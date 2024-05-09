范鴻達：哈馬斯還有未來嗎？

以色列方面表示這是一份被修改的協議文本，指摘哈馬斯拒絕在原定協議的第一階段釋放活着的33名人質，文本被哈馬斯改成33名死去的和活着的人質，如果以色列停止進攻哈馬斯，只可釋放18名活着的人質。

稱接受停火協議 哈馬斯表現強烈求生欲望

在緊要關頭，哈馬斯突然公開宣布自己接受暫且不論是否雙方認可的「停火協議」，這既是強烈求生欲望的表現，更是把衝突惡化責任甩給以色列的表現。以色列則表示自己對拉法的軍事打擊將照常進行。時至今日，徹底消滅哈馬斯仍然是以色列總理內塔尼亞胡及其政府的戰爭目標。

儘管以色列前總理奧爾默特撰文認為，內塔尼亞胡總理在戰爭初期設定的「全面勝利」目標無法實現，進攻拉法以消滅哈馬斯的4個軍事營，需要以色列付出沉重代價，這並不符合以色列利益。

但是，摧毁哈馬斯的武裝和軍事能力，並非內塔尼亞胡總理一個人的願望，也並非以色列一個國家的政府表達過這一訴求。即使是在巴勒斯坦和阿拉伯國家內部，希望看到這一結果的也絕非少數，包括政治勢力、國家和個人。

比如巴勒斯坦解放組織法塔赫和巴勒斯坦民族權力機構，作為巴勒斯坦第一大政治勢力和唯一合法代表，都還不能被允許擁有武裝，它們又怎麼會樂見競爭對手哈馬斯擁有武裝？

事實上，從去年10月7日本輪戰爭爆發開始，希望看到哈馬斯覆滅的政治勢力和國家，絕非只有以色列。比如，歐洲議會和美國總統都已經公開呼籲要徹底剷除哈馬斯；即使是在阿拉伯世界，視哈馬斯為眼中釘、肉中刺的，也不在少數。

而且，在本輪戰爭爆發前，哈馬斯已主政加沙17年，它的領導是否契合加沙當地發展需求？它是否已得到當地人民熱烈擁護？並沒有可以信賴的材料證明這一點。當然，現在也沒有太多可信的材料，可以證明加沙人民討厭和反對哈馬斯。

一言以蔽之：十幾年以來，加沙就是一個被嚴重封閉、與世隔絕的地方。各方在需要的時候，就基於自己的現實需要對其加以描述，而不管真相如何。

但是在去年10月7日發動襲擊之後，哈馬斯的命運基本就已經注定。處於重壓之下的哈馬斯，已經沒有更好選擇。目前看來，就哈馬斯的剩餘武裝而言，或者是以色列運用軍事打擊的手段徹底摧毁之，或者是哈馬斯自己解除之，其未來不復存在的結局，已經沒有懸念。

哈馬斯退出歷史舞台 已無懸念

那麼，哈馬斯能夠作為一支政治力量而繼續存在嗎？哈馬斯之所以是哈馬斯，就在於它對以色列的堅定鬥爭性。雖然在2017年修改的綱領中，模糊地認了以色列的國家合法性，但是迄今它並沒有明確宣示這一點。歷經去年10月7日襲擊之後，「哈馬斯」已經成為以色列人特別是猶太人眼中的「敏感詞」。

以色列不會容忍一個以反對自己為己任的組織存在於加沙。如果要作為政治組織繼續存活下去，哈馬斯需要明確承認以色列國家的合法性，及停止以「反以色列」為己任；而一旦失去對以色列的鬥爭性，哈馬斯也將失去自己的靈魂。

儘管哈馬斯也曾在巴勒斯坦人民反佔領的鬥爭中做出過積極貢獻，在其發展早期也曾幫助很多巴勒斯坦下層民眾存活下去，甚至改善了自己生活，但就目前形勢而言，基本沒有懸念的是，作為「反以色列戰士」的哈馬斯，正在退出歷史舞台。

美國國務卿布林肯於4月底至5月初開展了本輪加沙戰爭以來的第七次中東之行，與沙特阿拉伯等中東國家重點討論的問題，包括戰後的加沙／巴勒斯坦政治安排。華盛頓明確表示，在未來的巴勒斯坦政治構想中，沒有哈馬斯的位置。5月3日以色列總理辦公室公布「加沙2035年」計劃。先不論這個計劃能否成功，惟可以清楚看到，哈馬斯並沒有被包括在其中。

糾結自己短暫未來忽視宏大發展 非應當之舉

如果加沙人民自己可以決定，他們早就停止了這場戰爭；如果以色列人民自己可以決定，他們也早就達成帶回人質的協議。在歷史長河中，政治勢力或人物的存在只是一瞬間；過多地糾結於自己本是短暫的未來，而忽視更為宏大的發展，並非應當之舉。

加沙-以色列戰爭已經持續7個多月，已經給雙方、更加給加沙人民帶來無以復加的災難。但願殘酷的現實令哈馬斯和以色列的決策者盡快清醒，並找到互相可以接受的妥協點，推動本輪加沙-以色列戰爭盡快永久停戰，也能夠讓被扣押200多天的人質盡快回家，不管是活着的還是死去的。

作者是上海外國語大學中東研究所教授、美國加州大學柏克萊分校訪問學者

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[范鴻達]