周浩鼎：香港聯通世界的優勢

是次高峰會其中一個分享環節，嘉賓有英國劍橋大學教授David Cardwell，他提到香港的優勢時指出，本港大學的高質素在環球獲高度認可，亦特別提到UGC（大學教育資助委員會）撥款機制，能有效迅速作出有利整體大學發展的決定，並且能迅速執行，行政長官亦絕對支持該機制及落實決定；若對比英國的類似機制，可能要蹉跎5年時間。他亦特別關注兒童，包括小學的早期教育發展，並認為香港絕對有條件把這項工作發展起來。

作為知名學者，Cardwell亦指出，本港大學質素高、全球排名好，這個也是我們的固有優勢；倘我們能把香港的個別大學再聯合起來，推行多一些合作項目，應更能發揮作用。

另一位嘉賓、城市大學何達基教授亦表示，香港其中一個優勢就是保持多元化、包容的社會，我們把兩文三語做好，隨時可以「轉台」，講普通話及流利英語；歡迎使用不同語言，這個正是吸引全球人才來港工作、定居的其中一個重要條件。

愈能夠海納百川 愈能夠展現優勢

筆者過去也經常與不同外國人士接觸，包括居於本地的外國人。其實他們喜歡香港的原因，其中一個就是在香港能以英語溝通。

我們不排外，香港社會愈能夠海納百川，隨時歡迎來自內地及海外的專才到港工作、定居，則愈能夠把香港的優勢充分展現和發揮。

事實上，另外一個可以看見本港聯通世界的優勢，就是會展業發展。不少外來人士來港參與會議展覽活動，可見香港其實亦相當受歡迎。

早前立法會特別財委會，我作為財委會副主席，與陳振英主席輪流主持會議，當局有些答覆內容值得大家留意。筆者的其中一條書面問題，查詢政府關於支援會展業措施、去年會展業來港的參展數目及人數等情况。由於當局在書面答覆指沒有備存相關數字，然而在財委會上，當局口頭答覆，若純粹就政府推出的14億元定期展覽獎勵計劃，或許可以對會議展覽活動的概况略知一二。當局指由去年7月推出計劃至今年1月底，已有120萬參觀人次，當中包括3萬個本地參展商及5萬個非本地參展商；政府打算於3年內，支援200場定期展覽項目。從有關數據可以看出，香港會展業在世界上仍是相當受歡迎。

海內外依然對港充滿信心

上月創科局和貿發局聯合舉辦的國際創科展InnoEx，整個會展現場人山人海，場內除了有不少內地省市的專隊設立展廳，更有來自全球包括法國、加拿大、印度等的專門展廳。今年法國的展廳「So French So Innovative」，更是他們過去10年以來規模最大。筆者與法國的駐場代表溝通，原來他們選擇來港展覽，正是相信香港能為他們尋找內地合作伙伴，包括全中國乃至整個亞太區的商機。在他們心中，香港始終是亞太區樞紐。

由於環球的客觀經濟環境，香港仍面對相當的不利因素，包括美國的高利息等。然而我們的一國兩制、背靠祖國聯通世界的獨特優勢，仍然為香港注入高度韌性。我相信本港經濟正在恢復，長遠來說一定能夠重攀高峰。

筆者在上文提述的事實例子，主要是希望令公眾及外界明白：香港絕對沒有失去優勢，很多海內外朋友依然對港充滿信心。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]