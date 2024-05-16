陳帆川：加國要求fb買新聞 結果媒體賺得更少

Google和fb等平台充斥大量新聞媒體的文章連結。加拿大去年通過新法，要求這些科技公司付錢，以補償媒體。fb母公司Meta索性屏蔽加拿大媒體的連結，猶如向當地媒體施加的新聞禁令。

研究見fb「新聞禁令」無礙網民分享報道

麥基爾大學和多倫多大學研究了987個fb上的加拿大媒體，以及589個政治或社區群組，發現即使平台禁了新聞，相關群組的帖文數量和參與度保持穩定，全國仍有大概三分之一的人透過fb和Instagram看新聞。

該研究發現，雖然網民無法點開連結看新聞，但他們改為截屏新聞文章，在fb上持續分享。據研究的群組樣本，禁令前每周共有大約19個帖文附上加拿大新聞的文章截圖；禁令後則上升至68個，而同期其他主題的截圖並無上升，顯示新聞截圖急升完全是出於新聞禁令，網民走了法律罅。

當中，大部分截圖都截取自全國性的媒體，部分來自地方媒體。雖然許多截圖每次只得一至兩張，涵蓋文章標題和內容重點，但亦有部分截圖是整篇文章原汁原味地截取下來。

與此同時，全國性的媒體在fb上的用戶參與度急跌64%，地方媒體更是暴跌85%。近一半的地方媒體，在禁令生效後4個月內完全放棄了fb，停止發帖。研究認為，新聞禁令對地方小媒體的打擊尤其嚴重，令它們的流量和收入大跌。

一個為了保障新聞媒體的法案出台，最終輸家仍然是新聞媒體，原因是新聞文章的版權往往非常容易被侵犯，無論是遭「內容農場」抄襲、被人工智能公司爬取，還是被網民輕易地截屏。既然截屏圖片為fb帶來流量，而圖片來自新聞內容，Meta按道理是否仍然要向新聞機構補償呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]