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張梓昌

張梓昌：制訂充電轉換器規範 助港電動車把握北上機遇

【明報文章】「港車北上」自去年7月1日實施以來，開車北上不但標誌着大灣區交通互聯互通進入新時代，亦逐漸成為香港車主新的生活休閒方式。在北上熱潮下，據海關統計數據，今年復活節假期間有逾1.7萬輛香港私家車北上離境。在每10架新車就有超過一半是電動車的香港，北上的當然不乏電動車用家。據筆者觀察，港車北上雖帶來方便，但兩地充電制式不同及缺乏規管標準的問題，對北上的電動車車主的行程帶來極大困擾。

實現一小時生活圈

須解充電制式難題

港珠澳大橋全長55公里，來回要過百公里，而且廣東省幅員遼闊，電動車要有更好體驗、實現一小時生活圈，必須解決充電制式不同的難題和當中的安全隱患。充電制式上，香港大部分電動車使用的是「歐標充電標準」，而內地用的是「國標充電標準」，兩者在充電接口形狀和通訊系統上都存在差異。因此，車主在境外充電時需用充電轉換器。

這個可說是香港及內地獨有的問題，在外地市場很難找到類似的充電轉換器。目前市場上有幾家供應商提供快速充電轉換器，但價格從數千元到數萬元不等。此外，內地充電樁的速度和功率也各不相同，即使使用快速充電轉換器，也不一定能為車輛提供合適的充電功率。近日有車主在社交平台分享，珠海有輕型貨車為電動車提供移動充電服務，「流動充電站」將充電裝置放置於車斗中，「隨時隨地」提供充電服務，亦備有快充轉換器可供租用。

然而筆者翻查資料，根據目前歐式及國標制式的相關標準，對充電線和對外連接充電轉換器並無詳細列明規範及要求，原廠的使用指引甚至不建議採用。因此，筆者不建議車主用未經任何認證的「流動充電站」，及隨意選用未經任何認證的快速充電設施及產品，箇中的安全隱患和風險更是未知之數。全因電動車在快速充電時採用直流電，對應的功率、電壓及電流數值都相當高，如使用缺乏認證或未通過安全要求的充電轉換器，若稍有不慎，或會令電動車的充電功能發生故障，更有起火風險，可能招致損失。

作為消費者，亦應為愛車選擇合格和安全的充電轉換器，提高對充電設施的認識和了解，選擇合規的充電轉換器和充電設施，並遵守相關操作指南及安全注意事項，避免北上旅程樂極生悲。

制訂標準指引 奠定安全基礎

針對這些難題，現時香港未有為充電轉換器的安全要求制訂相關標準及監管機制。為解決這些問題，由生產力局承辦的汽車科技研發中心（APAS）正密鑼緊鼓與特區政府相關部門商討，探討充電轉換器的規範化，並於今年下半年就包括產品及使用流程，制訂相關建議標準。

APAS將透過座談會及研討會，與內地的專業機構、業界、大學和技術機構溝通合作，深入了解市場所需，制訂一系列安全指引予生產商和用戶，確保市場上提供的充電轉換器符合安全要求，並增強車主對產品的信心和安全保障。筆者相信在制訂充電轉換器的一系列安全指引、標準及測試後，將為汽車及零部件業界的產品安全性奠定基礎；相信當相關標準和指引面世後，將能大大降低消費者疑慮，確保車輛穩定性及安全，同時讓企業更好融入國家綠色運輸及綠色出行的發展大局，擁抱大灣區龐大發展機遇。

創新、高質量及綠色，是新質生產力的3個關鍵要素。筆者相信，本港以至全球綠色交通發展漸趨成熟，電動車普及化是大勢所趨，而綠色能源將是全球各國發展所不可或缺的要素。

提升港車北上體驗

締造綠色產業基礎

實施港車北上，除了是一個政策突破，更促進大灣區內經濟發展融合、就業創業群體的流通，有助更好發揮港珠澳大橋作用，將港人的生活半徑擴大，同時方便與內地合作伙伴對接，讓市民和企業擁抱大灣區機遇。

筆者期望透過加強合作、制訂統一標準、加強監管及提供更多充電設施，可以解決這些問題，提升電動車在港車北上過程中的使用體驗，並為香港以至大灣區的未來綠色產業，締造更安全平穩的基礎。

作者是生產力局首席創新總監暨汽車科技研發中心行政總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張梓昌]

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