郭春蘭：從3個颱風被除名 我們學習了什麼——中國颱風及極端降雨災害風險管理

每個颱風都有個名字，而這些名字來自一份由14個颱風委員會成員（香港是成員之一）提供並包含140個名字的列表。然而若某颱風在特定地區造成嚴重破壞，該地區可提出要求，將該颱風名稱從列表移除，以免再度使用。去年有3個颱風名稱被要求移除，分別是「杜蘇芮」、「蘇拉」和「海葵」。本文將以這3個被除名的颱風為例，探討中國在颱風和極端降雨方面的風險管理經驗，並提供一些思考。

後勁十足的「杜蘇芮」

杜蘇芮的除名由中國和菲律賓共同提出。這個颱風於去年7月14日在菲律賓東部海域生成，於7月26日在菲國卡加延省登陸，隨後繼續北上，並於7月28日在中國福建晉江再次登陸。同月30日，日本氣象廳宣布杜蘇芮已消散，結束了它作為颱風的生命周期。據統計，杜蘇芮在菲國造成25人死亡（大部分與一艘客船在大風中傾覆有關）、52人受傷、13人失蹤，影響逾245萬人口。這是菲國提出除名杜蘇芮的主要原因。

當杜蘇芮抵達中國時，它繼續發揮威力，導致福建逾百萬人直接受災，直接經濟損失超過30億人民幣，但幸好沒有傷亡報告。事實上，杜蘇芮對中國的真正考驗，在其於7月30日被日本氣象廳降級為低壓槽才真正開始。

杜蘇芮於福建登陸後，其殘餘低壓環流（或稱低壓槽）繼續北上，導致京津冀等華北地區在7月29日至8月1日出現破歷史紀錄極端降雨。據報道，這場暴雨在北京造成11人死亡、13人失蹤；河北涿州幾乎被洪水淹沒，洪水最深處甚至達4層樓深；其他華北廣泛地區錄得極端降雨，及由暴雨引發的大洪水等災害。

然而，杜蘇芮的殘餘低壓環流並未就此消停，而是繼續轉向東北，於8月2至4日重創中國東北糧倉地區。相比在福建登陸所引起的暴風雨，杜蘇芮殘餘低壓環流在華北和東北引起的極端降雨及洪水災害，才是中國提出除名的原因。

令粵港澳大灣區嚴陣以待的「蘇拉」

蘇拉於去年8月22日在菲律賓呂宋島東偏北海域生成，並於8月26日掠過呂宋島，其後在菲國北部引發洪水淹沒農田及鄉村地區。蘇拉離開呂宋島後，其風眼清晰可見，並以保持巔峰狀態進入南海，再加上與天文大潮疊加等因素，令粵港澳大灣區全城戒備、嚴陣以待。

在香港，政務司長聯同相關部門代表於8月31日舉行記者會，詳細交代準備、應急及善後部署工作。深圳除多次召開防颱風聯合會議，並在颱風抵達前已轉移30多萬人至安全場所、開放800多處應急避難場所。在澳門，政府同樣提前做好部署，充分準備做好應急救援工作。9月2日，蘇拉先後在廣東珠海和陽江登陸；後在9月4日被日本氣象廳降格為低壓槽，結束了它作為颱風的生命周期。

蘇拉被除名，僅由菲國提出。據報道，蘇拉在菲國北部造成兩人死亡、3人受傷、兩人失蹤，逾7800間房屋受損，經濟損失超過24億菲律賓比索（約3.2億港元），因此被除名。在香港，蘇拉於登陸前被認為可能是1960年代兇猛颱風「溫黛」的翻版；但登陸後，媒體廣泛報道其威力不似預期。

陰魂遲遲不散的「海葵」

海葵於去年8月25日在關島西北方海域生成，並採取西行路徑，初期發展緩慢。後來由於西側颱風蘇拉逐漸減弱，海葵得以接上西南季風，取得充足的水汽供應，迅速發展穩固的風眼，形成近岸爆發狀態。9月3日，海葵以接近巔峰狀態在台灣台東縣登陸，之後它進入台灣海峽，同月5日在福建漳州登陸。9月6日，日本氣象廳將海葵降級為低壓槽。據報告，海葵在台灣造成143人受傷、27萬戶停電、2萬多戶停水及逾14億新台幣（約3.3億港元）農業損失等。

香港和澳門對海葵僅發出1號戒備信號。惟當海葵降級為低壓槽後，其後續影響力仍持續影響沿海地區，甚至比起颱風生命周期時候影響更大。它的殘餘低壓環流，導致廣東和廣西大範圍地區出現破紀錄極端降雨，特別在9月7日晚至8日晨，深圳和香港持續遭受極端暴雨，降雨量均打破兩地歷史紀錄，9月8日深圳水庫更需開閘泄洪。這場破紀錄暴雨在港造成至少兩人死亡、逾140人受傷、超過200宗山泥傾瀉報告。海葵的殘餘低壓環流隨後繼續向西，影響廣東西部和廣西。

在9月10至11日，廣西玉林多地出現特大暴雨，導致多宗泥石流事件，造成7人死亡、3人失蹤。由於海葵在中國南方沿海地區造成巨大破壞，中國申請將其從颱風命名表中移除。

雨災風險管理 仍有巨大不足

由以上3個去年被除名的颱風故事，我們可以看到中國沿海地區，尤其是那些每年都有颱風到訪的地方，在颱風災害風險管理方面已非常有經驗和成熟。例如為應對蘇拉，粵港澳大灣區各地政府都提前做好部署、嚴陣以待，隨時準備做好應急救援工作，結果受到大自然的「厚待」，其威力未有預期中強勁，這些地方也逃過一劫。

然而，我們在極端降雨災害風險管理方面仍存在顯著巨大不足。杜蘇芮及海葵的殘餘低壓環流先後肆虐中國北方與南方，導致許多地方遭受破紀錄極端降雨，甚至有些地方陷入全城淹水的困境，但大家束手無策。

從科學監測和預測的角度來看，暴雨的預測水平較颱風低，也更困難，這其實也是科學發展需突破的領域。在全國或地方災害風險管理方面，即使那些離颱風登陸點有數百或上千公里遠的地方，也須提高警惕，因為一不留神，颱風殘餘低壓環流可以在短短一兩天帶來整年的降雨量。而這些極端降雨的破壞性，甚至超越颱風本身帶來的破壞。

作者是香港中文大學地理與資源管理系講師

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[郭春蘭]