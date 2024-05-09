陳紹雄：2元優惠計劃——倡月票形式 設津貼上限

營營役役為社會貢獻大半生的長者，不應該成為公共政策下的「犧牲品」。筆者認同政府在維持鼓勵長者出行的政策原意、不改變現時受惠組群的大前提下，檢視計劃的運作模式，達至財政的可持續性。的確，面對巨大財赤，公帑應該審慎應用。政府的檢視過程應建基於數據，讓數據說話，應充分掌握相關數據再作分析，再審慎考慮任何有效、管用的建議；加上廣泛諮詢，平衡受惠人士的接受程度，務必做到合情合理 ，避免惠民政策招致民怨。

逾200萬港人受惠2元優惠

本港人口持續高齡化，未來補貼金額只會有增無減。根據政府統計處公布的《香港人口推算2020-2069》，本港60歲及以上人口，推算將由2019年中的189萬，增加至2069年中的306萬，即是由佔總人口的25%上升至42%。更值得留意的是，長者人口超過250萬的情况將維持最少30年。

去年，65歲或以上合資格受惠人士約164萬，60至64歲則有約64萬，合共約228萬人，約佔全港人口的三分之一。換言之，每3名港人，便有一個具備資格享用2元搭車優惠。當人口老化，愈來愈多人使用2元優惠計劃，補助金額只會不斷攀升。如何「計掂數」，是維持計劃財政可持續性的關鍵所在。

惠及200多萬港人的2元優惠計劃何去何從，引起社會廣泛討論。筆者一直向政府倡議，將津貼與車費掛鈎，研究以車費原價計算，設置津貼上限。今年初筆者曾在立法會向政府提出書面質詢，詢問政府有否掌握每張指定八達通卡或樂悠咭涉及的有關交通開支金額，希望藉此作為評估資助上限的數據基礎。可惜政府沒有備存相關數據，難以評估及分析受惠人士的出行模式和涉及之交通開支。

目前長者可同時持有多款八達通卡，包括不記名長者八達通，政府因而難以掌握進一步的數據加以分析。但由今年8月25日起，所有合資格人士都需轉用樂悠咭才能享用2元優惠。筆者建議政府在符合私隱的大前提下，備存每張樂悠咭涉及的有關交通開支金額，以大數據分析及檢討計劃，對症下藥，找出最具成本效益的方案，包括解決「長車短搭」問題。與此同時，須加強執法及宣傳教育，多管齊下避免濫用及違規使用，確保公帑用得其所。

運作開支飈至1.1億元 令人關注

今年立法會特別財委會審議2024/25年度開支預算的會議上，筆者再次跟進計劃涉及的開支，包括運作開支。根據政府書面答覆，過去3年的運作開支分別約3800萬、5200萬、5500萬元。再比對文件，卻發現下一個財政年度的運作開支飈升1倍至1.1億元。當時會上政府的回應是，以往運作開支約佔整體開支的1.6%至2.6%，而1.1億元的運作開支約佔計劃下一個財政年度預算的1.8%，比例與往年相若。

顯而易見，這個答覆並非社會樂見。可預期計劃的補貼金額將陸續上升，運作開支理應是隨通脹增加的固定支出，而非與補貼金額掛鈎，跟隨補助金額增加而水漲船高。筆者寄望政府的檢討方向，一併審視運作開支，盡量壓縮相關支出。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]