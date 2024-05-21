吳永嘉：香港無處不旅遊：開拓工業旅遊

全球旅業競爭激烈，香港不能再「吃老本」，必須大膽突破、轉型謀出路。「深度旅遊」已成為旅遊主流風尚，政府和業界都應與時俱進，開闢另類行程，豐富產品種類，方能做到「無處不旅遊」。

深度旅遊 着重體驗長知識

深度遊着重文化層面，旅客要求感受當地獨有文化、了解當地人文歷史。據筆者觀察，深度遊有三大特質——（1）個性化，追求地道：旅客會按個人喜好，願意多花時間走進社區，接觸當地風土人情，零距離與當地市民大眾互動交流。（2）長知識，擴闊眼界：旅客渴望走訪獨特地標，探知歷史，感受當地文化生活，增廣見聞。（3）主題化，專門探索：隨着「主題旅遊」興起，更多旅客要求有目的、有收穫的深度遊歷，拒絕走馬看花。

筆者認為，蘊含文化教育、經濟發展、消閒遊玩於一體的「工業旅遊」（industrial tourism），正好是當下本港深度遊最佳選項之一。

顧名思義，工業旅遊是由工業與旅業融合發展而成的產業形態，工業是載體，文化是精髓，旅遊是形式。工業旅遊極具吸客潛力，根據Future Market Insights市場分析報告的推算，2023年全球工業旅遊市場規模折合達129億港元，預計到2033年，市場規模將暴風式增長10多倍至1462億港元。此外，世界各地亦大力發展這種旅遊，藉此吸客。參考一些統計數據，歐洲工業大國德國每年4億遊客人次當中，逾三成曾參與工業觀光；日本的工業觀光每年吸引約3000萬遊客人次；台灣現有約165間觀光工廠，每年創造50多億新台幣的產值。工業旅遊，「錢」景無限！

內地近年亦積極開發和支持工業旅遊產業。早於2020年，廣東省發布20條工業旅遊精品線路，包括廣州藥醉之旅、深圳匠心智造之旅、佛山陶醉古鎮之旅、河源綠色智造之旅、東莞稻作智造之旅等，涵蓋工藝、重工業以至農產製造業，內容多元化。參看當時官方公布，省內首批工業旅遊資源共有127項，當中工業遺產景觀有19處、工業博物館有52間、現代觀光工廠有42間，既有傳統工業，也有新興產業。

事不宜遲 速納入發展藍圖

身為工業界立法會議員，筆者感受至深！眾所周知，戰後本港工業百花齊放，既有小型山寨廠，也有大規模生產線，僱用大量勞工，不但養活了萬千家庭，還打響了「香港製造」金漆招牌。上世紀六七十年代全盛時期，本港製造業佔本地生產總值約三成，就業人數更佔全港四成半，是整體經濟的中流砥柱。當年紡織業、製衣業、塑膠業和電子業騰飛發展，推動香港經濟轉型。香港工廠的黃金歲月，是香港故事重要一章，可惜迄今「工業旅遊」仍未有好好規劃發展。

今天國家聚焦發展高端工業，培育未來產業，加快發展新質生產力；特區各界亦積極拓展創新工業，繼續撰寫香港工業新篇章。碰上本港旅業尋求突破轉型，開拓工業旅遊正當其時。

去年10月筆者在立法會會議上提出，本港應大力發展工業旅遊，建議政府帶頭策劃，鼓勵廠商開展專門觀光的生產線，讓海內外旅客近距離接觸香港工業產品生產過程，從而展示香港創科成果及轉化商業應用的能力。當時政府亦認同工業旅遊有一定程度的吸引力，強調局方對具香港特色的旅遊路線都願意考慮發展，但指需要旅遊業與工業界互相溝通。

時隔半年，夏寶龍主任寄語香港旅業要積極識變、應變、求變，走高質量特色化之路，大力開發旅遊新路線、新產品。筆者認為事不宜遲，政府應立即把「工業旅遊」納入《香港旅遊業發展藍圖》，並盡快與各持份業界商議，攜手打造有香港特色的工業旅遊路線，讓本港旅業可持續發展。

工業旅遊可帶來多方效益

（1）傳播工匠精神，保育工業遺產。工業遺產變身景點或博物館，旅客置身其中，「打卡」以外，還有實地參觀。景點可附設專人導賞，弘揚工匠的堅毅精神。

（2）推廣香港品牌，扶助初創企業。走進生產線，旅客可親身體驗「香港製造」如何優質。對尚未廣為人識的初創公司來說，實地參觀是最好的市場推廣。

（3）細說工業故事，鼓勵持續發展。說香港故事，不能不說工業故事。景點除了展示歷史，還可展示各種新型工業，促進創科生態圈持續發展。

對推動工業旅遊的3項建議

一、因地制宜策劃發展藍圖。工業旅遊的用家始終是旅客，開發景點和策劃路線，必須照顧旅客需求。旅客「必看」的風貌，一定是最地道、最獨特的事物。

二、善用創科訴說昔日故事。景點宜多加一點「智慧」，旅客可透過VR（虛擬實境）等科技，「置身」故事場景，體驗「香港製造」的發展歷程。

三、提供經濟誘因推動發展。制定政策後，政府應設立專項基金，鼓勵及資助業界參與，由民間協力推動發展。申請基金條件可列明須聘請導賞員等，創造就業機會。

作者是全國人大代表、立法會議員

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[吳永嘉]