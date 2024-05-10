明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
江玉歡

江玉歡：香港政府「行政主導」 應形成優質閉環管理系統

【明報文章】「行政主導」這幾年一直被提及。幾年過去，市民是否真的理解什麼是「主」和「導」？特區政府作為行政主導的核心，應當用實際行動和具體的政策實施結果來解釋這個問題。

實際上幾年前提出「行政主導」時，各方討論更聚焦於宏觀視角。在當時語境裏，香港行政機關與立法機關之間的關係需要釐清，才能更好貫徹一國兩制構想，從而提高政府行政效率，令香港社會行穩致遠。於2022年我曾在《明報》撰文，從宏觀視角闡述行政與立法應當如何相互配合的話題，提出4項主張，即宏觀角度上，行政、立法的關係，應當是坦誠、互信、自信，及目標和視角一致。這兩年行政、立法的關係也正如我上述主張，逐漸在摸索中，找到了彼此配合的默契。

今天我再次提出此話題，試圖從除了宏觀視野之外，從更實際的角度探討行政主導的邏輯。換句話說，今天特區政府各部門，在行政主導的工作思路下，如何更有效率推進各項工作。

依民意反饋 適時調整政策

在上周立法會T4項目財委會上，我於發言中提及一個關鍵詞——「閉環管理」，即行政系統運作機制依反饋不斷調節的管理系統。我強調，行政主導若想真正實現效率最大化，應當將「閉環」思維融入到政府各項工作之中。在傳統的治理理念中，模式往往是政府提出一個政策，進而由執行部門執行；由於技術和社會氛圍等因素的影響，政策執行後的效果和公眾反饋，難以蒐集，因此對於政策的評估，往往難以實現深入和科學化的研究。這種模式被認為是「開環」行政方式，即行政運作不受反饋影響。

今天互聯網發展成熟，大數據和人工智能技術在各行各業的應用爐火純青，網絡空間日益成為現實生活在「數字世界」的全面映射，因而成為全球各地區的政府及時準確掌握國情、社情、民情所不可或缺的手段。

利用網絡空間，政府可以構造行政施政的反饋系統，改變傳統治理模式。理想情况下，在網絡時代，特區政府需要利用信息化這個強而有力的工具，在政策和舉措出台之前，廣泛徵求、準確把握民意；出台之後取得執行情况的反饋，並適時調整，將大數據貫穿其「行政主導」的閉環。這樣，高效「行政主導」的過程就由「下達指令——執行」的「開環過程」，變為「下達指令——執行——反饋」的「閉環過程」。

政府施政要「有結果」

用公眾更能理解的詞彙解釋行政主導中的「閉環過程」，則是要求今天的香港特區政府施政要「有結果」。以最近的熱話T4項目舉例：運輸及物流局此次成功申請68億元項目資金，並不代表這就是成功的政策，只能說明其當前僅僅是具備最基本的法理程序。在項目推進中能否做好監測；在將來項目完成之後，建成的公路究竟對市民行車效率提高了多少；對當區未來發展的影響能否落在實處等等，都是當局應當全流程做審核和蒐集的數據。也就是說，立法會通過政府提案，只是萬里長征第一步，當局切不可將其當成最後一步。

「政務數字化」也是形成「行政主導閉環」的重要工具。當局現在的一個誤區，就是會把「數字化行政」簡單理解為市民透過網絡使用行政服務，譬如推出「智方便」等應用程式，可以簡化市民日常向政府尋求服務的效率。但更深層次的是，政府應當主動應用「數字化」提高自身施政準確度，也就是將大數據應用到「行政主導」的「閉環」過程中。譬如及時公開市民使用不同服務的頻率，從而調整政府工作人員的調配；在大型活動期間根據遊客訪問政府相關網站的頻次、遊客來港消費習慣及用戶特徵等，調整旅發局政策側重方向。

再如，每周立法會財委會都會根據政府不同部門的申請，審核相關款項，但這一過程卻往往有去無回——當局會交代使用各款項的簡單細節，而不會主動交代各款項使用效率和後續影響。對於這一點，我也會在未來財委會上就這個問題繼續向當局提問。

關注施政過程 更要關注結果

最後，「行政主導」這一概念最初源自港英時期。在殖民時期的香港，政治權力集中於港督。直至2004年，「行政主導」才首次作為官方話語，出現在香港特區政府向全國人大常委會提交的報告。這麼多年來，香港政府在行政過程中積累了大量經驗，但同時也出現一些問題。

行政主導形成閉環管理模式，不僅要求的是當局行政思維的更替和創新，更是對一種監督體制的更高要求。若針對政府內部，缺乏有效的施政成功或失敗而給予鼓勵和處罰監督的措施，則難以令「閉環」牢固。

所以，「行政主導」不是要求政府施政十全十美，而是期待政府推行政策盡善盡美。關注過程，更要關注結果、以結果為導向，我們前行的方向才更加堅定。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

上 / 下一篇新聞