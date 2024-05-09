田北辰：改革2元優惠 德政公帑兩兼顧

計劃其中一個核心問題是，2元不變，公共交通收費不斷變。在此情况下，即使受惠人數沒有增加，政府補貼都會不斷上升；加上可以預期香港正面臨人口老化，雙重效應之下對公帑的負擔不能忽視。有人提出可將2元加至3元、4元或5元，那麼5年、10年、20年後呢？常理來說物價和交通費不斷上升，若干年後必會抵消今次加幅，這種定額優惠必定會再引起加價爭議。

折扣機制 一勞永逸

所以，我建議引入折扣機制，所有正價10元以上的收費改為兩折優惠，正價10元或以下則維持2元優惠。折扣優惠的好處是一勞永逸，以後優惠收費隨正價收費自動調整，不用再煩惱應否加價、如何加價。當然，兩折下大部分車費會比2元高，但已經是一個很大的優惠。我認為這是慎用公帑與優惠長者的一個良好平衡。

折扣機制另一好處是解決「長車短搭」的問題。所謂長車短搭，就是受惠人的目的地較近，但車費相同下，他們可能乘搭較快到站或中途站較少的長途車。這樣做並不違規，但會浪費補貼的公帑，也造成交通資源錯配。引入折扣機制後，長短途車的優惠價格就會出現差異，受惠人就有誘因精打細算，乘搭合適的路線。

對於真正的違規使用，就更需要嚴厲打擊、不能手軟。實名登記的「樂悠咭」全面推行，卡上的照片可用來辨識持卡人。我認為應該規定受惠人乘搭巴士和小巴時，向司機展示卡上的照片，讓司機確認是持卡人，這可以有效打擊違規使用。

據知政府同意這個大方向，但有人擔心會對長者帶來不便。我不同意這個擔心，畢竟是幾十億元的政府補貼，只是一個舉手之勞就可以有效打擊違規，我相信廣大納稅人都同意用最可行方法去善用公帑。我感覺政府執法時有時會畏首畏尾、見木不見林。如果展示照片也做不到，樂悠咭根本沒有意義，何必大費周章推行。

惟另一方面，乘搭港鐵不能以照片確認持卡人。那麼就要靠加強抽查，並提高違規使用罰則至2000元，兩次重犯者取消資格，令人不會為了十多二十元而鋌而走險。正所謂「贏就贏粒糖，輸就輸間廠」，不值得。

「限額限次」 不能解決問題

有人提議每月「限額」或「限次」，但這些方法不能從根本上解決問題。首先是限額，這個額如何釐定？車費一直增加，這個額又要一直改？而這兩個措施都不能解決長車短搭，限制使用並不代表有效使用。

另外，這些限制會否對受惠人帶來壓力，月頭「慳住用」，月尾則「用盡佢」，否則就「好唔抵」？又有沒有人因為未達上限，而借卡予他人違規使用？最重要的一點是，我們支持政府這個計劃，是希望長者可以不用擔心費用，多出外走走、探探朋友。如果加以限制，等於走回頭路，令他們擔心超過限額，未必有效，而爭議不少，需要三思。

作者是實政圓桌立法會議員

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[田北辰]