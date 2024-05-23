明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鐔言

鐔言：戳穿美國「言論自由」的畫皮

【明報文章】《聊齋志異》中有個「畫皮」的故事，講的是一個面目猙獰的惡鬼，披上彩筆精心繪製的人皮，裝扮成一個窈窕美女，耍弄各種欺騙手段，以達到裂人腹、掏人心的目的。

小時候讀到這個故事只是覺得好玩，但現在再讀，不禁讓人聯想到，美國常年披着「言論自由」的華麗外衣，在國際上幹着無數骯髒勾當，與那「畫皮惡鬼」又有何異？

美國慣於利用「言論自由」干涉別國內政、策動「顏色革命」。早在1970年，美國中央情報局就打着「新聞自由」的幌子，對智利阿連德政府展開大規模誹謗攻勢，在智利境外物色報紙雜誌，資助發表攻擊抹黑阿連德的文章，支持反對派搶佔媒體平台，挑唆反政府行動，最終顛覆了阿連德政府。

在冷戰期間，美國政府先後組建「美國之音」、「自由歐洲」和「自由電台」3家媒體機構，將其作為開展輿論戰、實施和平演變的重要工具，煽動、影響甚至直接鼓動有關國家民眾對抗政府。直到現在，美國還在搞「新瓶裝舊酒」的把戲，利用社交媒體煽動「阿拉伯之春」，給中東地區民眾帶來無盡災難。2022年2月25日，美國前國務卿希拉里在接受採訪時就赤裸裸承認稱，「我們可以通過網絡攻擊很多政府機構和寡頭，以及他們的生活方式，我們在『阿拉伯之春』中就是這麼做的。」

美國常年利用社交媒體操縱輿論，為自己的惡行「P圖」、「美顏」。美國國家安全檔案館2008年發布的一份文件披露，布殊政府通過對情報部門施壓和選擇性公布有利於政府立場的證據，增加對伊拉克的指控，為發動戰爭增添合法性。

2022年，X（原「推特」）向「截擊」網站公布了一份內部文件，其中就揭露了美國軍方借助社交媒體開展虛假宣傳，為其濫殺其他國家公民辯護。美國五角大樓甚至還曾制定「白名單」，要求推特優先服務名單上的機構。美中央司令部官員納撒尼爾．卡勒曾於2017年7月，要求推特優先服務6個美國政府的阿拉伯語帳號，宣傳「美國無人機對也門的軍事襲擊是精準的，殺死的是恐怖分子而不是平民」。如此的把戲，真為世人所不齒。

操縱「言論自由」 包藏險惡用心

美國是徹徹底底的「言論自由雙標戰士」。特別是，在當前「反華即政治正確」大背景下，美國口口聲聲說着「言論自由」，卻對任何涉華客觀、公正報道施以無差別攻擊。據美國媒體報道，白宮在官網上刊文批評這些媒體拿美國納稅人的錢「幫中國宣傳」，美國全國廣播公司（NBC）和有線電視新聞網絡（CNN）也因在報道中肯定中國的抗疫表現，被白宮指摘為「中國傀儡」、「全民公敵」。一些在華工作生活的外籍人士，他們只是在社交媒體上發布其在中國所見所聞的視頻，就被美國國務院資助的研究機構攻擊為「鸚鵡學舌式的大外宣」。請問美國：說好的「言論自由」呢？難道只有攻擊抹黑中國才是「言論自由」嗎？

俗話說，畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。美國操縱「言論自由」，看着光鮮亮麗，殊不知裏面包藏的確實是其維護自身霸權的險惡用心。幸運的是，當今世界不是謊言重複千遍就能成為真理、抹黑他人就能為自己洗白的時代。美國口口聲聲說的「言論自由」，到底是什麼樣的言論自由？相信全世界愈來愈多人都能看得更加清楚。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鐔言]

上 / 下一篇新聞