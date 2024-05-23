陳帆川：如何避免成為「新聞界的德國車廠」

Tucker在倫敦出席一場公開講座時直言：「媒體的轉變，將比最初從印刷轉型至數碼更加震撼。人工智能將帶來巨大轉變，我們正為未來做好準備，令我們不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。」

她認為媒體營運的關鍵，是要製作讀者願意付費看的新聞，「在印刷年代，很多人買報紙時，買的其實不是新聞，而是填字遊戲或一些其他什麼東西。但現在我們很清楚讀者願意為什麼內容付費，因此我們要寫他們認為值得買的內容」。

該報今年首3個月的訂閱人數按年升8%，達到420萬人，當中370萬人僅訂閱數碼服務。其母公司新一季收入按年增加3%，當中發行和訂閱收入增加4%，廣告收入則下跌2%，主要來自印刷廣告收入下降超過一成，即使數碼廣告收入上升4%亦無法抵消。Tucker說，數碼廣告的發展，一直追不上印刷廣告的流失，因此成功的關鍵是做好訂閱制。

WSJ總編：無法預視未來局面

只能夠做好兩件事

除了德國車廠的比喻，她認為更好的比喻是「在1910年代製造馬車的人」，「我們可以坐在那裏，繼續做我們一直在做的事。但有一天我們一覺醒來，整個盈利模式就會消失……我不希望我們屆時才急起直追」。

她認為媒體無法預視未來5至10年的局面，因此只能夠做好兩件事：第一是專注做好其他公司及機器所無法取代的事；第二是直接跟讀者建立良好關係，與其擔心新平台帶來的機會和挑戰，不如盡力經營好跟讀者一直以來所建立的關係。

與此同時，OpenAI發布新模型「GPT-4o」，能夠跟人類自然流暢地對話，反應速度跟真人無異，而且懂得笑，說話有抑揚頓挫、有感情。

OpenAI公司行政總裁Sam Altman在社交媒體上僅發了一個字——「her」，意指2013年上映、講述主角戀上聊天機械人的科幻電影《觸不到的她》（Her）。在不久將來，人工智能會否比起人類更擅長經營人際關係？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]