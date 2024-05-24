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江玉歡

江玉歡：識別高危照顧者 補齊照顧者政策短板

【明報文章】照顧者承擔着很重要的社會角色，為需要特殊照顧的群體提供日常生活照料、情感支持等。作為無償照顧者，他們常付出大量時間和精力，自己的需求卻容易被忽視。在世界範圍內，無論是年邁長者還是剛出生的嬰兒、後天身患重病的家人還是先天發育不健全的親屬，家庭成員皆為其首要照顧者。

「派錢」政策 離地被動

檢視當前特區政府的照顧者政策，籠統的「派錢」方式是政策主流，但這一政策思路顯然過於離地且被動。道理很簡單：有財力、精力的照顧者，政府派發補貼對他們而言僅是「灑灑水」，實際作用如同雞肋；而對於經濟狀况不好或自身體力虛弱的照顧者而言，政府給予的補貼，更是在強大的現實困難之前顯得不值一提。因此，現行政策既對公帑要求較高，卻難以達到好效果，對緩解照顧者壓力只能說是聊勝於無。

那麼問題來了：如何將政府資金用在刀刃上，改善政策的最後一塊短板？答案並不複雜，即是識別照顧者群體中的高危照顧者群體。「高危照顧者」是指處於較高風險狀態的照顧者群體，對社會資助的需求度較高，主要有以下幾種情况：身心健康狀况較差的照顧者，譬如自身患慢性疾病、心理障礙；或是經濟收入較低、獨居或缺乏社會支持等。

當照顧者自身較脆弱，但仍要面對需求較高或認知功能障礙較重的照顧對象，需要提供高強度、持續的照顧時，難以避免有較重孤獨感和疲勞感，陷入生活艱難、照顧壓力大的困境。高危照顧者的典型表現，即是以老護老、以老護殘、以殘護老及以殘護殘，這幾類群體更不會是主動使用照顧者專線的那一批人。

若政府可以通過完善照顧者政策，托舉起高危照顧者群體，則能大大緩解基層照顧者壓力；因照顧壓力過大而自殺的極端現象，相信不會重現。

以個案為中心的全家庭支持策略

上述闡釋提出了政策目標，後續我們應當認真思考如何達成該目標——如何能夠識別高危照顧者。我的團隊在去年發布研究報告，針對照顧者政策提出在香港建立以個案為中心的全家庭支持策略。這一策略的根本，是細分本港不同類型照顧者，並根據不同類型的需求，細化支援方法。

根據學界研究，在不同照顧階段，親屬照顧者與被照顧者皆有不同的需求重點。於照顧初期，照顧者着重尋求健康照顧信息，例如被照顧者身體狀况與病症監測、評估及個人照顧與緊急處理等各方面信息的需求。在照顧中期，照顧者則偏重於照顧技巧，協助被照顧者建立良好行為、處理被照顧者情緒問題與安排後續照顧服務等。到照顧後期，則以情緒支持的需求為主。

換言之，政府社福部門不應僅憑一腔「聖母心」；面面俱到、人人有份的策略，並不適合香港貧富差距割裂的現狀。織密托住最底層群體需求的大網，才是正道。改變當前照顧者政策的「一刀切」支援方式，需為不同照顧者家庭建立社區個案，制訂有的放矢之支援方式，並針對不同個案安排定期回訪人員。「一刀切」政策只會造成資源浪費，更會令情况最危急、最需要協助的高危照顧者群體淹沒在茫茫人海中，求助不得。

另外，高危照顧者群體的隱蔽性較強，他們往往常年居家，幾乎與社會脫節。在這種情况，社區支援的重要性就突顯出來。社區支援力量是連接社會、醫院與家庭的重要橋樑，是向照顧者群體提供幫助的最直接核心角色。但香港當前社區支援力量過於薄弱，社會工作者數量不足，難以將這一橋樑搭建起來。

因此，向社區補充專業照護人手，增強社區照護力量，是緩解本港照顧者群體壓力的必要條件。當局亦要加強公眾教育，促進鄰里互助，形成社區有效的支援網絡。社區支援亦能夠有效滿足照顧者的社交需求，並向他們提供及時的情緒支援。

許多國家和地區建立了較豐富的照顧者服務支持政策，這些政策不僅能有效保障長者親屬照顧者的權益，還能降低政府財政負擔。英國、芬蘭、澳洲等都已分別針對家庭照顧者獨立立法，明確保障親屬家庭照顧者的權益。其中，英國於1995年制定「Carers (Recognition and Services) Act」，首次承認照顧者的地位和角色，並表示應重視照顧者的需求評估與服務支持。美國於2000年制定「家庭照顧者支持方案」（National Family Caregiver Support Program），向家庭親屬照顧者提供有關社區服務的相關資訊，協助照顧者取得支援服務，提供個人規劃輔導及訓練方案。日本則頒布《育嬰及家庭照料休假法》，並在內閣府設立「推進工作與生活平衡室」，以解決照顧者在工作上的後顧之憂。許多歐洲國家也進一步完善產假制度及家庭友好政策，通過政策的強制規定，保障照顧者的假期、津貼等權益。

用心幫助照顧者 也是幫助將來每一個人

可見，自上而下的政策規劃不僅向照顧者提供根本保障，還從法律政策上提高了家庭照顧者的社會地位，加大其獲得社會支持的力度。香港照顧者壓力上升的大環境背景，是老齡化進程的加快。針對這一不可逆的人口結構變化，政府應當制訂詳細長遠路線圖，運用大數據，將本地照顧者數據囊括其中。老吾老以及人之老，每個人都有老的那一天，當前的照顧者群體已然幫助政府承擔起一部分壓力。政府用心幫助現在默默付出的照顧者，也是幫助將來的我們每一個人。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

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