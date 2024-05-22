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2024年5月22日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：治小國如走鋼線 ／文：陳景祥
聞風筆動：盛事過百 政府向夏寶龍「交功課」 ／文：李先知
劉銳紹：問君能有幾多謀？香江春水向東流！——台灣賴清德上台與港駐英經貿辦「情報案」
楊昆福：賴清德「一上台便掀桌」 台灣海峽風險系數大增
葉文祺、梁躍昊：回顧10年長策 知過去劃未來
田方澤：沒有社會共識 難談環保政策
陳志豪：美國與西方沒顏面唱衰香港經濟
筆陣：治小國如走鋼線 ／文：陳景祥
【明報文章】新加坡第四任總理黃循財上任前接受《經濟學人》訪問，其中有幾處特別引起注意。
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筆陣：治小國如走鋼線 ／文：陳景祥
聞風筆動：盛事過百 政府向夏寶龍「交功課」 ／文：李先知
劉銳紹：問君能有幾多謀？香江春水向東流！——台灣賴清德上台與港駐英經貿辦「情報案」
楊昆福：賴清德「一上台便掀桌」 台灣海峽風險系數大增
葉文祺、梁躍昊：回顧10年長策 知過去劃未來
田方澤：沒有社會共識 難談環保政策
陳志豪：美國與西方沒顏面唱衰香港經濟
聞風筆動：盛事過百 政府向夏寶龍「交功課」 ／文：李先知
劉銳紹：問君能有幾多謀？香江春水向東流！——台灣賴清德上台與港駐英經貿辦「情報案」
楊昆福：賴清德「一上台便掀桌」 台灣海峽風險系數大增
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