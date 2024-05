陳帆川：發純文字新聞電郵 如何年賺逾億元

這個極度沉悶的新聞產品,是全球訂戶第五多的新聞電郵;訂閱費用全免,但公司年收入1500萬美元(約1.2億港元)。

行政總裁Tim Huelskamp說,第一份印刷新聞媒體在1440年面世,而每天24小時剛巧又是1440分鐘,該品牌因得其名。1440的網站非常簡約,大字標題就是「全部新聞,沒有偏見(All your news. None of the bias.)」。這樣的產品,如何吸客?

社媒賣廣告燒錢策略成功

Huelskamp說,他們獲取每個讀者的平均成本為3美元,每月投放100萬美元在所有社交平台賣廣告叫人訂閱,而這個燒錢策略竟然成功。每100名新訂戶裏,大概有20人因打錯郵址或郵件直送垃圾郵箱,立即「報廢」;其餘80人通常保持活躍至少4個月,最終留存下來成為長年讀者的大約50人。

他們沒有徵收訂閱費、沒有推出收費加強版,甚至連讀者的個人資料都不蒐集,只要求他們打一個電郵地址,意味他們不能賣讀者資料。他們的盈利模式跟他們的郵件一樣簡單——叫客戶落廣告和做特約贊助。

客戶廣告按收視計費,因此吸引讀者從郵件箱裏打開他們的新聞早報,是關鍵。他們用各種方法,將點擊率催谷至遠高於業界水平的60%。以活躍訂戶每月收到25封郵件計算,每人平均打開15封,再以每封帶來廣告收入5美分計算,每人每月貢獻約70美分。計及他們全公司僅15名員工,即每人平均為公司帶來100萬美元年收入。

Huelskamp將所有成本和收入拆分得鉅細無遺,因為他全無新聞經驗,之前在一家資產管理和私募股權公司工作10年,幫助岌岌可危的公司扭虧為盈:「1440的許多原則,例如單位經濟是什麼?訂戶終身價值是多少?每次獲取客戶成本是多少等……我們在財務和營運上許多策略,都來自我的經驗。」

不過,這個正經八百的產品能夠做多大?Huelskamp說,他們的目標客群是不想局限於《紐約時報》世界觀的專業人士。一個人每天要看15至20個新聞網才能看得全面,但沒有人願意花時間,因此他們將這經歷濃縮至5分鐘:「這產品是為我們這樣的人而設,而我們認為全球有5000萬至1億個我們這樣的人。」

作者是新聞工作者、文化評論人

