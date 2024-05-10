吳永輝、易承聰：民主黨對新田科技城規劃的意見

國家亦十分重視濕地和海岸保育。2022年國家主席習近平在武漢舉行的濕地公約大會致辭，強調「減少人類活動的干擾破壞，守住濕地生態安全邊界，為子孫後代留下大美濕地」。原本特區政府在拉姆薩爾濕地及附近的后海灣一帶設有保育區（conservation area），保育區基本上是禁止發展。而據漁護署資料，后海灣濕地屬「須優先加強保育地點」（註）。

籲政府檢討環評失誤

落實進一步詳細環評

為保育環境，本港有《環境影響評估條例》，以供開展專業及嚴謹的環評。而為了方便發展，環評制度已經發展出「簡化環評」。但在重要的保育區，我們認為在相關的多個圖則重點地方填塘及生態敏感地方，有落實專業及嚴格環評的需要。

在4月審批環評報告前，10個環團批評政府環評報告錯漏百出、是「史上最差」，令人震驚。若環團的批評錯誤，政府應公開指正，但事實是環諮會亦要求當局在工程開展前要補交資料。此事反映環評疏失粗糙，是負責的官員有問題？還是顧問公司有問題？因此我們呼籲局長及環保署長檢討是次環評失誤，及在研擬中的發展區提出進一步的詳細環評要求。

創科局要證明需求及用地計劃

附表為香港已規劃的大量創科用地，創科局要向社會交代有關用地計劃。現有的創科土地約260公頃，當中較低密度改造原工業邨217公頃、沙田科學園22公頃、數碼港24公頃。計劃及興建中的土地（不計新田科技城），共有約200公頃。新田科技城創科土地面積210公頃，總面積約627公頃。

據了解，創科局未提供詳細具體的有關用地計劃。在目前部分侵佔新田魚塘及生態環境的建議下，創科局應該公開用地計劃，供社會討論。

減發展高度 保育候鳥棲息地

我們不是反對新田科技城；我們是建議按部就班發展，在后海灣原保育區先做詳細環評和優先保育，及優先開發新田公路南邊比較不影響魚塘及主要候鳥棲息地的土地，必要時才逐步發展。

在新田科技城L11路近D3路一帶，部分已經成為棕地，但有個別地塊是候鳥棲息地。惟現建議卻容許在棲息地旁有高達105米及115米的發展高度，並不合適。

另外，在L11路東面有一條約70米往北及西北的「禁建區」（NBA，即候鳥飛行通道）和S形河道。大家都知道，候鳥是自由飛行的。我們質疑候鳥不能像無人機一樣，飛過105米及115米的高樓（即約30至33層）之後，可以垂直下降到棲息地，或者排隊進入70米禁建區飛行通道。筆者希望，如果官員有找到類似會垂直升降的候鳥，應該向城規會委員及社會大眾介紹。故此，我們建議減低發展高度，以保育候鳥棲息地。

另外，在新田科技城近落馬洲管制站一帶，同樣部分土地已成為棕地，但有個別地塊是候鳥和哺乳類動物棲息地，政府亦劃為綠化／保育地帶。惟現建議卻容許周遭有高達200米、155米、145米的發展高度。

因地制宜 分段發展

我們同意河套開發區有交通的需要，亦要與新田科技城方便聯繫往來，因此利用落馬洲管制站附近已開發的土地，發展公共交通交匯處、地鐵站及有限量的商場商業活動，應該是有需要的，惟發展規模不必過大。

對候鳥及哺乳類動物而言，規劃當中有較細發展規模的三兩個建築群組。如果整體而言該些建築物是較低矮，及預留水獺及哺乳類動物通道、有足夠的候鳥飛行通道，相信對生境及棲息地破壞有限。但如現在圖則所見的大片開發，我們難以支持。具體的發展圖，有待做過深入環評後，專家可以再設計。

新田科技城佔地逾600公頃，現在的沙田科學園是22公頃，單看數字，前者是後者的近30倍。新田公路南方有大量綠化地帶、住宅用地及其他用地；觀目前地產市道，相信地產界不會大力投資新田科技城南方各地塊。因此如何令方案能夠落實，存在很大挑戰。

當局相關的發展，包括建議在流浮山建設「數碼科技樞紐」、於洪水橋／厦村新發展區的企業和科技園用地等，政府有需要檢討以上每一個科技區及整體的發展策略與配套問題。

我們建議因地制宜，對於新田科技城，先將高層及高密度發展移至新田公路南方，分期分段發展；就填塘及影響生態的部分，先做有系統的檢討及深入環評，有計劃地為香港帶來最佳價值，適當保育，達至逐步永續發展。

註：見漁護署網站「須優先加強保育地點清單」（shorturl.at/swMX7）

作者吳永輝是民主黨發展政策發言人，易承聰是民主黨環境政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝、易承聰]