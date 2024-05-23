鐔言：戳穿美國「言論自由」的畫皮

小時候讀到這個故事只是覺得好玩，但現在再讀，不禁讓人聯想到，美國常年披着「言論自由」的華麗外衣，在國際上幹着無數骯髒勾當，與那「畫皮惡鬼」又有何異？

美國慣於利用「言論自由」干涉別國內政、策動「顏色革命」。早在1970年，美國中央情報局就打着「新聞自由」的幌子，對智利阿連德政府展開大規模誹謗攻勢，在智利境外物色報紙雜誌，資助發表攻擊抹黑阿連德的文章，支持反對派搶佔媒體平台，挑唆反政府行動，最終顛覆了阿連德政府。

在冷戰期間，美國政府先後組建「美國之音」、「自由歐洲」和「自由電台」3家媒體機構，將其作為開展輿論戰、實施和平演變的重要工具，煽動、影響甚至直接鼓動有關國家民眾對抗政府。直到現在，美國還在搞「新瓶裝舊酒」的把戲，利用社交媒體煽動「阿拉伯之春」，給中東地區民眾帶來無盡災難。2022年2月25日，美國前國務卿希拉里在接受採訪時就赤裸裸承認稱，「我們可以通過網絡攻擊很多政府機構和寡頭，以及他們的生活方式，我們在『阿拉伯之春』中就是這麼做的。」

美國常年利用社交媒體操縱輿論，為自己的惡行「P圖」、「美顏」。美國國家安全檔案館2008年發布的一份文件披露，布殊政府通過對情報部門施壓和選擇性公布有利於政府立場的證據，增加對伊拉克的指控，為發動戰爭增添合法性。

2022年，X（原「推特」）向「截擊」網站公布了一份內部文件，其中就揭露了美國軍方借助社交媒體開展虛假宣傳，為其濫殺其他國家公民辯護。美國五角大樓甚至還曾制定「白名單」，要求推特優先服務名單上的機構。美中央司令部官員納撒尼爾．卡勒曾於2017年7月，要求推特優先服務6個美國政府的阿拉伯語帳號，宣傳「美國無人機對也門的軍事襲擊是精準的，殺死的是恐怖分子而不是平民」。如此的把戲，真為世人所不齒。

操縱「言論自由」 包藏險惡用心

美國是徹徹底底的「言論自由雙標戰士」。特別是，在當前「反華即政治正確」大背景下，美國口口聲聲說着「言論自由」，卻對任何涉華客觀、公正報道施以無差別攻擊。據美國媒體報道，白宮在官網上刊文批評這些媒體拿美國納稅人的錢「幫中國宣傳」，美國全國廣播公司（NBC）和有線電視新聞網絡（CNN）也因在報道中肯定中國的抗疫表現，被白宮指摘為「中國傀儡」、「全民公敵」。一些在華工作生活的外籍人士，他們只是在社交媒體上發布其在中國所見所聞的視頻，就被美國國務院資助的研究機構攻擊為「鸚鵡學舌式的大外宣」。請問美國：說好的「言論自由」呢？難道只有攻擊抹黑中國才是「言論自由」嗎？

俗話說，畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。美國操縱「言論自由」，看着光鮮亮麗，殊不知裏面包藏的確實是其維護自身霸權的險惡用心。幸運的是，當今世界不是謊言重複千遍就能成為真理、抹黑他人就能為自己洗白的時代。美國口口聲聲說的「言論自由」，到底是什麼樣的言論自由？相信全世界愈來愈多人都能看得更加清楚。

作者是時事評論員

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