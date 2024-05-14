歐陽五：以哈的泥潭 倒映出燈塔的黯淡

儘管上述報告的措辭相當克制，但這已是迄今為止，美方在相關問題上「最嚴厲」的措辭。然而這份報告以「合理評定」迴避「決定性結論」，並堅稱以方做法並未違反美方對軍援接受國的法律要求，同時也避免將具體的美國武器與以軍行動掛鈎，顯然是為今後繼續對以方軍援留下餘地。

去年10月以哈新一輪衝突爆發之初，國際輿論普遍站在以色列一邊，譴責哈馬斯襲擊平民的行為。然而當以色列的報復行動不斷升級，約3.5萬巴勒斯坦人在衝突中喪生，另有8萬人受傷、逾200萬人流離失所，國際社會強烈要求雙方停火止戰，避免更嚴重的人道主義危機；唯有美國對以色列的支持「堅若磐石」，一邊是國會不斷批准對以方的高額援助，一邊源源不斷將致命武器運至中東戰場。

若說美國對加沙地帶的人道主義危機視若無睹，亦不盡然——美國確已向加沙地帶多次空投糧食和救援物資，但對230萬被圍困的巴勒斯坦人而言，這無異於杯水車薪。而且當聯合國等國際機構和多國想方設法，將救援物資通過拉法口岸陸路運輸送至巴勒斯坦平民手中，美國卻「另闢蹊徑」，試圖建設一個全新的浮動碼頭來海運物資。目前兩個月期限已過，這個已耗資3.2億美元的碼頭仍未投入使用，而以色列軍隊已大舉進攻拉法。

當然，美國國內也有聲音反對建設浮動碼頭，譬如共和黨參議員Roger Wicker就質疑，這一行動浪費美國納稅人金錢，且參與建造的千名美軍可能遭受哈馬斯的火箭彈襲擊。這其中，美國利益優先的意味分外明顯，也就不難理解為何上月初「世界中央廚房」救援車隊在加沙遭襲，會成為西方輿論轉向的關鍵點。畢竟，該次襲擊中喪生的7名救援人員，分別來自英國、澳洲、波蘭、巴勒斯坦，還有一人具美國和加拿大雙重國籍。實際在此之前，加沙地帶援助人員死亡人數已接近200。

美國雙重標準 侵蝕領導者形象

退一步而言，若說此前美國是漠視他國民眾的生命與人權，當美國大學校園的親巴勒斯坦抗議爆發後，美國政府的做法則更令人難以置信，網絡上甚至出現美國自由女神被警方逮捕的漫畫。回想曾經的橙色革命、阿拉伯之春、太陽花學運，包括香港的修例風波，美國一直言之鑿鑿的言論自由、新聞自由、集會自由，都去了哪裏？莫非都似《聯合國憲章》那般，被以色列大使當眾塞進碎紙機？

自由、民主、人權是美國的立國之本。多年來，這些美國倡導的普世價值已在全世界深入人心，美國也自詡為「世界的燈塔」。然而近年來，「燈塔國」一詞似乎變成了反諷，連美國媒體自己都感嘆「民主燈塔的黯淡」。原因不僅在於不斷撕裂的社會、不同政黨及其支持者之間的激烈衝突，使其他發達國家都開始擔憂美國民主的健康狀况，更重要的是其負面效應已經外溢向全球。而且由於美國無力解決自身問題，卻將民主、自由、人權武器化和工具化，「雙重標準」已不斷侵蝕美國的軟實力和全球領導者形象。

國家利益優先 共同價值觀可被犧牲

况且，這種「雙重標準」不僅限於政治、外交、意識形態等領域，亦正於經濟領域蔓延。細究美國正極力構築的「以共同價值觀為基礎」的全球供應鏈，其實質基石並不是價值觀，而是「美國利益優先」，所謂「友岸外包」不過是「附庸化」的別名。曾經的法國阿爾斯通公司（Alstom）事件和日本半導體產業的失落，在在證明當美國需要時，共同價值觀完全可以被犧牲。最近3年，美國主導的「民主峰會」頻頻遇冷，難道還不值得警醒嗎？

以色列對拉法的進攻仍在繼續，130萬在此避難的巴勒斯坦平民岌岌可危。作為以色列最強而有力的支持者，美國能否找回初心，讓燈塔的亮光照進中東這片泥潭？

作者是時事評論員

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[歐陽五]