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范樂生

范樂生：失業率低 等於青年大學畢業就一帆風順？

【明報文章】踏入5月，就讀大學4年級的青年陸續完成他們的學業和考試，並等待大學畢業禮。換言之，這代表香港勞動力將迎來新一批生力軍。然而，這群青年面對由大學生踏入職場成為在職人士，當中的身分轉變過程，難免會遇到困難和壓力。那麼社會各界可如何支援他們呢？

在討論社會各界如何支援他們之前，我們要先理解一名即將大學畢業的青年，由大學畢業後尋找工作，到踏入職場的過程中所遇到的困難和壓力。最近有機構調查顯示，18至29歲在職或待業的受訪青年，有逾三成人認為在規劃個人發展及前途（36%）、處理職場人際關係（34.8%），及應付工作要求（34.6%）方面感到壓力。這3個方面，確實是一般待業和在職青年常遇到壓力的地方。

踏入職場的「頭痛位」

一直以來，每所大學均提供許多資源支援學生，例如學生輔導、成長發展、就業及升學準備等，這讓學生能夠在一個泡泡內的舒適環境中學習和成長。而對於即將大學畢業的青年來說，個人輔導及就業支援服務是其中十分重要的一環。青年可透過這些服務來幫助他們面對新環境下的情緒狀况，及了解職場生活和要求。可是大學提供的支援服務有時限性，青年畢業後未能繼續得到有關支援服務。

大學畢業後找工作，對於本身有專業資格的畢業者，確實是簡單很多。他們可以直接投身該專業行業，發揮自己所長，一步一步發展其事業。但對其他青年，一個可能的「頭痛位」，莫過於在規劃個人發展及前途時遇上困難。普遍青年在大學畢業後，總會煩惱該找什麼適合自己的工作，同時亦對前途感迷惘。久而久之，一些青年便隨意找一份工作，最後造成愈做愈不開心的情况。而另一方面，不少青年在求職階段都承受一定的心理壓力，例如等候公司約見面試的求職焦慮。

當青年成功初踏入職場，壓力並非能夠隨即消除，因他們還要面對新環境下的新困難和新壓力。上述調查指出，青年面對全新工作環境和職場文化，部分人曾出現焦慮、失眠及「情緒性進食」等情况。

青年出現這個情况的原因是：（1）處理職場人際關係，他們需面對各種職場人際關係挑戰，這包括與上司、同事之間的相處，及處理不同個性和觀點的人，青年可能會面對溝通困難、解決衝突和建立信任的挑戰；（2）應付工作要求，青年可能需在未能迅速適應工作壓力之下，就要短時間內適應新的工作流程和要求，並具備應對挑戰的能力。

對支援青年就業的3點建議

從上述情况可見，青年在大學畢業後仍需要輔導和就業支援。民主黨就此有以下建議：

（1）可增資源設青年職涯支援計劃。現時坊間有部分非牟利機構有推出相關的青年職涯支援計劃，例如「Project Careerpillar 職涯建未來計劃」、「賽馬會鼓掌．創你程計劃」等。惟這些計劃的對象未能涵蓋剛大學畢業的青年，或計劃內容未能提供全面支援。

筆者認為政府可向非牟利／社福機構增加資源，協助設立更多青年職涯支援計劃，讓更多不同階段的青年能夠受惠。而就計劃內容，可向青年提供免費的情緒與職涯導向輔導、職涯規劃、協助撰寫履歷表、培訓面試技巧，以至分享職場軟技能等，讓青年可以更順利由大學校園生活過渡至工作世界。

（2）延長大學輔導服務期限。大學輔導服務在支持學生的職業發展和就業方面，起着至關重要的作用。然而，由於青年於畢業後面對的職業挑戰和就業困難增加，現有輔導服務期限可能不足以滿足他們需求。若將大學輔導服務期限延長至畢業之後3至6個月，可使青年有更多時間和機會得到輔導和就業支援。

（3）加強建立校友網絡與職業導師計劃。大學可以發展和加強校友網絡，將畢業生與在職人士連結起來，提供實際的職業導師計劃。這樣的計劃可以讓即將畢業的青年，與已經在職場上有經驗的校友建立聯繫，獲得寶貴的職業建議、指導及就業機會。

青年在經歷大學及踏入職場的階段中，不可避免會面對困難和壓力，但我們可以向他們提供必要的支持和資源，共同創造一個更有利於青年發展的環境，除了讓他們更順利適應職場生活，更使他們可以充分發揮自己潛能，為社會的進步和發展做出更大貢獻。

作者是民主黨青年政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范樂生]

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