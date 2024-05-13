梁敬國：建造業安全培訓仍未到位？

地盤安全從來不能只靠一方負責，只要有一個持份者不配合，事故仍會繼續出現。每當發生工業意外時，承建商被起訴居多，針對「個人責任」的執法力度卻不夠完善。例如職業司機駕駛的是公司車輛，如發生交通事故，被檢控甚至入獄的是駕駛者本人，因此他們會格外小心。可是在地盤發生的工業意外，即使操作明顯失誤，卻鮮有追究前線人員如天秤手、吊機手的個人責任，被起訴的個案寥寥可數。

安全表現記分制度的可行性

有見及此，行業的主要承建商商會、分包商商會及工會現正積極試行首階段「安全表現記分制度」，建造業議會亦正研究細節和發展電子平台。計劃以「先行先試」分階段形式推行，由承建商自願參與，鼓勵前線人員恪守安全準則，提高施工時的安全意識，尤其是理解和承擔個人的安全責任。若被記分至某水平便要參與「自願安全課」，甚至「強制安全課」，相關課程費用由承建商承擔，被記分者則須承擔上課造成的「不便」，以讓其反省並改進；完成培訓後可獲減分，是一個互動機制。

推行記分制，是希望前線人員明確了解無視安全的後果。被記分的不安全行為紀錄會在一年後自動取消；如相關人士對於被記分項目持不同意見，可向所屬地盤總管反映，更可進一步向項目經理上訴，及由項目董事作最終裁決。而且即使工人被扣分，公司亦不會扣減其薪酬。計劃內容較簡單，相信工人不難適應及接受。

據筆者了解，目前已有承建商試行，由管工及安全督導員等負責評分，並未聽聞如坊間傳言僱主可按喜惡去記分。試行計劃將在今年5月下旬做首階段成效檢討，再與建造業議會進一步討論及研究，逐步推廣至整個業界。

藉科技改善安全

培訓教育亦是重點。儘管勞工處會因應業界運作及風險情况，不時檢視和更新作業守則與工作指引，亦會以各種形式和針對不同持份者推廣安全工作須知，令他們能夠充分掌握及有效控制風險，不過現時香港缺乏與行業同步的安全教育，例如只要求有意入行者修讀及考獲短短7.5個小時的建造業「強制性基本安全訓練課程」（平安卡／綠卡）即可。然而，建造業屬相對高危行業，加上地盤環境多變、所涉內容龐雜，卻僅有數個小時的課堂，每每落得只講原則，細節卻輕輕帶過，難以為工人建立安全意識。

勞工處應盡快檢視「綠卡」課程，讓「新鮮人」充分掌握行業安全知識，務求更有效協助他們自行辨別施工安全水平、點出隱患及採取適當措施；亦應透過體驗模式，親歷各種模擬工地意外狀况，例如高空墮下的驚恐，令工人充分體會安全意識不足對自身及其他人員的危害，從而加倍警惕，避免意外發生。

隨着科技進步，行業更可善用AI（人工智能），例如智能工業安全警報系統，借助物聯網、AI及視頻分析技術，通過連接感應器和警報系統，時刻偵測地盤存在的各種職安危機，防止意外發生。為加強推廣，發展局與建造業議會於去年4月起，將每間公司可獲的建造業創新及科技基金資助額由600萬元上調至750萬元，以支持私人發展項目應用「安全智慧工地」系統。議會亦正研究擴闊資助範圍，包括技術及人手支援。

人力是建造業賴以保持蓬勃發展的最珍貴資源，推行各項措施之最終目的是達至「地盤安全，人人有責」，以保障每名從業員的職安健。

作者是香港建造商會執行總監

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[梁敬國]