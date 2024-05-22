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陳志豪

陳志豪：美國與西方沒顏面唱衰香港經濟

【明報文章】美國與西方媒體及部分西方金融界人士，近月炒作所謂「香港經濟受內地衝擊」的說法，頗有些「賊喊捉賊」的意味，與去年吵得沸沸揚揚的「中國經濟衰退論」同樣無稽。有巨量理據可以論證，香港回歸祖國以來，祖國內地一直是支撐、支持香港發展的最主要力量，美國則反是牽扯香港發展的最大不穩定因素。中期來看，香港反彈的力度可以很大。

美國是牽扯香港發展的最大不穩定因素

香港人不善忘，香港回歸以來持續最長的一段經濟衰退、股樓崩塌，就是由美國資本家發動的亞洲金融風暴所引起。到香港在中央的支持下恢復元氣、恒生指數至2007年攀升到超過30,000點的高位時，美國又爆發了次貸危機及環球金融海嘯，恒生指數隨即暴跌超過一半。到2018年，恒生指數好不容易重上30,000點，美國又突然爆發股災，拖累港股轉跌。試問一下，美國資本家又有何顏面嘲諷「中國內地拖累香港」？

2019年至今年初，港股、港樓全線下行，一方面是受到新冠疫情的衝擊，但更加重要的原因是美國、西方背後推波助瀾的黑暴衝擊，以及黑暴之後，美國、西方對香港的連番抹黑打壓，包括阻嚇美企來華、來港投資，實施不合理的旅遊警示等，妨礙了西方資本及旅客流向香港，甚至推動了外資流出。

更致命的是，美國近年維持高息環境，嚴重拉升香港的借貸成本，使香港的股樓及各行各業投資受到遏抑。美息持續高企，對環球經濟的衝擊是顯而易見；美國、西方媒體不斷炒作所謂「中國因素」，豈非「賊喊捉賊」？

中央乃香港經濟的最大依靠

反之，中央政府一直擔當支撐香港復蘇、支持香港發展的重要力量。2003年香港經濟復蘇，便是靠CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）及「自由行」帶動。2007年恒生指數首次觸及30,000點，是由中資巨企及「港股直通車」的消息支撐起來。2018年恒生指數再次觸及30,000點，其中一大推動力，正是透過「深港通」及「滬港通」流入香港的內地資金。今年初至今，香港投資市道轉好，樓價停止跌勢，近期恒生指數較今年初最低位上漲約三成，主要推動力也是內地的救市措施，以及中央惠港政策「陸續有來」。

事實有力地證明了，美國、西方是靠不住的。香港對於美國、西方，無非是隨時可以犧牲及制裁的棋子；中央則是香港經濟的有力支撐、最大的依靠。內地的經濟狀况愈好，香港作為國際金融中心的吸引力愈大、地位愈穩固。這只是粗略的經濟層面，在社會民生方面，祖國內地對香港的重要性和支撐作用更加大，這裏就不贅言了。

筆者在本文開首提及，中期來看，香港反彈的力度可以很大。這是由於在持續高息環境之下，不少富裕階層及中產人士寧可少買一些股票，或減少一些投資，也會配置一定資產作定期存款，並且同時會減少借貸，所以香港現時各持牌銀行的港元定期存款總額高達4.3萬多億元，港元定存總量較2022年加息周期前的2.3萬億元，大增超過八成。

美元的高利率，早晚會回落，今年不跌則明年跌，明年不跌則後年跌。一旦美息大幅回落，現時的定期存款必會連本帶利釋放，巨額資金將流入至金融市場、樓市等資產，市場上的投資及借貸活動也會重新活躍起來，市道自然會向好。形象點說，香港是正被美國高息遏抑的猛獸；一旦美息下跌，香港被遏抑着的投資需求和購買力必會爆發、強勁反彈！

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席、西貢區議員

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[陳志豪]

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