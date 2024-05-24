鄭泳舜：齊為香港電影業「加油」

具商業元素的大片，固然有財團、有資金支持製作，但大部分香港電影都不屬這類別，所以電影發展基金自2007年起的資助計劃，就一直發揮了積極作用。17年後的今天，以去年9月底計，共有逾100部電影獲資助，動用公帑累計30億元。為吸引新晉導演、編劇及監製等拍電影，或製作一些商業元素不太強的電影，分別設有電影製作融資計劃、首部劇情電影計劃、薪火相傳計劃、劇本孵化計劃及串流平台內容開發計劃等。政府今年已再向基金注資14億元，剛推出了開拓內地電影市場資助計劃及歐亞文化交流電影製作資助計劃，都是重要舉措。

筆者期望上述新措施都繼續有助推動電影業界衝出香港，透過不同方式一起講好香港故事、中國故事。

韓國的韓流文化走向國際，韓國電影是一個重要板塊，當中離不開政府大力扶持。早在1990年代，韓國政府看到美國一部全球賣座電影，一年票房已達8.5億美元，相等於銷售150萬輛現代汽車的收入，就鎖定要把電影業發展為經濟根基產業之一，推出電影振興計劃，以稅務優惠拉攏企業投資電影製作，並推行銀幕配額制度。

香港電影業過去成績斐然之時，卻未被視為重要產業。國家已決定從「電影大國」走向「電影強國」，作為國家的一部分，香港也是時候以產業導向推動電影業強大起來，想方設法為電影業「加油」。

硬要對資助電影加框框規條 有待商榷

近日有個別聲音對電影發展基金的撥款準則有意見，說要加入宣揚正向價值觀的元素。筆者認為注入正向價值觀的電影，一向值得鼓勵；惟硬要加入框框規條，則有待商榷。再者，香港過去不少電影，無論是否獲資助，結局總會滲透正向價值觀。

例如《年少日記》，有頗多片段描述男主角年少時的兄長，如何因受父親精神虐待致走上自殺之路，但電影其實叫大家反思不要傷害孩子。電影珍貴之處是叫觀眾也經歷男主角走出陰霾、活出有正向價值觀的人生。又例如《九龍城寨之圍城》每個片段都有許多打鬥場面，由頭打到尾，但就滲透忠與義的信息。

推動香港電影業再創高峰的5點建議

要推動香港電影業再創高峰，筆者對此有幾點想法。其一，政府已說明會就電影發展基金推出優化措施，無論是電影製作融資計劃、首部劇情電影等計劃，當局宜聆聽業界意見，在現有基礎下優化，包括更好宣傳這些支援計劃。

其二，當局應研究如何吸引民間或企業投資製作電影，例如在電影製作融資計劃下，申請人最多只可向政府申請40%或最多900萬元製作預算，以最低者為準，申請人須向第三方籌集60%資金。當局應研究是否有空間推出誘因措施，鼓勵民間或企業投資電影。

其三，筆者比較關注那些取得首部劇情電影資助，或是電影製作融資計劃下起用的新晉導演、編劇或監製，完成他們第一部電影後，是否仍留在電影相關行業內，他們有製作其他電影的機會嗎？筆者認為這也是一個KPI（關鍵績效指標），可衡量基金不同計劃的成效。筆者期望政府在檢討優化基金的資助計劃前，做好相關統計及交代。

其四，當局要就電影這個產業做專門追蹤研究，包括電影業人手及薪酬待遇、電影票房與收入、在內地與境外票房比較、發行以至產業質量及收入等，以宏觀角度檢視這個產業的發展。

其五，當局宜加把勁，為香港電影做好開拓市場的工作。1997年王家衛憑《春光乍洩》首奪康城最佳導演；2000年梁朝偉憑《花樣年華》成為香港史上首位康城影帝。這些傳奇，我們是可以再創造的。電影發展基金都有定期資助電影到海外電影節參賽，也有資助到內地發行，例如2023年曾資助《媽媽的神奇小子》代表香港，競逐奧斯卡金像獎最佳國際影片獎。特區政府在這幾年間亦有組織香港電影界代表團遠赴康城影展，到當地推介香港電影，這些措施都值得肯定。

當局宜繼續積極鼓勵及採取措施，把資助或非資助的電影同樣推介出去，包括內地及歐亞等地，使更多境外社群接觸及欣賞香港電影製作，開拓境外發行之路。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]