醫的主流年齡層一直以中年及年長者為主，並逐漸老化；青年及兒童則不常見。

就診中醫主流年齡層趨老化

按性別劃分，去年男性就診中醫的比例是31.6%，女性則是68.4%，可見女性就診比例高於男性。一直以來，女性與男性的比例大概維持在2：1。

2019年尾新冠疫情開始肆虐全球，香港醫療資源緊絀，中醫亦需參與應對疫情，政府也大力宣傳及發揮中醫藥作為預防和治療的優勢，讓中醫投身防疫工作，或因此而加大市民對中醫藥的接受程度，刺激港人求診中醫的意欲，因而反映在求診數字增長上。然而背後促使求診中醫人數大增的原因，則未能單從統計處報告書歸納出確切理由，例如除了疫情，醫療保險對中醫的覆蓋範圍、公司醫療津貼等在近年的改變，或會同樣影響市民就診中醫的傾向。有見及此，承蒙中醫藥發展基金支持，我們在今夏將開展調查，深入研究疫情前後市民對中醫藥使用的情况，了解疫情對中醫業界發展的實際影響。

註：統計處《主題性住戶統計調查報告書》（第12、30、41、45、50、58、63、68、74、78號）

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，張珈瑜是香港教育大學香港研究學院研究助理

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙永佳、張珈瑜]