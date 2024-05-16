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2024年5月16日星期四
張志剛
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筆陣：敵視中國！ 熱愛美國？／文：張志剛
聞風筆動：經貿辦人脈東升西降 與美日仍有官方互動 ／文：李先知
王柏林、何漢樑：加強富戶審查 劏房戶免受苦？
施麗珊：現金津貼計劃 無鼓勵「躺平」
何雪瑩、蔡曉瑩：博物館作為一種受矚目的「事件」
羅健熙：「經濟轉型」是認真討論嗎？——香港未來路向的4個問題
陳帆川：加國要求fb買新聞 結果媒體賺得更少
筆陣：敵視中國！ 熱愛美國？／文：張志剛
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【明報文章】美國的皮尤研究中心（Pew Research Center）發表了最新的美國人對中國觀感的民意調查。這是一項長期追蹤的調查研究，不少人用這個研究作為中美關係發展的基礎。
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筆陣：敵視中國！ 熱愛美國？／文：張志剛
聞風筆動：經貿辦人脈東升西降 與美日仍有官方互動 ／文：李先知
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