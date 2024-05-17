黃遠康：勞動市場裏4個群組的危機

工資差距擴大 高齡者薪酬增速慢

而根據兩個年份的調查結果，香港僱員工資有以下4個主要而令人憂慮的變化。

第一，工資偏低的僱員收入增幅未能追上其他工資水平的僱員。根據報告的統計方法，每月工資分為5類，分別是最高的10%、25%、50%、75%及90%（換言之這是收入最低的頭10%）。而在2019年，5個組別的收入分別為4.46萬、2.82萬、1.82萬、1.31萬及1萬元。而在2023年，收入最高的群組就上升至4.85萬元，升幅8.7%；次高的則升至3.11萬元，升幅10.3%；處於中位數的亦升至1.98萬元，升幅8.8%；而第四組別的收入則為1.43萬元，升幅9.2%；至於最低組別，經過4年時間，收入僅增至1.04萬元，升幅只有4%。

倘用絕對數字比較，收入最高與最低的工資差距，由2019年3.46萬元，進一步擴大至2023年3.81萬元，反映即使香港經濟逐步反彈也好，草根階層亦未能從中受惠，貧富懸殊問題有增無減。

第二，年紀較大的僱員，工資增幅低於其他年齡組別。若用年齡組別劃分，2019年15至24歲、25至34歲、35至44歲、45至54歲，及55歲或以上僱員的每小時工資中位數，分別為54.1、76.5、83.9、74.6和61.7元。而在去年，前4個組別分別升至60.3、82.4、94和82元，升幅分別約11.5%、7.7%、12%和9.9%。

可是，55歲或以上群組的時薪工資中位數，僅增加3.3元至65元，升幅僅5.3%。由於這個年齡組別的僱員人數近60萬，並且將於10年內退出勞動市場，當他們的工資未能如其他組別一同增長的話，筆者一方面擔心他們可能會較難累積足夠資金應付退休生活及醫療開支，另一方面，當工作所得與領取社會福利資源相差無幾，亦可能令部分銀齡人士選擇提早退休，改為依賴社會保障網，加劇政府財政壓力。

中學學歷者收入增長低

第三，是教育水平與工資增長出現夾心陷阱。有專上教育背景的僱員，2019年的月入中位數為2.78萬元，去年則是3.09萬元，升幅達11.2%；而小學程度的僱員，同期收入中位數亦從1.26萬元增至去年1.4萬元，升幅11.1%。反觀初中及高中學歷者，在收入上沒有呈現太大變化：前者收入中位數由1.45萬元升至1.52萬元，升幅僅4.8%；後者則由1.7萬元提高至1.8萬元，升幅5.9%。

筆者估計，因香港勞動人口減少，加上社會已轉型為知識型經濟，以勞力維生的僱員供應出現不足，令市場必須提高待遇吸納，從而令學歷最低的群組變得吃香；相反，有中學程度教育背景的僱員，不少從事文職或服務業，工資調整相對緩慢。他們需跨過專上教育學歷的門檻，工資才較有可能躍升。

女性職場弱勢問題持續

第四，是女性與男性的工資差距仍嚴重。2019年男女工資中位數分別是2.07萬元與1.59萬元，差距為4800元；而在2023年，兩者數字分別為2.25萬元與1.75萬元，差距擴至5000元。而如果按行業分類，非技術工人方面，2019年男女時薪中位數分別是52.9元和47.5元，相差5.4元；到2023年，兩者數字為68.8元和52元，差距拉大至16.8元。

其餘行業例如服務及銷售、工藝及機器操作等，同樣出現工資上的「男多女少」；只有文書支援方面的職位才見逆轉，惟從事有關行業的人數佔整體僱員約14%，反映男女薪酬不平等的問題仍相當普遍，既不利於社會追求兩性平等，亦對女性的獨立、自主造成負面影響。

應引入「最低生活工資」

既然工資低、高齡僱員、學歷中等者和女性處於劣勢，政府應在政策上向他們提供更多支援。對於工資追不上加薪步伐的僱員，當局應該參考其他國家的做法引入「最低生活工資」概念。至於高齡僱員，不論政府和社會都應重新思考「長者」和「退休」的年齡，讓有意亦有能力繼續工作的高齡者有更長時間待在職場，以掙取收入應付日後生活。而學歷中等的僱員，政府就應加大再培訓力度，使他們提升技能以獲取更多收入。

對女性僱員方面，除了加大力度推行家庭友善措施，政府亦應透過教育、推廣甚至立法手段，減少職場歧視問題。

中央和特區政府經常強調要保持香港長期繁榮及穩定。可是，倘社會只懂埋頭催谷經濟，而忽略公平地分享發展成果，相信既不利香港穩定，也不是真正的繁榮。特區政府必須有更大決心正視收入不均問題，才可為市民帶來更大幸福感和獲得感。

作者是西貢區議員

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[黃遠康]