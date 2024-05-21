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歐陽五

歐陽五：改善兩岸關係 是賴清德繞不過的關

【明報文章】賴清德的就職演說，顯然暴露其頑固的「台獨心聲」。5．20之前，賴清德團隊曾向外界透露其將「維持現狀」、「不會挑釁大陸」。在任用民進黨中「鴿派」人選負責兩岸事務之時，賴也自稱是向大陸釋放「善意」。外界雖對賴的「和善面孔」期待不高，但其就職當日的演說，還是令人大跌眼鏡。

可以預見，賴清德此番公然宣揚分裂謬論，勢必給兩岸和平交流帶來極大的困難。然而，無論賴清德「台獨」立場如何頑固，改善兩岸關係仍是他任內繞不開的一關。

台灣六成民眾冀兩岸和平發展

今年初，民進黨賴清德以四成的「少數」選票當選台灣新任領導人。對於兩岸關係，得票率33.49%的國民黨，其論述包括認同「九二共識」、「反對台獨」；得票率26.46%的民眾黨，倡議「兩岸一家親」，也表示「了解與尊重」大陸對「九二共識」的堅持。這意味着，六成民眾期盼兩岸交流和平發展。

台灣「菱傳媒」近日公布的一份民調清楚顯示，多達41.3%受訪民眾認為賴清德上台後，最應該優先解決的問題，就是改善兩岸之間的緊張關係。稍早台灣民意基金會的調查也指出，多達48%受訪民眾不滿意蔡英文處理兩岸關係方面的表現。可見台灣民眾對於改善兩岸關係之迫切。

此外，民進黨不但選票未過半，在立法機構內席位也沒有單獨過半，「雙少數執政」是其面臨的政治現實。「朝小野大」的局面，也意味着賴清德將面對「立法權」的強勢制衡。近日，台灣「立法院」就改革相關修正草案發生激烈肢體衝突，便是這一格局的縮影。後續如何與藍白兩營溝通，需賴清德費一番工夫；而兩黨背後的民意，賴更是要慎重回應。

據筆者觀察，愈來愈多台灣民眾——尤其是受過高等教育的年輕一代——開始拋開「獨vs.統」、「民主vs.威權」等意識形態，傾向於從經濟發展與治理效益來考量政府。炒作價值觀來獲取支持，將愈來愈行不通。賴清德若想執政穩固，不能不重視民生。

長期以來，綠營操弄形成「統vs.獨」壓倒一切的政治邏輯，對本地民生問題的關注稍顯缺位，民眾對改善民生呼聲甚高。賴清德若要重振台灣經濟、解決民生問題，也繞不開兩岸關係的改善。台灣有多少企業深嵌華為、比亞迪、小米等大陸企業產業鏈？每年從大陸獲得1000多億美元的貿易順差，對台灣來說也不是可有可無。

放任兩岸關係惡化 並非美國希望看到

此外，台灣一直因美國的支持而推行「抗中」政策，不過放任兩岸關係繼續對立甚至惡化，也不是美國希望看到的。儘管美國視台灣為圍堵大陸的戰略前沿，且拜登曾數次宣稱「協防台灣」，但美國卻未公開宣稱明示出兵保護台灣；反而上至總統、國務卿、國家安全顧問，下至國務院官員，皆一再重申「不支持台獨」。這其中意味，值得賴清德細品。

關於改善兩岸關係，大陸實際上已經拋出「橄欖枝」。上月馬英九訪問大陸，習近平強調「兩岸同胞同屬中華民族」，也給賴留足了空間。習近平甚至喊出「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來」，這也進一步拓展了兩岸政治對話的可能。而國民黨黨團總召傅崐萁上月率團訪問大陸之時，大陸宣布重新開放福建民眾赴馬祖旅遊。該舉動量級雖小，卻是一個「信號球」，頗有暗示賴清德取消「禁團令」，進而逐步放開兩岸交流的意味。如果台灣希望打開兩岸觀光旅遊市場，下一步應該把球接好。

然而，賴清德卻令台灣有識之士及期盼和平發展的民眾失望了。當天台股高開低走的明顯波動，也能夠反映市場信心着實受到驚嚇。接下來，台灣民眾將被迫為賴的「台獨」式演講埋單。而賴清德則最終仍然要面對改善兩岸關係的大題，只不過已經被自己增加了難度。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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