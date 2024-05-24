Emil Avdaliani：中美大國競爭時代裏的沙特

不過，沙特也將目光投向別處——它與中東其他國家，以至諸如俄羅斯、中國等大國及「集體西方」（collective West）的關係，同樣是展現沙特積極外交的領域。

該君主制國家傾向在區域內保持力量平衡，這主要是由於其懼怕伊朗的力量所造成。後者透過直接軍事力量、外交、向中東各種半軍事組織提供財政和安全援助等影響力手段去追求自己的議程，即是將此區域轉變為以伊朗為中心的地緣政治秩序。

為了平衡伊朗，沙特傳統上會望向其他國家，而美國在利雅得的思考裏扮演着關鍵角色。的確，華府長期以來被視為該王國的主要安全保障者（儘管不是正式的）。其雙邊關係充分體現了兩國在安全方面的合作；而貿易和投資聯繫，亦與政治和軍事合作一樣增長。

沙特對美國愈來愈不抱希望

然而在過去10年，沙特對於美國及它回應前者所面對的安全挑戰——即也門胡塞武裝或在波斯灣的伊朗——愈來愈不抱希望。

與此相關的是，促使沙特重新評估其安全形勢的另一個重大轉變，是中國和亞洲整體的崛起。北京的經濟影響力和政治聲望，對利雅得的盤算造成顯著變化。後者開始意識到，在謹慎運用「多向量」（multi-vector）外交政策下，沙特王國可以在中美之間游走，並且能夠促進其國家利益。

事實上，沙特轉向中國（於去年3月當北京在沙特與伊朗之間扮演斡旋角色就已顯而易見）之目的，就是向美國顯示利雅得可以在沒有美方支持下行事，並且還有其他可以依賴的國家。

沙特轉向中國 推動美國改變態勢

這種外交動作，連同沙特近期在軍火貿易等軍事事務上接觸中國的傾向，提高了沙特的受注意程度；惟最重要的是，那推動了美國改變其在區域裏的態勢（posture），尋求與利雅得更大的諒解。

雙方之間的一個主要爭議點，長期以來都是有關沙特與以色列關係正常化的進程。利雅得催迫華府給予「堅如鐵甲」（iron-clad）的安全保證、取得更多美國高科技武器，及最重要的轉移民用核能。惟從美方角度看，這一切都應該以沙特與以色列建立全面外交聯繫作為交換。這將成為美國外交的有力工具，去進一步推動以色列在中東的事業，甚至可能為該區域的長期和平創建可靠基礎。

美沙關係處於十字路口

然而對美方來說，以沙關係的正常化，很可能並不足夠；華府希望將沙特更牢固地繫於親西方的地緣政治方向上，可能會要求利雅得跟俄羅斯、中國等歐亞大陸國家保持距離，這或涉及限制在安全、軍事上的聯繫。莫斯科、北京和沙特的領導層可能會同意這個新現實。

的確，民用核能是具吸引力的元素，因為未來它有可能讓沙特王國將該項目轉變為成熟的核計劃。儘管沙特與伊朗關係正常化的進程繼續迅速發展，但兩國的地緣政治角力不大可能消失。雙方仍是長期競爭對手，而如果伊朗走向擁核，沙特自然會發展自己的核能力以尋求平衡。

因此對美國來說，與沙特的關係正處於十字路口，而任何一個潛在情境都不是華府可完全接受；不過，在限制俄國、中國及克制住伊朗的迫切要求下，或者最終會成為向利雅得讓步的最大動力。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]