楊昆福：賴清德「一上台便掀桌」 台灣海峽風險系數大增

如果說蔡英文首次上任的就職演說還有「遮羞布」，當時她還宣稱將遵守台灣地區憲制性的規定及《兩岸人民關係條例》，那麼賴清德此次論調則是赤裸裸地挑釁和搞對抗——他公開渲染「大陸威脅論」，並拋出「倚外謀獨」和「以武謀獨」系列言論，可謂囂張至極。

料台當局續強化依附西方勢力

可以預判，在賴清德主政下，民進黨當局將繼續強化扈從依附美國、西方外部勢力的策略，充當其圍堵和壓制中國大陸的馬前卒與急先鋒。與蔡英文時期相較而言，這種發展態勢必定變本加厲。尤其是假若特朗普當選美國總統，賴清德當局開啟「『台獨』狂飈模式」的機率將大增，賴清德在兩岸關係和涉外領域採取與中國大陸高調對抗博弈的策略，也將在預料之內。屆時，台海再次陷入兵凶戰危的危局將難以避免。

即使美國維持拜登繼續執政的局面，同樣會在不引發台海非和平事件的底線之上，展開極限施壓，繼續利用民進黨當局這顆棋子，加大「以台制華」力度，進而藉製造兩岸持續內耗的路徑，達到戰略壓制中國大陸、消耗大陸發展潛力的政治圖謀。

在賴清德任內，民進黨當局與美國及西方外部勢力加強勾連的套路，已基本可以預判。其一，以「維護台海和平穩定」為幌子，配合美日繼續構建涉台政治話語霸權體系，試圖擠壓中國大陸的涉台話語論述空間，及「國際戰略傳播體系」的構建。其二，不斷強化與美國、西方勢力在各個領域的勾連力度，諸如對台軍售、聯合軍演、「國際參與」、印太戰略推進、供應鏈「去中國化」等。其三，以強化價值同盟為號召，大搞意識形態對抗，繼續對中國大陸展開全方面、無差別的話語攻擊，形塑中國大陸的負面形象。

台海難實現真正和平穩定

在賴清德主政下，民進黨當局也將持續顧影自大，藉哄抬台灣地區的地緣戰略地位及國際政治行情來「吹口哨壯膽」，同時繼續蒙騙島內民眾。蔡英文在任內曾拋出「台灣是棋手不是棋子」的言論，在此次賴清德的就職演說中，也出現這種自抬身價的論調。

例如賴大言不慚地宣稱：台灣位居「第一島鏈」戰略位置，牽動着世界的地緣政治發展。他拋出這一政治話語的政治意圖，相當明顯：一方面，藉突顯台灣地區在地緣政治中的角色地位，主動迎合並引入外部干涉勢力，進而實現繼續與民進黨當局共同對抗中國大陸的功效；另一方面，則預示着在賴清德主政下，民進黨當局將採取高調對抗博弈策略。

不管是主動挑釁，還是扈從依附美日等外部勢力，這種對陸策略將成為常態。如此一來，台海難以實現真正意義上的「和平與穩定」。由此也可知，近年來民進黨當局配合美日外部勢力炒作「維持台海和平穩定的重要」的政治話語之虛偽性，而且此種政治話語與政治策略，在賴清德任內將持續強化。

充滿挑釁對抗意味

背逆台島主流民意

賴清德僅以四成得票率當選台灣地區領導人，並不代表島內主流民意。然而他卻不願展現姿態，尋求兩岸關係及島內的和解共生，反而依仗掌控台灣當局主導權，就職起手式便充滿挑釁對抗意味。這是沒有格局與擔當的集中表現，同時也是對台灣島內主流民意的背逆。

事實上我們都很清楚，兩岸關係的主導權和主動權在大陸這邊，而非在民進黨當局。因此，即便近期內賴清德可以繼續維持乖張狂妄的行事風格，但其「後座效應」估計很快便會顯現。套用閩台兩地常用的一句閩南俗語——「囂張沒有落魄久」，各界可拭目以待。

作者是廈門大學台灣研究中心助理研究員

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[楊昆福]