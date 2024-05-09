明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：發純文字新聞電郵 如何年賺逾億元

【明報文章】「1440」可能是唯一一個你聞所未聞的全球最大新聞品牌。它每天向訂戶發送一封取材自各大新聞網的新聞電郵，全文沒有聳動的標題，甚至連圖片都沒有，文字全是黑色。

這個極度沉悶的新聞產品，是全球訂戶第五多的新聞電郵；訂閱費用全免，但公司年收入1500萬美元（約1.2億港元）。

行政總裁Tim Huelskamp說，第一份印刷新聞媒體在1440年面世，而每天24小時剛巧又是1440分鐘，該品牌因得其名。1440的網站非常簡約，大字標題就是「全部新聞，沒有偏見（All your news. None of the bias.）」。這樣的產品，如何吸客？

社媒賣廣告燒錢策略成功

Huelskamp說，他們獲取每個讀者的平均成本為3美元，每月投放100萬美元在所有社交平台賣廣告叫人訂閱，而這個燒錢策略竟然成功。每100名新訂戶裏，大概有20人因打錯郵址或郵件直送垃圾郵箱，立即「報廢」；其餘80人通常保持活躍至少4個月，最終留存下來成為長年讀者的大約50人。

他們沒有徵收訂閱費、沒有推出收費加強版，甚至連讀者的個人資料都不蒐集，只要求他們打一個電郵地址，意味他們不能賣讀者資料。他們的盈利模式跟他們的郵件一樣簡單——叫客戶落廣告和做特約贊助。

客戶廣告按收視計費，因此吸引讀者從郵件箱裏打開他們的新聞早報，是關鍵。他們用各種方法，將點擊率催谷至遠高於業界水平的60%。以活躍訂戶每月收到25封郵件計算，每人平均打開15封，再以每封帶來廣告收入5美分計算，每人每月貢獻約70美分。計及他們全公司僅15名員工，即每人平均為公司帶來100萬美元年收入。

Huelskamp將所有成本和收入拆分得鉅細無遺，因為他全無新聞經驗，之前在一家資產管理和私募股權公司工作10年，幫助岌岌可危的公司扭虧為盈：「1440的許多原則，例如單位經濟是什麼？訂戶終身價值是多少？每次獲取客戶成本是多少等……我們在財務和營運上許多策略，都來自我的經驗。」

不過，這個正經八百的產品能夠做多大？Huelskamp說，他們的目標客群是不想局限於《紐約時報》世界觀的專業人士。一個人每天要看15至20個新聞網才能看得全面，但沒有人願意花時間，因此他們將這經歷濃縮至5分鐘：「這產品是為我們這樣的人而設，而我們認為全球有5000萬至1億個我們這樣的人。」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞