明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田北辰

田北辰：改革2元優惠 德政公帑兩兼顧

【明報文章】2元乘車優惠自實施以來，無數長者和合資格人士受惠，對社會的正面作用顯而易見。其後計劃時有擴大和優化，相信大家都同意，這是政府德政之一。然而隨時間過去，計劃的問題亦逐漸浮現，所以政府正全面檢討。在此提出我的個人見解。

計劃其中一個核心問題是，2元不變，公共交通收費不斷變。在此情况下，即使受惠人數沒有增加，政府補貼都會不斷上升；加上可以預期香港正面臨人口老化，雙重效應之下對公帑的負擔不能忽視。有人提出可將2元加至3元、4元或5元，那麼5年、10年、20年後呢？常理來說物價和交通費不斷上升，若干年後必會抵消今次加幅，這種定額優惠必定會再引起加價爭議。

折扣機制 一勞永逸

所以，我建議引入折扣機制，所有正價10元以上的收費改為兩折優惠，正價10元或以下則維持2元優惠。折扣優惠的好處是一勞永逸，以後優惠收費隨正價收費自動調整，不用再煩惱應否加價、如何加價。當然，兩折下大部分車費會比2元高，但已經是一個很大的優惠。我認為這是慎用公帑與優惠長者的一個良好平衡。

折扣機制另一好處是解決「長車短搭」的問題。所謂長車短搭，就是受惠人的目的地較近，但車費相同下，他們可能乘搭較快到站或中途站較少的長途車。這樣做並不違規，但會浪費補貼的公帑，也造成交通資源錯配。引入折扣機制後，長短途車的優惠價格就會出現差異，受惠人就有誘因精打細算，乘搭合適的路線。

對於真正的違規使用，就更需要嚴厲打擊、不能手軟。實名登記的「樂悠咭」全面推行，卡上的照片可用來辨識持卡人。我認為應該規定受惠人乘搭巴士和小巴時，向司機展示卡上的照片，讓司機確認是持卡人，這可以有效打擊違規使用。

據知政府同意這個大方向，但有人擔心會對長者帶來不便。我不同意這個擔心，畢竟是幾十億元的政府補貼，只是一個舉手之勞就可以有效打擊違規，我相信廣大納稅人都同意用最可行方法去善用公帑。我感覺政府執法時有時會畏首畏尾、見木不見林。如果展示照片也做不到，樂悠咭根本沒有意義，何必大費周章推行。

惟另一方面，乘搭港鐵不能以照片確認持卡人。那麼就要靠加強抽查，並提高違規使用罰則至2000元，兩次重犯者取消資格，令人不會為了十多二十元而鋌而走險。正所謂「贏就贏粒糖，輸就輸間廠」，不值得。

「限額限次」 不能解決問題

有人提議每月「限額」或「限次」，但這些方法不能從根本上解決問題。首先是限額，這個額如何釐定？車費一直增加，這個額又要一直改？而這兩個措施都不能解決長車短搭，限制使用並不代表有效使用。

另外，這些限制會否對受惠人帶來壓力，月頭「慳住用」，月尾則「用盡佢」，否則就「好唔抵」？又有沒有人因為未達上限，而借卡予他人違規使用？最重要的一點是，我們支持政府這個計劃，是希望長者可以不用擔心費用，多出外走走、探探朋友。如果加以限制，等於走回頭路，令他們擔心超過限額，未必有效，而爭議不少，需要三思。

作者是實政圓桌立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田北辰]

上 / 下一篇新聞