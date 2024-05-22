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田方澤

田方澤：沒有社會共識 難談環保政策

【明報文章】早前本港社會沸沸揚揚討論垃圾徵費和管制即棄膠餐具，如今前者仍前途未卜，後者似乎大家逐漸適應。觀察社會討論，似乎圍繞着政策帶來的不便，比如徵費繁複及成本增加、紙餐具質素欠佳等。具體操作固然最直接影響生活質素，但公眾討論似乎太集中於回應不便，甚至咒罵環保組織；包括政府在內，都較少討論和引導向政策的原本目標——減廢。為何討論失焦？香港能夠就環保政策達成共識嗎？

環保部門 難辭其咎

垃圾徵費的關鍵，本來不是收費多寡、如何收費，而是透過使用指定垃圾袋或按重量徵費等方式，鼓勵市民減少棄置垃圾，除了分類回收外，從根本上減少購買和使用。政策的目標不是「收費」，而是「減廢」。市民和業界當然對政策操作有各種不滿，惟即使政府自己的宣傳，都只集中於收費和垃圾處理方式，較少討論鼓勵市民減廢、如何改善回收配套等。餐具走塑也是，重點其實不是紙質餐具質素低落、能否飲湯和「鋸扒」、如何對基層帶來不便，更關鍵的是為何商戶只以低成本購買廉價即棄餐具、是否有更環保和優質的即棄餐具、政策如何鼓勵市民自備餐具以減少使用即棄餐具。

政策討論失焦，議員們亦無引領市民討論，市民自然得出一些簡單結論：政府無錢、變相加稅、政策擾民，未能從整體改善環境和可持續發展。垃圾徵費研究多年，可能政府假設市民有一定認識；但到落實時，政府如何評估市民的環保意識、如何推銷和宣傳政策，應是環境及生態局的工作。惟觀乎幾乎被忽視的政策原意、早前在介紹政策及堂食塑膠飯盒等自相矛盾的情况，環保部門難辭其咎。

沒有形成社會共識的土壤

政府宣傳失焦，但民間常有自發討論，結果為何一樣失焦？今年5月3日，文友葉蔭聰兄曾在本版撰文（〈在垃圾徵費與減塑中尋找希望〉），談及要改變回收習慣，「有兩大方法：一是自上而下威權式地改，二是形成社會共識」。葉兄認為今日制度無法形成共識，確是如此。

筆者的一名前區議員朋友說，在舊時代的區議會，也許一早有區議員帶動民間自發實驗、教導市民分類，以至區議會派發環保餐具、鼓勵市民減廢。今屆優化後的區議會，似乎都集中宣傳政府政策、尋找「打卡點」推動經濟，感覺上較少做聯繫民間的工作，及由下以上的倡議。

這幾年，事實擺在眼前——為了「國家安全」和「多元聲音」，我們在各個架構都少了透明度和民選成分，政府委任成員的比例增加，市民意見難以直接上達，代議士也較少有接受公眾問責的意識。民情沒有上達，社會沒有討論的平台，市民不認為自己能夠影響政策，也只能夠責罵和冷嘲熱諷，更遑論擔憂對政策的建言被指「軟對抗」；又有建制人士指垃圾徵費是「激進反對派陰謀」，市民更難有信心發言。

至於政府一方面推行「環保」政策，另一方面卻在填海、開發新界、市區更新上大興土木，或在煙火表演等促進經濟的措施上一反環保意識，不規管大商場和大財團減少碳排放等，亦難免令市民感到政府偽善，更感不滿，認為政府並非誠心推動環保。

令市民身體力行 政府需下工夫

垃圾徵費和走塑，在一些國家和地區已推行多年，行之有效。區區固然不希望特區政府擱置措施，但特區政府應在政策宣傳方面做工夫，讓公眾更理解環保的必要和好處，明白短期內的不便，是為了長遠的社會發展。不過，近年年輕人常自嘲「我們不關心下一代，因為我們就是最後一代」，如何令市民身體力行推動環保？更需要政府下工夫。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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