施麗珊：現金津貼計劃 無鼓勵「躺平」

上述德政一直深受基層家庭歡迎，惟早前有立法會議員批評津貼計劃令年輕人放棄向上流動，以符合輪候公屋條件，認為當局「獎勵市民躺平」，打擊自食其力的精神。

議員的指控嚴重，若然屬實，自不可長。然而任何指控均需有實質證據支持，倘若只是「拍腦袋」、想當然地回應，既無助改善政策，不利照顧最有需要的市民，對政府達至良政善治亦幫倒忙。

評價任何政策之前，必先要對政策的制定背景、政策目的、涉及對象等資料有基本認識。當局推行現金津貼試行計劃，旨在紓緩基層家庭因長時間輪候出租公屋而面對的生活困難。要領取津貼，申請人須符合編配公屋的基本資格，包括符合入息及資產限額、在港無擁有住宅物業、符合居港年期規定、沒有持有效的「綠表資格證明書」、沒有要求暫緩其公屋申請、公屋申請並非處於被凍結／暫緩階段等；申請人必須輪候公屋超過3年，更從未獲編配公屋，申請時並非居於公營房屋（例如公屋、居屋等），以及並非綜援受助人。

除了以上規定，計劃亦不包括非長者單身人士，及參加優先配屋計劃的「高齡單身人士」。若成功申請的住戶，將按住戶人數，每月領取介乎1300至3900元的現金津貼，津貼金額水平不會按年調整，受助住戶亦有責任向當局匯報最新收入狀况，基本上受惠的都是有子女的家庭或長者。

微薄現金津貼 難鼓勵躺平

根據當年運輸及房屋局屬下的劏房租務管制研究工作小組在2021年曾委託顧問做研究，全港有逾22.6萬人口蝸居於約10萬個劏房單位中。據當年調查，近半（48.4%）劏房住戶已申請公屋。針對這一半正輪候公屋的劏房戶而言，當中究竟有多少人，為着領取微薄現金津貼而寧可每月減少工資躺平，實在未聽聞。但因申請公屋，在審查分配時，有少數家庭因現時人手不足下老闆要求加班或工時長了，工資有些微超出公屋限額而要停工的家庭，的確存在，惟屬少數，亦是不得已。尤其有些年長人士，能工作的日子不多，難以買樓，亦租不起一個單位，公屋是唯一改善住屋環境的選擇，但辛勞工作下卻因超出少少而不合資格。而大多數人是照實申報，個別超了限額，被凍結／取消申請。

至於近半（48.6%）沒有申請公屋的劏房戶中，其主要原因包括並非香港永久居民（34.9%）、超出入息或資產上限（25.8%）、輪候時間長或申請程序繁複（18.1%）。換言之，在劏房住戶中，因入息超額而沒有申請公屋的劏房住戶，佔總住戶人數約一成多（12.5%）。

公屋入息限額水平過低

入息超額的劏房住戶，明顯沒有寧願減少每月入息而去申請公屋（不然也不會沒有申請公屋）。以今年4月實施的公屋入息限額為例，一人住戶入息只要超過12,940元、二人住戶月入超過19,730元，已不符合資格申請公屋。

現時各行業勞動人手不足，以基層勞工較常從事的非技術職位為例，初級侍應生月均薪金亦有1.3萬餘元，收銀員、雜工月入近1.4萬元，只有清潔工月入介乎1.1萬至1.2萬元。目前勞動市場缺乏人手，工時很長，從事基層工種的一人或二人住戶勤力工作12小時甚至15小時，最後因差少少而不符合資格申請公屋，但差額又未足以可以租好些的私樓或買樓，所以筆者在前線見到，有些基層因而終生租住板房或劏房。

基層住戶理應屬公屋的幫扶對象，卻不符申請資格，反映目前訂定的申請公屋入息限額水平過低，或缺乏一個層級的房屋給這些不能申請公屋又無錢買居屋、私樓的基層市民，值得當局認真檢視。

稱「計劃鼓勵青年排公屋」 欠缺理據

至於所謂試行計劃變相鼓勵年輕人輪候公屋，說法亦欠理據支持。在現行非長者單身人士的配額及計分制下，青年就算甫成年就輪候公屋，都要按輪候時間及年歲計分（多一歲加9分，輪候一個月加1分）。去年12月約有9.23萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，而每年獲編配的長者一人申請僅1300宗。

以最新（2024年4月底）配屋平均分數計算（445至455分），租私樓、捱貴租的單身青年，當18歲開始輪候，起碼要45歲才有機會獲配公屋（還要假設沒有較年長的申請者可插隊配屋、單位供應沒有減少），要捱幾十年貴租，及木虱、老鼠多等惡劣劏房環境，長時間放棄升職加薪機會，極少人會這樣做。而且，60歲以下的一人申請者，本是不可以申請現金津貼的。

「凡事福利觀」不可取 應該多了解市民憂困

任何政策或措施均有利弊，但必須考慮其對社會大眾特別是對弱勢社群的影響。若然設立津貼及福利計劃，便斷言受助人倚賴、濫用、不求上進、只懂躺平，說法並不合理，恐怕所有政府支援均應否決。「凡是福利必然鼓勵濫用，凡是有津貼必令人墮落」等類似論述，極不可取。欲加之罪，何患無辭？過去多年，社會也不時出現類似的保守福利觀念，認為「綜援養懶人」、「最低工資變最高工資」，無視福利計劃支援陷於困境的社群的社會功能。以偏概全的批評只會挑起社群仇恨和不滿情緒，無助改善施政，更背馳政府為市民添幸福的施政理念。作為治港的愛國者，議員應以愛民為己任，多接觸、多了解低下階層生活實况，切實做好議員本分，解民憂困，免負國家所託及市民所望。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]