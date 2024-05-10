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崔定邦

崔定邦：讓香港成為一遊未盡的旅遊城市

【明報文章】旅行遊歷是現代人的基本權利，可讓大家認識世界和促進文化交流。古代人都有郊遊遠足的習慣：馬可孛羅（Marco Polo）遊歷中國，使中世紀的歐洲人得以了解中亞和中國，對東西方的交流發展，有很大的貢獻；英國傳教士Thomas Cook在1841年7月，包租了一列火車，接載超過400人參加禁酒大會，無意中開啟了現代旅遊業。

從事任何服務崗位的人都會知道，任何旅遊和服務體驗，都有很多不確定因素，例如：不同的客人就會有不同的要求，客人的心情決定一切，天氣狀况都可能影響旅遊體驗。嚴格而言，任何服務業者都會明白，營運經驗及服務經歷不可能出現一個硬性的標準，在我們心目中只有一個標準——希望所有客人都玩得開開心心！

新冠疫後香港旅遊業

起步最遲但反彈最大

香港正在面對疫情之後帶來的結構性影響，例如：疫情期間大家適應了限聚安排，市民習慣晚上較早回家休息、做運動或享受「me time」，追求健康生活；但副作用是令晚上的城市活動減少。香港就好像日本東京都心金融區的銀座和汐留，日間經濟極度繁忙有活力，入夜之後就變得非常寧靜。

過去一年，本港社會上不斷有聲音，希望當局推動「夜經濟」，因此政府就立即推出了一系列「夜繽紛」活動，回應了社會的訴求。這些臨時推廣活動回應社會要求，但歸根究柢，市民的生活習慣出現轉變，而直接影響了經濟活動。商人都需要靈活變通，適應新的活動模式。

3月下旬我應台灣的酒店邀請，考察當地新的主題樂園和旅遊路線，亦同多個縣市的旅遊官員和好友，交流香港的狀况。旅程中所有的旅遊企業人員和縣市官員，都非常羨慕香港一年有3000幾萬旅客人次。大家都認為，哪怕客人消費多少，最重要是有人流；有龐大的客流，就自然會產生生意機會，這是金科玉律。即使一個城市有幾好的文化內涵又好玩，但如果沒有人流，其實沒有意義。

香港是經歷新冠疫情之後，幾乎最後一個重啟入境旅遊的地區。旅遊業和其他行業一樣，在缺乏資金、人手短缺中重建行業，慶幸內地人一直喜歡旅遊香港，再加上當局龐大的宣傳計劃下，客量得以迅速恢復。

旅客愈多 對消費零售愈有好處

政府統計處早前公布，今年3月份零售業總銷貨價值臨時估計為312億元，按年下跌7%。根據過往的基數，假設當中有80%是700多萬香港居民的消費，每名香港市民每月零售消費額大約為4457元，平均每日為148元。在剛過去的「五一」假期，大約有76萬內地旅客人次到港，當局估計他們總共消費了20億元。不管客人即日來回，又或是留港兩天，總括而言他們平均留港消費約2600元。顯而易見，訪港旅客數目愈多，對香港的消費零售活動愈有好處。

其實疫情之後的環球旅遊業，旅客需求出現變化，不過非常幸運地，內地旅客仍然視香港作為短途旅遊的首選目的地。內地客人仍然覺得香港與內地的城市比較，有完全不同的感覺，尤其維港兩岸的壯觀建築，以及非常國際化的感覺，對內地旅客仍然相當吸引；而東南亞到港的旅客數目，亦大致恢復到疫情之前的水平，足見香港整座城市，並沒有因為社會變化或旅遊宣傳策略，品味向內地傾斜。反之是香港仍然具有本來的特色，過去一年行業的努力和政府的宣傳，都取得一定成果。

旅客口碑 更為重要

我在2022年10月12日《明報》的一篇文章〈疫後的香港城市行銷〉裏指出，旅遊業將會成為疫情之後城市競爭和生存的行銷策略。疫情後的香港旅遊業務，面對客人口味改變，尤其是內地旅客變得成熟，我們亦要讓世界重新認識香港，最好不過的就是親自來到香港旅遊或經商，認識到香港仍然是好玩、有活力、繁榮、很有效率的城市。因此，政府很多的宣傳工作，不能單單以換來旅客多少消費去計算，旅客的良好口碑更為重要。

另外，不少人在年輕的時候，都曾經與朋友、同學做過「背包客」，用有限的預算金錢去到外地旅遊。這些經驗都是相當難得，令人畢生難忘。我歡迎年輕的「背包客」來到香港旅遊，認識亞洲其中一個重要的國際金融城市、城內中西文化交融，從此認識香港，將來可以帶動朋友、家人或孩子，再重新遊歷香港，令香港成為「一遊未盡」的旅遊城市。

作者是香港旅遊促進會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[崔定邦]

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